Una mirada a través del mar que esconde al ganador del concurso de carteles para el congreso FacoElche 2027

El reflejo del agua o la brisa del mar son los responsables de despertar la creatividad de los apasionados del arte. De hecho, en ocasiones, basta con reflejar una instantánea del paisaje mediterráneo para cautivar a los vecinos costeros. Así pues, este jueves, tuvo lugar en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Elche, la revelación de la obra ganadora que representará la edición 29 del Congreso Internacional FacoElche 2027 que se celebrará en el mes de febrero y con la temática "Mediterráneo" como protagonista. Este concurso de carteles, tal y como indicó la presidenta del jurado, María Jesús Soler, se realizó con el objetivo de premiar la mejor propuesta gráfica, de manera que represente la imagen del evento y así fomente la difusión y el conocimiento de esta reunión científica, considerada, según señala su página web, como la segunda más relevante de España en el ámbito de la oftalmología.

Cartel ganador

La lista de finalistas, tras una larga selección de piezas, recoge un total de cinco premiados. El primer puesto y, en consecuencia, el cartel que será el representante de la próxima edición del FacoElche, es para "El mar te mira", una obra que viene desde Zaragoza y que ha sido realizada por el artista Isidro Gil Morales, quien además gozará de una dotación de 1.800 euros. La elección de este cartel, según explicó el doctor y director del congreso, Fernando Soler, es principalmente por su simpleza y sencillez. Además, añadió que se trata de un cartel limpio y completo que representa a la perfección la visión del Mar Mediterráneo.

La jefa del Departamento de Comunicación, Sostenibilidad y Acción Institucional de El Corte Inglés, Silvia Aguilar; el director de FacoElche, Fernando Soler; y la presidenta del jurado, María Jesús Soler, junto al cartel ganador. / María Trigueros

Simpleza

La presidenta del jurado apuntó que la sencillez que caracteriza a la obra ayuda precisamente a comunicar de manera rápida y eficaz lo que se quiere transmitir al público callejero. De esta manera, según recalcó María Jesús Soler, "no por tener más elementos, el cartel va a ser mejor". Es más, señaló que a veces la simpleza y la intuición consiguen que el mensaje que se pretende enviar llegue a más personas.

Inspiraciones

Una puesta de sol anaranjada o el oleaje del mar embravecido han sido algunas de las inspiraciones más recurrentes por parte de los participantes para ejemplificar este lema. No obstante, algunos de los concursantes quisieron ir más allá y optaron por hacer un pequeño guiño a la historia de Grecia con el famoso "Nazar", el amuleto azul y blanco con forma de ojo que protege a todo aquel que lo lleve de la envidia y la mala suerte.

Finalistas

En esta misma línea y siguiendo con el orden de galardonados, el segundo puesto es para "Iskilu", una pieza realizada por Isaac Mayola Vilaseca y que contará con un premio de 500 euros. De igual manera, se han concedido tres menciones honoríficas, para el tercer, cuarto y quinto puesto respectivamente, que se sumarán a la tarjeta regalo de El Corte de Inglés valorada en 100 euros. El primer premiado es Santiago González Román por su cartel "Ojo de mati" procedente de Ciudad Real.

Menciones honoríficas

La segunda mención es para "Una ola a simple vista" que corresponde al artista Juan José Torregrosa, residente en Cocentaina. Y el último reconocimiento es para Jorge Hidalgo, por su creación "Muchas miradas, un solo mundo" enviada desde Quito, Ecuador, lo que ejemplifica una vez más el alcance internacional y el gran altavoz de este congreso científico-médico.

Participantes

En cuanto al número de participantes, tal y como indicó la presidenta del jurado, se recibieron un total de 39 carteles, de los cuales seis de ellos fueron descartados o bien por el incumplimiento de las normas ya expuestas en el programa inicial o bien por no presentar la obra en el plazo establecido. De esta manera, Soler manifestó que por parte de los jueces se ha intentado controlar el uso de la inteligencia artificialen la elaboración de las piezas.