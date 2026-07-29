Las influencers Lola Lolita y Sofía Surfers se suben a la reivindicación del regreso de la Dama de Elche

El aniversario del hallazgo de la Dama, que también está integrado en el programa de las Fiestas Patronales de Elche, está a la vuelta de la esquina, y con ello, dos de las creadoras de contenido más seguidas del panorama nacional, y además ilicitanas, Lola Lolita y Sofía Surfers, ponen un pie en la ciudad para ser nombradas damas de honor junto al comisario jefe de la Policía Nacional, Pedro Montore, que, en cuestión de días, se convertirá en el nuevo número dos de la Comisaría Provincial. El Ayuntamiento, además de recibir a las jóvenes, contó este miércoles con la visita de la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, Mari Carmen Pérez Cascales; la artista Reme Gómez; y la Dama Viviente, Daniela Díaz Martínez, para presentar el cartel de las actividades que se llevarán a cabo en estos días.

Embajadoras

La influencer Lola Lolita no dudó en mostrar su agradecimiento a la Real Orden, y aseguró que tanto ella como Sofía Surfers consideran que esta propuesta conlleva una "gran responsabilidad". Asimismo, apuntó que "les llena de orgullo", porque, a pesar de que "es nuestra ciudad, cuesta un poco conquistarla", exponiendo que en ocasiones suelen recibir el rechazo por parte de algunos ilicitanos e ilicitanas que no están de acuerdo con que se les conceda este tipo de reconocimientos.

La creadora de contenido ilicitana, junto a su hermana, mostraron su compromiso con la causa y apostilló que la función de ambas será difundir la historia por redes con el deseo de poder traer el busto ibérico de vuelta a casa, sumándose así a la histórica reivindicación de Elche.

Amenazas diarias

Sin lugar a dudas, el mundo "viral" no es para cualquiera y, por ello, las ilicitanas quisieron recalcar la importancia de la salud mental. En este sentido, Lolita aseguró que, pese a llevar diez años exponiendo su vida en redes, ambas están muy cansadas de soportar rumores falsos, insultos e incluso amenazas de muerte diarias. Unas palabras que contrastaron con la reacción que causaron las influencers entre los allí presentes, quienes no dudaron en acercarse y arropar a las ilicitanas, y hacerse fotos y vídeos con ellas.

El recibimiento de la Dama Viviente, la presidenta de la Real Orden, las influencers Lola y Sofía y la artista Reme Gómez junto a la concejala de Cultura, Irene Ruiz. / INFORMACIÓN

Cartel

La artista del cartel, Reme Gómez, por su parte, relató que, con su obra, buscaba reflejar lo que ella vivió hace 20 años. La pintora expresó, muy emocionada al recordar ese momento, que, cuando trajeron a la Dama en aquel entonces, encerrada y entre cristales, ella aun así la sentía lejos. De esta manera, con esta creación pretendía valorar la figura humana que representa Elche y conseguir dejar escapar lo que aguarda dentro de ella a través del arte.

3 de agosto

Con estos puntos de partida, se señaló que el 3 de agosto tendrá lugar la gala del 129 aniversario para conmemorar el descubrimiento del busto, celebrada en el Centro de Congresos a las 20 horas y abierta al público. La presidenta de la Real Orden también quiso reconocer la labor realizada por el comisario Montore, quién no pudo asistir a la comparecencia por motivos de trabajo, pero que sí estará presente en el acto del próximo lunes.

4 de agosto

En sintonía con el cartel presentado, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, será quien clausure el acto del lunes, que contará con la actuación de la escuela de baile "Dance Family" para poner el broche de oro a esta velada conmemorativa. El programa continuará el 4 de agosto, en la Plaza de Nieves Piñol de Torrellano, a las 11 horas, donde se repartirá el cuento de la Real Orden, "La niña del círculo de piedra", pulseras o incluso miniaturas de la Dama. Además, el Grupo de Coro y Danza de La Casa de Andalucía tendrá su momento para deleitar al público con un esperado concierto.

Cartel de las actividades que tendrán lugar el 3 y 4 de agosto por el 129 aniversario de la Dama de Elche realizado por la artista Reme Gómez. / INFORMACIÓN

El gran evento

La tarde del martes, tal y como recordó la presidenta, será cuando tenga lugar el "gran evento". A las 18.30 horas, desde el MAHE, partirán autobuses para trasladar a todos aquellos que deseen asistir al acto en La Alcudia, que se celebrará a las 20 horas, y, además, contará con el acompañamiento de las comisiones de la Unió de Festers del Camp d'Elx.

Elección

Durante la comparecencia, Cascales recalcó que las dos hermanas influencers fueron elegidas por "representar el futuro de esta generación de mujeres valientes e inteligentes", además de llevar con orgullo el gentilicio de "ilicitanas" y defender las tradiciones de su ciudad.

Reivindicación

Así pues, la edil de Cultura, Irene Ruiz, manifestó la importancia de este tipo de eventos, ya que, según afirmó, son actos realizados para recordar la historia de Elche con el propósito de reivindicar el sentimiento y la unión con la Dama que, a pesar de que no esté físicamente, no dejarán de insistir para que regrese aunque tan solo sea de manera temporal.