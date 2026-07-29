La reforma del CEIP Párroco Francisco Mas de Crevillent costará 1,7 millones más para crear un aulario

El pleno de Crevillent da luz verde por unanimidad a modificar la delegación de competencias del Consell con la reforma integral del CEIP Párroco Francisco Mas dentro del Plan Edificant para ampliar el proyecto con la construcción de un nuevo aulario de Infantil para alumnado de dos años, una actuación más ambiciosa que elevará 1,7 millones la inversión inicial, disparándola hasta rozar los 4,5 millones de euros.

La modificación incorporaría la construcción de un anexo con dos aulas destinadas a niños de dos años, una mejora con la que el centro educativo ganará dimensión y permitirá adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades educativas del municipio. Asimismo, las actuaciones previstas por el Ayuntamiento incluyen la renovación de las aulas de Educación Infantil, la mejora del gimnasio y del comedor escolar, intervenciones para garantizar la accesibilidad del edificio, la sustitución de carpinterías, mejoras en el sistema de calefacción y actuaciones encaminadas a incrementar la eficiencia energética del colegio.

Seis años después

Aunque se incorpora ahora el nuevo espacio destinado a escolarizar al alumnado de dos años, fue en 2020 cuando la Generalitat aprobó la primera aula de cero a dos años en estas instalaciones, de la misma forma que entonces el Gobierno del Botànic autorizó la oferta para el colegio público Miguel Hernández cuando ambos centros señalaban que disponían de espacio suficiente para su ubicación, sumándose a la cobertura que prestaba el colegio Julio Quesada-Pilar Ruiz, que tras su unificación elevó a 36 plazas disponibles.

Ya entonces el anterior equipo de gobierno formado por Compromís, l'Esquerra y PSOE apuntaba que la Oficina Técnica Municipal estaba trabajando en la elaboración de los proyectos de remodelación de los dos centros citados para adecuar las aulas y aseos de los mismos a los alumnos de 2 años.

Si bien, la actuación sigue todavía en el aire para el colegio, declarado como Centro de Acción Educativa Singular (CAES), que fue uno de los pocos de toda la Comunidad Valenciana que en 2018 implantó la religión islámica por el alto nivel de alumnado magrebí y que, a lo largo de los últimos años, ha ido cosechando premios a nivel nacional de excelencia educativa por proyectos pedagógicos orientados a mejorar la convivencia escolar y reforzar la implicación de las familias en la vida del centro después de un trabajo de integración social y apoyo a alumnos en situación de vulnerabilidad. Estos proyectos permitieron reducir la conflictividad en el aula y hacer más partícipes a las familias en la enseñanza.

Tramitación

Pese a este trabajo docente, las instalaciones van a otro ritmo, ya que el proyecto de reforma integral del CEIP Párroco Francisco Mas acumula años de tramitación dentro del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana. La actuación comenzó en 2021, cuando la Conselleria de Educación delegó en el Ayuntamiento las competencias para redactar el proyecto, licitar las obras y ejecutar la actuación con una inversión inicial de 2,7 millones de euros.

Desde entonces, el Consistorio ha tenido que completar la redacción del proyecto básico y de ejecución, someterlo a supervisión técnica y adaptarlo a las necesidades del centro y a la normativa vigente.

En ese proceso, el proyecto se ha tenido que actualizar al incremento del coste de los materiales y a la incorporación de nuevas actuaciones. De hecho, el pasado mes de febrero el pleno aprobó el proyecto definitivo, cuya inversión ya superaba los 4,3 millones de euros.

Este paso llega después de que hace algo más de un año Acord denunciase que el Ayuntamiento había perdido 4,5 millones de euros destinados a la mejora de infraestructuras educativas al haber revocado la Conselleria de Educación la subvención del Plan Edificant al no haberse iniciado los trámites necesarios más de un año después de que se delegaran las competencias al Consistorio,

Entonces la oposición señalaba que los centros afectados eran Escoles Noves, Miguel Hernández y Julio Quesada-Pilar Ruiz, que no podrán beneficiarse de obras de rehabilitación, ampliación y mejora por no haberse iniciado licitaciones, adjudicaciones u órdenes de ejecución.

No obstante, lejos del plan autonómico, el Ayuntamiento señaló recientemente que se han acometido actuaciones municipales en centros como en los accesos al CEIP Julio Quesada – Pilar Ruiz, la instalación de una pérgola en el CEIP Nuestra Señora de la Esperanza o la reparación en la cubierta y el murete del CEIP Doctor Mas Magro, entre otras actuaciones, con una inyección de más de 60.000 euros.

Sector agrario

En otro orden de cosas, el pleno también aprobó por unanimidad para modificar los estatutos del Consejo Sectorial Económico y Social, que incorporará por primera vez representación del sector agrario.

La reforma crea una nueva vocalía específica para este colectivo, que hasta ahora carecía de presencia en este órgano consultivo municipal. El siguiente paso será convocar al Consejo Agrario Municipal para recabar su respaldo a la iniciativa y proceder posteriormente a la designación de un vocal titular y otro suplente.

Antes de entrar en vigor, la modificación deberá superar el periodo de información pública y audiencia a los interesados durante treinta días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el tablón de anuncios y la página web municipal.

Festivos locales de 2027

La Corporación también dio luz verde por unanimidad a los dos festivos locales de 2027, que serán el jueves 25 de marzo, Jueves Santo, y el lunes 4 de octubre, coincidiendo con las fiestas patronales de Crevillent.

La propuesta había sido previamente consensuada en una mesa consultiva integrada por representantes de los grupos políticos municipales, sindicatos, organizaciones empresariales y comerciales, asociaciones, federaciones y parroquias.

Policía Local

El pleno respaldó igualmente la adhesión del Ayuntamiento de Crevillent a la iniciativa impulsada por el consistorio de Albal para solicitar a la Generalitat la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul a 29 agentes de la Policía Local de Crevillent.

La petición busca reconocer la labor desempeñada por los efectivos durante la dana, especialmente por su participación en las tareas de auxilio y asistencia a la población afectada durante el episodio de emergencia.

Facturas

Entre los asuntos económicos, la Corporación aprobó seis expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, un trámite administrativo que permitirá hacer frente al pago de diversas facturas correspondientes a ejercicios anteriores.

Apoyo a Venezuela

La sesión se inició con la aprobación de una declaración institucional promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar el apoyo del pleno al pueblo venezolano, tras los devastadores terremotos registrados recientemente en el país latinoamericano.