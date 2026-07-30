La Gran Playa de Santa Pola, cerrada al baño por la calidad del agua

El Ayuntamiento de Santa Pola ha decretado este jueves el cierre provisional al baño de la Gran Playa después de recibir una analítica alterada sobre la calidad de sus aguas. La decisión se ha adoptado tras una comunicación de la Dirección General del Agua, según ha informado el consistorio a través de sus redes sociales. Mientras se mantenga la restricción, no estará permitido acceder al mar en este punto del litoral, aunque la zona de arena continuará abierta al público.

El Ayuntamiento ha explicado que durante la jornada de este jueves se recogerán nuevas muestras para comprobar si los parámetros del agua vuelven a situarse dentro de los valores adecuados. La reapertura de la zona de baño dependerá de que los próximos resultados sean favorables.

Por el momento, el consistorio no ha detallado qué valor concreto ha motivado la alteración de la analítica ni cuánto tiempo podría permanecer vigente el cierre. La medida se mantiene con carácter preventivo y con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

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La administración local ha pedido comprensión a vecinos y visitantes y ha señalado que informará de la evolución de los análisis y de la posible reapertura de la playa cuando disponga de nuevos resultados.