Subvenciones
El Galp Bahía de Santa Pola paliará los gastos del sector pesquero con una nueva línea de ayudas
El colectivo abre hasta el 13 de agosto el plazo para concurrir a una convocatoria de 135.000 euros para asumir contrataciones, formación y promoción
El Grupo de Acción Local de Pesca (GALP) Bahía de Santa Pola ha abierto una nueva convocatoria de ayudas dotada con 135.500 euros para asumir gastos del sector pesquero en su ámbito de actuación, integrado por Santa Pola, Guardamar del Segura, Torrevieja y la isla de Tabarca. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 13 de agosto, dentro de una convocatoria orientada exclusivamente a financiar actividades, servicios y bienes no inventariables que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio y al impulso de la economía azul en las comunidades pesqueras del litoral sur de la provincia de Alicante.
Requisitos
Por lo tanto, podrán optar a estas subvenciones personas físicas, empresas y entidades cuyos proyectos se desarrollen en alguno de los municipios incluidos y respondan a los objetivos fijados en dicha estrategia. A diferencia de otras líneas de financiación centradas en inversiones, esta convocatoria pone el foco en proyectos de gasto destinados a dinamizar la actividad económica y social ligada al mar, financiando actuaciones como la contratación de servicios especializados, campañas de promoción y divulgación, actividades formativas, iniciativas de sensibilización, organización de jornadas o eventos y la adquisición de materiales y bienes no inventariables.
Por el contrario, las ayudas no cubrirán inversiones en obras, instalaciones, maquinaria o equipamiento inventariable, ya que su objetivo es favorecer el desarrollo de actividades que refuercen el tejido económico y social vinculado a la pesca y al entorno costero.
Bonificación
La convocatoria dispone de una asignación específica de 135.500 euros para proyectos integrados en la estrategia y las ayudas cubrirán como máximo la mitad del gasto subvencionable, aunque el porcentaje definitivo dependerá de las características de cada actuación y de lo establecido en la normativa del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva, por lo que todas las propuestas serán evaluadas en función de su calidad, viabilidad, adecuación a la estrategia de desarrollo local y su contribución a los objetivos fijados por el grupo de acción local.
Tramitación
Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana, acompañadas de la memoria valorada y del resto de documentación exigida. Desde la entidad recomiendan a las personas y entidades interesadas que contacten previamente con el equipo técnico del grupo para comprobar que su proyecto se ajusta a los requisitos de la convocatoria y recibir asesoramiento durante la preparación de la solicitud.
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