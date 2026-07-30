El Hospital del Vinalopó de Elche cuestiona el uso del catéter tras partos de bajo riesgo y diseña un algoritmo para saber cuando quitarlo

Un avance que mejorará los cuidados tras dar a luz. El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha diseñado un algoritmo que indica cuando una madre debería utilizar el catéter venoso periférico después de un parto de bajo riesgo después de que se ha demostrado que el 91,5% de estos dispositivos no llega a utilizarse. Es una de las conclusiones a las que llega un estudio desarrollado por el departamento de salud, que cuestiona esta práctica, y que ha sido distinguido con el Premio al Mejor Artículo Científico Mensual correspondiente a junio de 2026, otorgado por el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante.

El trabajo, titulado Maternal Perceptions and Utilization of Peripheral Intravenous Access in the Postpartum Period, ha sido publicado recientemente en la revista científica internacional Nursing for Women's Health. La investigación estuvo liderada por David Monasor, enfermero de la Unidad de Pediatría del Hospital Universitario del Vinalopó, y se desarrolló en colaboración con profesionales de Enfermería de la Unidad de Hospitalización Materno-Infantil del centro e investigadores de la Universidad de Alicante.

Los investigadores de este estudio David Monasor y Natalia Méndez del Hospital Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

El objetivo del estudio fue analizar en las horas posteriores al parto el mantenimiento preventivo del catéter venoso periférico, este pequeño tubo flexible que se coloca habitualmente en una vena de la mano o el brazo para permitir la administración rápida de sueros o medicación si se produce alguna complicación obstétrica. Pese a que es una práctica extendida para poder actuar con rapidez ante posibles complicaciones obstétricas, hasta ahora existía escasa evidencia científica sobre el uso real de estos dispositivos y sobre el impacto que tienen en la experiencia de las mujeres durante su ingreso hospitalario.

Análisis

Para ello, el equipo investigador analizó la evolución de 497 mujeres que dieron a luz por vía vaginal, 200 más del mínimo para que la muestra fuera representativa. Los resultados revelaron que solo uno de cada diez catéteres colocados llegaron a utilizarse después del nacimiento del bebé. Además, el estudio constató que más de siete de cada diez mujeres habrían preferido que se les retirara antes el dispositivo, mientras que seis de cada diez lo calificaron como incómodo.

La investigación también pone de manifiesto el efecto que estos catéteres tienen sobre la recuperación de las madres. Cerca del 70% de las participantes aseguró que el dispositivo dificultaba actividades esenciales durante el posparto, como el autocuidado, la atención al recién nacido o la lactancia materna. Asimismo, los investigadores comprobaron que tanto la incomodidad como la ubicación del catéter incrementaban esa interferencia en el proceso de recuperación.

Retirar antes

Como consecuencia directa de esta investigación, el Hospital Universitario del Vinalopó ha desarrollado e implantado un algoritmo de decisión clínica que protocoliza la retirada precoz del catéter en puérperas de bajo riesgo cuando su mantenimiento deja de estar clínicamente justificado, un salto, exponen, para avanzar hacia una atención más eficiente, segura y adaptada a las necesidades de las mujeres.

Tal y como se detalla en el propio estudio, la investigación se desarrolló durante más de un año, entre enero de 2022 y febrero de 2023. El perfil de las participantes correspondía mayoritariamente a partos de bajo riesgo: el 95,6% tuvo un parto vaginal sin complicaciones, el 82,1% optó por la lactancia materna exclusiva y solo un 3% sufrió una hemorragia posparto, mientras que únicamente el 3,4% necesitó medicación intravenosa antes de ingresar en la planta de maternidad.

Además, las vías intravenosas permanecieron colocadas una media de 25,3 horas tras el nacimiento, pese a que solo 42 de las 497 llegaron a utilizarse durante el ingreso hospitalario. En cuanto a las limitaciones que reconocen los investigadores, se trata de un estudio observacional realizado en un único hospital, por lo que sus resultados no pueden extrapolarse automáticamente a todos los centros sanitarios. Además, solo se incluyó a mujeres que habían tenido un parto vaginal, quedando fuera aquellas sometidas a una cesárea, cuya recuperación posparto suele ser más compleja.

Los autores también señalan que las encuestas se realizaron en el momento del alta y por personal de Enfermería del propio hospital, lo que podría haber condicionado algunas respuestas. Asimismo, el cuestionario utilizado para evaluar la percepción de las pacientes no había sido validado previamente y no se ajustaron los resultados por variables como el número de partos previos, la duración del ingreso o la aparición de complicaciones durante el parto, factores que podrían influir tanto en el uso del catéter como en la experiencia de las mujeres.

Reacciones

Monasor, investigador principal, considera que el reconocimiento recibido supone un respaldo al trabajo científico de los profesionales de Enfermería y demuestra que las preguntas que surgen de la práctica clínica pueden traducirse en mejoras reales para las pacientes. De ahí que defienda que el objetivo sea generar evidencia que permita revisar procedimientos y avanzar hacia unos cuidados "más seguros, humanizados y centrados en las necesidades de las mujeres durante el posparto", expone.

Por su parte Natalia Méndez, supervisora de Pediatría del Hospital Universitario del Vinalopó, explica que la implicación del conjunto del equipo en el desarrollo del proyecto ha sido crucial para generar evidencia científica que contribuya a seguir avanzando en una atención de mayor calidad para pacientes y familias. Por ello insiste en que este trabajo refleja el compromiso de los profesionales de Enfermería de las unidades de Hospitalización Materno-Infantil con la investigación y la mejora continua de los cuidados.