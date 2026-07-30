La Gran Playa de Santa Pola, cerrada al baño por la calidad del agua

El Ayuntamiento de Santa Pola ha decretado este jueves el cierre provisional al baño de la Gran Playa después de recibir una analítica alterada sobre la calidad de sus aguas que podría guardar relación con un nivel de restos fecales que sobrepasa el umbral. La decisión se ha adoptado tras una comunicación de la Dirección General del Agua, según informó el consistorio a través de sus redes sociales.

Mientras se mantenga la restricción, no estará permitido acceder al mar en este punto del litoral, aunque la zona de arena continuará abierta al público. Aún y así, el cierre ocasionó que muchos bañistas optaran por desplazarse a otros puntos del litoral en vista de que no podían entrar a darse un chapuzón, y más en unas fechas en las que empieza a multiplicarse la población en la localidad por las segundas residencias y turistas que buscan pasar ratos de sol y playa.

Muestras

Tal y como detalló el Ayuntamiento, durante la jornada de este jueves se estuvieron recogiendo nuevas muestras para comprobar si los parámetros del agua vuelven a situarse dentro de los valores adecuados, por lo que la reapertura de la zona de baño dependerá de que las próximas pruebas sean favorables, un proceso que se alargará hasta este viernes cuando la Administración local recibirá los resultados, tal y como explican a nivel municipal a este diario.

Por el momento, el consistorio no ha detallado qué valor concreto ha motivado la alteración de la analítica ni cuánto tiempo podría permanecer vigente el cierre. La medida se mantiene con carácter preventivo y con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios. La administración local ha pedido comprensión a vecinos y visitantes y ha señalado que informará de la evolución de los análisis y de la posible reapertura de la playa cuando disponga de datos positivos.

Esta situación contrasta con los valores medios que arrojan habitualmente los arenales de la villa marinera. La propia concejalía de Playas suele hacer públicos los informes de la calidad del agua en las redes sociales del Consistorio. La última inspección semanal de control de las zonas de baño del Ayuntamiento de Santa Pola, correspondiente al periodo del 20 al 26 de julio de 2026, reflejaba que Gran Playa mantenía una valoración "excelente" en la calidad del agua, con un aspecto del agua también calificado como excelente y un estado de la arena considerado bueno. Además, las determinaciones microbiológicas arrojaban 0 unidades de enterococos intestinales y 0 de Escherichia coli por cada 100 mililitros de agua, los mejores resultados posibles dentro del programa de vigilancia.

Episodio puntual

Con lo cuál, estos controles oficiales no habían detectado contaminación microbiológica, lo que apunta a que el episodio que ha motivado la prohibición del baño se habría producido con posterioridad a esa campaña semanal de muestreo, por lo que todo apunta a un episodio puntual y no a un problema crónico. Tras el comunicado del Ayuntamiento, las redes se inundaron de usuarios apuntando al incivismo de algunos bañistas que hacen sus necesidades en el agua hasta quienes criticaban que haya usuarios que fuman y tiran la colilla en el agua, o incluso quienes asociaban este desajuste por la cercanía con el puerto por haber visto este tipo de capítulos desde la infancia. Alguno incluso aprovechó para reivindicar que se drague más a menudo la playa para reducir los montones de posidonia que recalan en la arena.

Posibles causas

Las causas detrás de estos capítulos de contaminación fecal suelen ser las lluvias intensas, que arrastran bacterias desde zonas urbanas y agrícolas hasta el mar; vertidos accidentales o incidencias en la red de saneamiento o en estaciones depuradoras; así como aportes procedentes de barrancos o ramblas; e incluso la acumulación de excrementos de aves en determinadas zonas costeras. Podrían influir factores como la escasa renovación del agua en playas resguardadas o vertidos ilegales desde embarcaciones, aunque, por el momento, no se ha esclarecido el motivo principal.

En ese mismo informe consta que nueve de los diez puntos de muestreo presentaban el máximo indicativo de calidad con Playa de Levante por debajo, manteniendo la calificación anual de "buena", aunque el análisis de esa semana también consideraba excelente la calidad del agua.

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Aunque hace una semana se decretó el cierre de varias playas de la Costa Blanca por la alerta roja, con amenaza de clausura también en Santa Pola, el único antecedente similar en lo que va de verano en la provincia sería el de una playa de Altea.