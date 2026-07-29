Propietarios elevan al TSJ la ampliación de Elche Parque Empresarial y piden su nulidad por estar el sector en zona inundable

El consejo de administración de la empresa pública Pimesa aprobaba hace solo dos semanas la presentación ante el Ayuntamiento del proyecto de reparcelación de Elche Parque Empresarial, para que salga a información pública, y, al mismo tiempo, iniciar de forma paralela los trámites para la redacción de los pliegos de condiciones de las obras de urbanización. Lo que se busca es agilizar al máximo una tramitación que comenzó ni más ni menos que hace once años, de forma que la ejecución sobre el terreno pueda comenzar en el primer trimestre de 2027, aunque supeditada a la inscripción registral de la reparcelación, que es la que condicionará definitivamente la firma del acta de replanteo y, por tanto, el inicio de los trabajos. Sin embargo, el proyecto puede acabar encontrándose con la enésima piedra en el zapato, después de que propietarios hayan presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, pidiendo la nulidad del plan por estar el sector en zona inundable, y cuestionando las cargas de urbanización. De hecho, el alto tribunal valenciano ya ha acordado en un auto remitir un oficio a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al Consell para pedir información.

La ampliación de Elche Parque Empresarial, una vez finalicen las obras. / INFORMACIÓN

Acuerdo del pleno de junio del año pasado

En la demanda, propietarios de terrenos en la zona en la que está previsto que se desarrolle el ensanche del parque empresarial piden al TSJ que se declare contrario a Derecho y, por tanto, que se anule el acuerdo del pleno municipal del 30 de junio del año pasado por el que se daba luz verde al estudio de detalle de la manzana 2 del sector E-49, que es el que se corresponde con la ampliación. Igualmente, quieren que se deje sin efecto el procedimiento y todas las consecuencias derivadas de él, así como los instrumentos de planeamiento previos que han dado lugar a este plan, “al reclasificar un suelo de no urbanizable a urbanizable estando ello prohibido”, se tercia en la demanda.

A ello, añaden que se ha propuesto el desarrollo de un sector urbanístico “con unas cargas de urbanización desproporcionadas y antijurídicas, derivadas de la arbitraria y contraria a derecho decisión de ubicar el sector en una zona inundable, afectando gravemente a la viabilidad”. Por eso, solicitan la desclasificación del suelo para volver a su calificación de suelo no urbanizable.

El proyecto de ampliación de Elche Parque Empresarial. / INFORMACIÓN

Desistimiento

Fuentes municipales aseguran que respetan los pasos judiciales que puedan dar los afectados, pero ponen en valor que hay diez propietarios que presentaron recursos contencioso-administrativos en el juzgado y que, por un motivo u otro, han acabado desistiendo.

Firmes

Sea como fuere, una parte de los afectados se mantiene firmes en lo que ya vienen diciendo desde hace algo más de un año, cuando la oposición al plan por su parte comenzó a visibilizarse. Hasta el extremo de que reiteran que no entienden cómo se ha situado un sector de “forma irregular” en una zona inundable, donde, a la sazón, como apostillan, recientemente se han producido diferentes episodios de riadas, como, sin ir más lejos, el pasado 9 de octubre, precisamente cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió un aviso rojo por riesgo importante de lluvias y un aviso amarillo por tormentas.

Como prueba, muestran un parte de la Policía Local de ese día, en el que se recoge que un vehículo que circulaba por el Camino de la Mina, justo cuando iba a incorporarse al de Saladas, se quedó atrapado en el agua, y fue necesario que un vecino acudiera al rescate de la familia que circulaba en ese coche.

El aspecto que tendrán las zonas verdes, tras las obras de urbanización. / INFORMACIÓN

Patricova

Con estos puntos de partida, estos propietarios que han impulsado la demanda ante el TSJ cuestionan que se haya reclasificado un suelo no urbanizable en uno urbanizable cuando, afirman, “la normativa del Patricova sobre zonas inundables lo prohíbe, así como que no se haya situado el sector en otra zona que no fuera inundable y que permitiera aprovechar las infraestructuras actuales del parque empresarial de Torrellano, que se pretende ampliar”.

Costes

De igual manera, ponen el foco en que “la ubicación del sector en una zona inundable ha provocado que, de forma obligada y no debida, los costes de urbanización se hayan disparado hasta el punto de que dicha circunstancia, unida al hecho de que se estableciera que las cargas de urbanización sólo se podían pagar en dinero y no con terrenos, ha supuesto que, de facto, se expulse a los pequeños propietarios de participar en el proceso urbanístico”. En este sentido, hablan de una “expropiación encubierta”, y se escudan en que van a percibir indemnizaciones “infravaloradas” al tasarse los terrenos como si fueran agrícolas. Incluso hablan de “confiscación”.

La forma en la que se ha proyectado la ampliación de Elche Parque Empresarial. / INFORMACIÓN

Valoraciones

En esta línea, sostienen que “Pimesa, a pesar de que propuso en el PAI que presentó como urbanizadora pagar el suelo bruto a un precio de apenas seis euros por metro cuadrado, cantidad que el Ayuntamiento ha subido a escasos nueve euros por metro cuadrado, el pasado mes de febrero adjudicó todos los terrenos (99.285 m²) que tenía en el sector, desvinculándose del mismo y vendiéndolos por un importe de 2.992.698,62 euros, según el propio valor de tasación dado por la propia Pimesa antes de adjudicarlo, lo que ha arrojado una cifra del metro cuadrado bruto vendido de 30,14 euros/m²s”.

Críticas por la tramitación

Así las cosas, critican que el Ayuntamiento, “a pesar de que sabe que se está tramitando la solicitud de medidas cautelares para suspender el proceso del PAI, sigue con su tramitación como política de hechos consumados”. No obstante, consideran que el hecho de que el TSJ haya requerido información a la CHJ y al Consell como organismo gestor del Patricova para conocer su opinión sobre la viabilidad del sector abre una ventana a la esperanza, ya que opinan que podría sentar las bases para que se declare la nulidad de la ampliación de la zona empresarial en los términos en los que está planteada en estos momentos.

Con el foco en el este del actual enclave

Para residentes afectados, lo lógico, como ya han argumentado en otras ocasiones, es que se hubiera optado por la ampliación al este de la actual área industrial ya consolidada, que, además, subrayan, no se encuentra en zona inundable, “lo que ahorraría los desproporcionados y gravosos costes de urbanización de las obras de defensa contra inundaciones que se pretenden cargar al presente sector de forma antijurídica”, según expresan. Sobrecostes por las actuaciones contra las precipitaciones de intensidad, pero también por estar en un área separada de lo que en la actualidad es Elche Parque Empresarial, sentencian.