El Hospital General de Elche implanta un "vigilante digital" para los tratamientos contra el cáncer en la sangre

Un sistema inteligente que actúa a modo de vigilante para monitorear que las terapias en pacientes oncohematológicos se aplican sin errores. El Hospital General Universitario de Elche ha dado un paso más en la digitalización de la asistencia sanitaria con la implantación de un sistema de control remoto que permite mejorar la trazabilidad de todo el proceso asistencial así como registrar posibles reacciones adversas de forma inmediata así como

La nueva tecnología, denominada OncosafetyRemote Control, ya funciona en el Hospital de Día de Hematología, donde cada año se administran alrededor de 4.100 tratamientos a pacientes con enfermedades como leucemias, linfomas o mielomas. Con esta incorporación, el departamento de salud ilicitano sería referente en la provincia de Alicante en disponer de este sistema para la gestión avanzada de terapias hematológicas y en el tercero de la Comunidad Valenciana, tras los hospitales La Fe y Arnau de Vilanova.

Apoyo

Este mecanismo actúa como una herramienta de apoyo para el personal de Enfermería al conectar la prescripción médica, previamente validada por el Servicio de Farmacia, con las bombas inteligentes de infusión mediante dispositivos móviles equipados con lectores de códigos QR. Así las cosas, antes de iniciar cada tratamiento la plataforma comprueba automáticamente que todos los parámetros coinciden, verificando la identidad del paciente, el fármaco que debe administrarse, la dosis prescrita, la secuencia del tratamiento y la velocidad de infusión.

Un dispositivo con toda la información del paciente en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Esta comprobación en tiempo real reduce el riesgo de errores durante la administración de terapias especialmente complejas y proporciona una trazabilidad completa del procedimiento, ya que cada paso queda registrado de forma digital y puede consultarse posteriormente.

Registro automático

Una de las principales novedades del sistema es su capacidad para documentar de manera inmediata cualquier incidencia que pueda producirse durante la administración del tratamiento. La plataforma permite registrar reacciones adversas a la medicación, extravasaciones, que es cuando el fármaco sale accidentalmente fuera de la vena, o la evolución de las constantes vitales del paciente.

Toda esta información se incorpora automáticamente al historial de cada administración, generando un registro completo y auditable que facilita el seguimiento clínico, mejora la calidad de los datos asistenciales y aporta más información para la toma de decisiones por parte del equipo sanitario.

Sanitarias muestran cómo se digitalizan los parámetros / INFORMACIÓN

Desde el hospital explican que además de incrementar la seguridad, la digitalización integral del proceso también mejora la coordinación entre los distintos profesionales implicados y optimiza la gestión de unos tratamientos que, por su elevada complejidad, requieren un control exhaustivo durante todas sus fases.

Avances

Al hilo, María Teresa Meneses, supervisora de Laboratorio, Servicio de Transfusión y Hospital de Día de Hematología, expone que la incorporación de esta tecnología representa "un avance relevante" para la atención de pacientes sometidos a tratamientos oncohematológicos de alta complejidad, caracterizados por terapias prolongadas, altamente protocolizadas y en las que la precisión durante la administración resulta fundamental.

Transformación

La implantación de este sistema se enmarca en la estrategia de transformación digital del hospital para reforzar la seguridad del paciente y la mejora continua de la calidad asistencial. Al mismo tiempo, pone en valor el papel de la Enfermería como pieza clave en la administración segura de tratamientos de alta complejidad y en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas orientadas a mejorar los cuidados.