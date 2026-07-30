La playa de la provincia de Alicante que te dejará sin palabras: entre dunas, pinares y arena dorada

Alicante tiene playas que parecen pensadas para el verano más cómodo: largos paseos marítimos, chiringuitos, hamacas, aparcamientos cercanos y todos los servicios a mano. Pero también conserva rincones donde el Mediterráneo se muestra de una forma más tranquila, con dunas, vegetación, arena fina y esa sensación de estar en un paisaje menos transformado por la ciudad. Son playas que invitan a bajar el ritmo y mirar alrededor antes de extender la toalla.

En una provincia donde las calas de agua cristalina y los grandes arenales urbanos suelen concentrar la atención, los espacios dunares tienen un encanto especial. No solo son bonitos: también cumplen una función ambiental clave, protegen la costa y sirven de refugio a especies vegetales y animales adaptadas a vivir entre arena, sal y viento. Una de esas playas que sorprenden por su entorno natural está en el término municipal de Elche: la Playa de El Pinet.

El Pinet

El Pinet se encuentra al sur del término municipal ilicitano, en una zona donde la costa enlaza visual y ambientalmente con las Salinas de Santa Pola y con la franja litoral que continúa hacia Guardamar del Segura. Se trata de un espacio formado por arena fina y dorada, extendido sobre una franja de dunas que alberga un extenso pinar, y situado entre el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y la costa de Guardamar. Además, destaca que cuenta con vigilancia marítima, lavapiés, una amplia zona de aparcamiento, pasarelas de madera y servicio regular de autobuses con Elche.

Lo primero que llama la atención al llegar es el camino hasta la orilla. Su paisaje es peculiar, con arena fina y dorada, chalets de los años 50 en una parte de la playa, restaurantes y opciones de alojamiento junto al mar, además de lavapiés, aparcamiento, pasarelas y vigilancia marítima.

Dunas y pinar

El Pinet es una playa para quienes buscan algo más que un baño rápido. Su entorno invita a pasear, a descansar bajo la luz del Mediterráneo y a disfrutar de un paisaje donde las dunas y el pinar aportan una sensación de refugio natural. En parte de la zona todavía se conservan construcciones tradicionales a pie de playa, con restaurantes y alojamientos que dan un aire muy particular al enclave.

Su cercanía a las Salinas de Santa Pola refuerza todavía más su interés ambiental. En el tramo de Santa Pola, la playa de El Pinet aparece vinculada al Parque Natural de las Salinas, un humedal de relevancia internacional para las aves, formado por explotaciones salineras, charcas de agua dulce, tierras de cultivo y zonas de dunas y playas.

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También es una playa pensada para disfrutar sin complicaciones. Su longitud, el aparcamiento y la vigilancia marítima hacen que sea una buena opción para una jornada de verano, tanto si se busca descanso como si se quiere caminar por el entorno. Junto a El Pinet se encuentran las Salinas de Bonmatí y la base de la Torre Vigía del Pinet. En paralelo a la orilla discurre una ruta de senderismo que cruza las dunas de Santa Pola, donde se localiza una de las microreservas de flora del municipio.