El bipartito de PP y Vox cierra una tercera campa que acababa de iniciar su actividad cerca de Elche Parque Empresarial

Tercera campa de coches en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche, en Torrellano Alto, cerrada en poco más de un mes. El Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha ejecutado la clausura de un nuevo establecimiento ilegal con vehículos estacionados, situado cerca de Elche Parque Empresarial, según indicaron desde el Ejecutivo local, dentro del operativo municipal para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y de actividades, y mientras no se apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la que se pretende ordenar este tipo de negocios que, hasta ahora, con el planeamiento bajo el brazo, están prohibidos en el término municipal. De hecho, desde el equipo de gobierno incidieron en que “la actuación corresponde a un procedimiento de clausura de una actividad que carecía de la correspondiente habilitación administrativa”.

Un agente de la Policía Local, precintando el recinto. / INFORMACIÓN

Operando desde hace unos días

Fue hace unos días cuando la Policía Local detectó que estas nuevas instalaciones habían comenzado a operar. Habían empezado, por tanto, tras el acuerdo de la junta de gobierno local del pasado 23 de abril, por el que se impedía la implantación de nuevas campas de aparcamiento y alquiler de vehículos, y la ampliación de las existentes mientras se ordenaba la puesta en marcha de estos establecimientos. Así las cosas, los agentes, tras comprobar el movimiento de vehículos en el interior, adelantó la ejecución de la clausura para impedir la consolidación de la actividad. Todo cuando, además, según informan fuentes municipales, la campa había sido previamente objeto de una resolución administrativa que ordenaba el cese de la actividad.

Más de 4.500 coches en total

Con ello, son ya tres las campas clausuradas por el Ayuntamiento, después de que el pasado 26 de junio se cerrara una a la entrada de Torrellano, en una parcela con una extensión de 20.000 metros cuadrados, y donde había casi un millar de vehículos. Posteriormente, hace ahora una semana, en la noche del 21 de julio, se hizo lo propio con otra en Torrellano Alto, puesta en marcha en nueve parcelas con 50.000 metros cuadrados en conjunto, y donde había unos 3.650 coches. Ahora se produce la tercera actuación en la misma línea, aunque el hecho de que se haya cerrado nada más detectar indicios de inicio de la actividad llevó a que solo hubiera una veintena de coches en un recinto de unos 4.000 metros cuadrados. En total, la cifra de coches en las campas precintadas supera los 4.500.

El recinto que acaba de clausurar la Policía Local de Elche en Torrellano Alto. / INFORMACIÓN

Avalados por el juzgado

Operativos que, en cualquier caso, el Ayuntamiento subraya que están avalados por el juzgado, ya que las dos primeras campas clausuradas solicitaron por vía judicial la adopción de medidas cautelares para paralizar la actuación municipal, petición que en ambos casos fue desestimada. Además, en situaciones como la de la semana pasada, con argumentos demoledores por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, después de que su titular rechazara la medida cautelar pedida por la empresa, con la que pretendía continuar con su día a día hasta que se resolviera el recurso que presentó contra la resolución del pasado 30 de junio por la que se decretaba el cierre.

El auto

“En las presentes actuaciones, no se justifica por la parte solicitante de la medida cautelar en qué punto se vería comprometida la garantía de la efectividad de la sentencia o en qué medida se podría producir la pérdida de la finalidad legítima del recurso”, comenzaba diciendo el juez en la resolución relativa a la segunda campa cerrada. Entre otras cosas, y más allá de que las causas económicas no las consideraba suficientemente acreditadas, porque creía que son riesgos inherentes a toda actividad económica, y más cuando no se dispone de la correspondiente licencia, como se encarga de resaltar.

No obstante, el juez destacaba sobre todo que la junta de gobierno dio luz verde el pasado 23 de abril a un acuerdo por el que se impedía la implantación de nuevas campas de aparcamiento y alquiler de vehículos, y la ampliación de las existentes mientras se ordenaba la puesta en marcha de estas actividades. “Esta decisión responde a razones de interés público expresamente recogidas en el propio acuerdo y persigue evitar la consolidación y el crecimiento desordenado de actividades con una evidente incidencia territorial, ambiental, paisajística y funcional, cuya implantación exige una previa respuesta planificadora”, exponía. Apostillaba, finalmente, que “el criterio municipal resulta público, conocido y coherente con los fines perseguidos por el acuerdo de 23 de abril de 2026, integrándose en una actuación administrativa general, planificada y dirigida a garantizar una adecuada ordenación del territorio, siendo plenamente compatible con el ejercicio de las potestades urbanísticas y de control que el ordenamiento jurídico atribuye al Ayuntamiento”.

El recinto que acaba de clausurar la Policía Local de Elche en Torrellano Alto. / INFORMACIÓN

Un par de expedientes avanzados

En cualquier caso, el dispositivo está previsto que continúe en las próximas semanas, hasta el extremo de que hay un par de expedientes avanzados, tras haber superado el trámite de audiencia, de manera que se encuentran en fase de resolución. Con ello, podrían decretarse nuevos cierres de forma inminente, al tratarse de negocios que iniciaron su actividad con posterioridad a la aprobación de la moción municipal del pasado 23 de abril.

El recinto que acaba de clausurar la Policía Local de Elche en Torrellano Alto. / INFORMACIÓN

Más de 110 instalaciones identificadas

La Policía Local, según los datos que dieron desde el Gobierno local en su momento, ha identificado más de 110 campas. Hasta el momento, los agentes del cuerpo municipal de seguridad y los ingenieros del Ayuntamiento han realizado alrededor de 81 inspecciones, constatando que todas las instalaciones presentan algún tipo de irregularidad administrativa, aunque no todas se encuentran en la misma situación jurídica. Significativo en este caso es que 45 son anteriores a la modificación del Plan General y se encuentran inmersas en un procedimiento para estudiar su posible regularización. Sus titulares disponen de un plazo de tres meses para presentar proyectos técnicos, medidas de seguridad y el resto de la documentación exigida y, con ello, ver si pasan el filtro.

En paralelo, alrededor de 30 instalaciones cuentan con licencias provisionales concedidas en 2005 que están siendo revisadas, ya que en muchos casos han ampliado su superficie o han modificado las condiciones de la actividad inicialmente autorizada.

Legalidad

Desde el Gobierno municipal insisten en que el objetivo no es cerrar actividades de forma indiscriminada en Elche, sino garantizar que todas operen en igualdad de condiciones y conforme a la legalidad. En este sentido, alertan, como ya ha venido diciendo el alcalde, Pablo Ruz, de que actuarán con firmeza frente a las instalaciones que carezcan de licencia, pero siempre con pleno respeto a los procedimientos administrativos y a la seguridad jurídica de los interesados.