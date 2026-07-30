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Pan artesano, producto local y café premium en MOMBÚ

MOMBÚ pone un énfasis absoluto en la selección de nuestros ingredientes, con pan de masa madre y carne proviene de una carnicería local

En MOMBÚ se cuida cada detalle para ofrecer calidad, sabor y cercanía

En MOMBÚ se cuida cada detalle para ofrecer calidad, sabor y cercanía

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R. E.

MOMBÚ es mucho más que un lugar donde comer: es una experiencia pensada para disfrutar desde el primer momento. El objetivo de este establecimiento, ubicado en Torrellano, es que cada visita sea especial, cuidando cada detalle para ofrecer calidad, sabor y cercanía en todo lo que hacen.

Experiencia pensada para disfrutar desde el primer momento

Una experiencia pensada para disfrutar desde el primer momento / .

Su equipo pone un énfasis absoluto en la selección de nuestros ingredientes, trabajando únicamente con los mejores proveedores. Para ellos la excelencia comienza en el origen, y por eso colaboran con productores de confianza que comparten su filosofía.

Uno de los aspectos más valorados por quienes les visitan son las tostadas, elaboradas con pan de masa madre fermentado durante 48 horas, lo que les aporta un sabor y textura únicos. Sus hamburguesas son otras de las grandes protagonistas de MOMBÚ. Para ambos productos, el pan es de obrador casero, elaborado con dedicación y siguiendo procesos artesanales. La carne proviene de una carnicería local que trabaja exclusivamente para MOMBÚ como restaurante, garantizando frescura, calidad y un producto verdaderamente único.

Sus hamburguesas son otras de las grandes protagonistas de MOMBÚ

Sus hamburguesas son otras de las grandes protagonistas de MOMBÚ / .

Además, en este local podrás disfrutar de un café premium cuidadosamente seleccionado, así como smoothies, matcha de alta calidad, açai y una amplia variedad de platos que completan una propuesta pensada para todos los gustos.

En este local podrás disfrutar de un café premium, smoothies o matcha de alta calidad

En este local podrás disfrutar de un café premium, smoothies o matcha de alta calidad / .

En MOMBÚ busca que cada cliente no solo coma bien, sino que viva una experiencia que quiera repetir. Porque cuando se cuidan los detalles y se trabaja con pasión, el resultado se nota. Y están convencidos de que, si vas una vez, querrás volver.

Ubicación

Mapa de la ubicación de MOMBÚ BRUNCH & BURGER.

Torrellano (Elche)

Teléfono: 601 678 575

Horario:

Lunes, miércoles y jueves de 8:30 a 20:30

Viernes, sábado y domingo de 8:30 a 23:00

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