La ruta de senderismo de Alicante que parece hecha para caminar al atardecer en verano

Hacer senderismo en verano exige elegir bien. No todas las rutas son recomendables cuando aprieta el calor, especialmente en una provincia como Alicante, donde las temperaturas pueden subir con fuerza durante las horas centrales del día. En julio y agosto conviene evitar recorridos largos, zonas sin sombra, desniveles duros o itinerarios alejados de puntos de descanso, porque una caminata aparentemente sencilla puede volverse incómoda si no se planifica con cabeza.

Aun así, el verano también puede ser una buena época para descubrir rutas cortas, llanas y cercanas al mar, siempre que se hagan temprano, al atardecer o en días de menor calor. Llevar agua, gorra, protección solar, calzado cómodo y respetar los espacios naturales es imprescindible. En ese tipo de planes encaja una de las rutas más especiales del sur de Alicante: la ruta amarilla de El Pinet,dentro del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.

Ruta El Pinet

A pesar del calor, este itinerario es una opción interesante para los meses estivales porque es corto, sencillo y permite caminar entre ambientes muy distintos sin grandes esfuerzos. La ruta amarilla de El Pinet tiene unos 3,8 kilómetros, es semicircular y está pensada para hacerla a pie, no en bicicleta. Se trata de un recorrido por las Salinas del Pinet ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y la observación de aves, dentro del Parque Natural de Santa Pola.

El recorrido se localiza en la zona sureste del parque natural y permite ver dos de sus paisajes más representativos: el saladar y el ecosistema dunar. Comienza en antiguas balsas salineras que ya no se utilizan para la explotación de sal, pero que conservan el circuito del agua y, con él, una gran riqueza biológica. El sendero avanza entre las orillas de estas balsas, paralelo al cordón dunar y a la línea de playa, lo que convierte la caminata en una mezcla de ruta ornitológica, paseo litoral y descubrimiento del paisaje salinero.

Aves

Uno de los grandes atractivos está a la izquierda del sendero: las balsas preconcentradoras, donde pueden observarse aves como flamencos, avocetas, cigüeñuelas, garcetas comunes, archibebes, chorlitejos, agujas colinegras o charrancitos. La presencia de unas especies u otras depende de la época del año, pero el itinerario mantiene interés durante buena parte del calendario.

Ruta Amarilla El Pinet / GVA

Vegetación

La vegetación también cuenta la historia del lugar. En las orillas de las balsas aparece vegetación de saladar, con especies adaptadas a una alta concentración de sal en el suelo. En verano, incluso puede verse una costra blanquecina cubriendo algunas zonas desnudas, una imagen muy característica de estos paisajes. A la derecha del sendero, el terreno cambia poco a poco: el saladar deja paso a zonas de albardín, bufalaga, juncos y vegetación dunar, hasta llegar a áreas con pinos carrascos, pinos piñoneros, eucaliptos y otras especies ligadas a la repoblación de las dunas.

Playa

Aproximadamente a un kilómetro del inicio, el itinerario gira hacia la derecha y se interna en las dunas hasta alcanzar la playa. En este tramo se atraviesan distintos tipos de formaciones dunares: dunas fijas, estabilizadas por la vegetación; dunas semifijas, con plantas de menor porte como el barrón o el cardo marino; y primeras líneas de dunas más móviles, modeladas por el viento. Desde este punto comienza el regreso hacia el inicio del itinerario, con una panorámica muy abierta: el mar al fondo, el cabo de Santa Pola, la isla de Tabarca, la desembocadura del río Segura y la línea de costa que se prolonga hacia Torrevieja.

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La ruta amarilla de El Pinet es una forma sencilla y muy completa de acercarse al Parque Natural de las Salinas de Santa Pola sin hacer una caminata exigente. Es perfecta para observar aves, entender el paisaje salinero, caminar entre dunas y terminar con el mar como telón de fondo. Eso sí, hay que recordar que es un espacio protegido: conviene ir en grupos reducidos, no hacer ruido, no salirse de los senderos, no molestar a la fauna, no arrancar plantas y no dejar residuos. Además, desde mediados de marzo hasta finales de septiembre puede cerrarse una pequeña parte del recorrido por la nidificación de la gaviota picofina, por lo que es recomendable consultar la información del parque antes de ir. Caminar por El Pinet no es solo una ruta de verano: es una lección de naturaleza a pocos pasos del Mediterráneo.