El Ayuntamiento “libera” parte del centro de Elche de obras por las Fiestas de Agosto

Prácticamente una semana. Eso es lo que falta para que arranquen oficialmente las Fiestas de Elche, aunque los preparativos ya van salpicando desde hace días la actualidad. Hasta el extremo de que los festejos que se iniciarán con carácter inminente también marcaron la junta de gobierno local de este jueves. Por un lado, porque se aprobó conceder el Ram d’Or d’Elx al capitán del Elche CF, Josan Ferrández, coincidiendo con su nombramiento como pregonero de este año. Por otro, porque las obras en dos de los puntos estratégicos de la ciudad, el Mercado Central y la plaza del Congreso Eucarístico, junto a Santa María, marcaron la comparecencia posterior, protagonizada en esta ocasión por el portavoz adjunto de la junta, José Claudio Guilabert. Es en este contexto en el que el también edil de Contratación apuntó que la idea es liberar estos dos enclaves. En el caso de la Plaça de Dalt, porque los trabajos se quiere que estén acabados antes de las Fiestas, sobre todo para no interferir en la procesión del día 15. En el de la plaza del Congreso Eucarístico, porque el grueso de la ejecución no comenzará hasta pasado el 16 de agosto. Hasta el extremo de que el Carrer de la Fira seguirá sin pavimento hasta después de las celebraciones patronales.

Las labores para plantar los plátanos de sombra en la Plaça de Dalt. / María Pomares

Tres plátanos de sombra

Cuestiones en las que tuvo que entrar porque, en paralelo a la comparecencia semanal para dar cuenta de los asuntos tratados en una junta de gobierno bastante deslavazada, al menos a juzgar por los temas expuestos públicamente, se estaban plantando tres plátanos de sombra en Plaça de Dalt, en la parte más próxima a los Baños Árabes, donde continúa la actuación arqueológica. En este escenario, Guilabert señaló que el espacio situado entre la parte nueva del Ayuntamiento y el Mercado Central estará totalmente “abierto y operativo para que se pueda celebrar con total normalidad la procesión”.

La escultura de Castejón

Preguntado por el grupo escultórico “Sobre la crítica”, del pintor y escultor ilicitano Joan Castejón, retirada a principios de junio con cierto revuelo por el modo en el que se habían manipulado las figuras, respondió que, a priori, se repondría en la zona en cuestión de días, además, en el mismo espacio, aunque desplazándose unos metros, como desde el principio desde el Ejecutivo local señalaron, para ganar en accesibilidad en un espacio donde ya se puede ver una parte con el nuevo pavimento.

Las labores para plantar los plátanos de sombra en la Plaça de Dalt. / María Pomares

Pavimentado para después del día 15

Respecto a la otra gran obra en marcha en el centro con implicaciones directas sobre las Fiestas, las de la plaza del Congreso Eucarístico, dijo que ahora se está trabajando en las zanjas en la zona de la escultura de Eutiquio, en el área situada frente al Palacio de Altamira, para los sistemas de regadío e iluminación, y que la ejecución de envergadura no comenzará hasta el 16 de agosto. Para ello, afirmó, se ha hablado con los negocios del área, para informarles de los plazos que manejan. Mientras, en el Carrer de la Fira, precisamente en la zona por la que se accede a la basílica de Santa María por la sacristía, Guilabert aseguró que se han habilitado rampas para facilitar la entrada al templo, y se ha alisado el vial, y que el pavimentado llegará una vez que acaben las Fiestas.

El acceso a Santa María por el Carrer de La Fira este miércoles. / María Pomares

Quejas

Unos trabajos que han quedado en suspenso, pero que han venido provocando quejas, sobre todo porque había personas, muchas de ellas mayores, que habían sufrido tropiezos y caídas por el estado que presentaba la calle hasta que se ha alisado y se han puesto las rampas. De hecho, se ha tratado de facilitar la entrada hasta que se retomen los trabajos, aunque este jueves había personas que se mostraban críticas con el hecho de que hubiera habido movimiento en esta calle a las puertas del inicio de las Fiestas y, sobre todo, del Misteri y que, encima, no hubieran acabado.

Josan Ferrández

Previamente, Guilabert ponía en valor la vinculación del pregonero de las Fiestas, Josan Ferrández, “con la ciudad Elche desde que era pequeño y con el deporte de Elche”, pero también destacaba “los valores que representa de esfuerzo y de sacrificio”, y que haya sido una pieza clave en los ascensos del club franjiverde en los últimos años, pero también en la permanencia en Primera.

Otros puntos

Por otra parte, se dio luz verde al contrato de asfaltado de calles y caminos de Elche, adjudicado por un millón de euros a Involucra SL, para actuar en barrios como Carrús, la zona vieja de Altabix y el Pla-Sector V y en caminos de las pedanías, en unas obras que arrancarán en septiembre, y se aprobó la instalación de toldos vela en la pista de petanca del Parque Andalucía, que una reivindicación vecinal. Asimismo, en la junta de gobierno se autorizó la donación del fondo documental de Felipe Ayala Albadalejo (1922-1991) por parte de la familia Ayala Vázquez, que pasará a integrarse en la Biblioteca municipal Central Pedro Ibarra, y que está compuesto por 167 títulos entre libros, revistas y colecciones, además de 2.229 documentos, entre los que destacan publicaciones infantiles y juveniles de los años 30 del siglo pasado, revistas cinematográficas, material escolar del antiguo Instituto de Segunda Enseñanza de Elche y documentación personal.