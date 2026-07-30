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El tirón de las Fiestas de Elche también salpica al sorteo de invitaciones de los actos más importantes

La rifa de las 210 localidades para asistir a las citas tradicionales de agosto registra casi 2.800 inscripciones

Fran Segura le explica detalles del cartel al alcalde, Pablo Ruz

Fran Segura le explica detalles del cartel al alcalde, Pablo Ruz / Áxel Álvarez

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María Trigueros

María Trigueros

Elche

Las Fiestas Patronales de Elche generan tanto tirón entre los ilicitanos e ilicitanas que csi 3.000 empadronados han probado suerte para estar en un lugar privilegiado en los principales actos de este 2026. Después de que hace justo dos semanas el Ayuntamiento anunciase, a través de la Concejalía de Participación, el plazo de apertura de la inscripción para el sorteo de las 210 localidades, este jueves se hizo pública la cifra de participantes. En total, 2.768 personas, de las cuales el 63 % eran mujeres y el 37 % hombres, se han presentado a la iniciativa municipal para optar a una silla en alguno de los seis actos más representativos de la ciudad, lo que confirma el elevado interés que despierta este guiño del Ayuntamiento con la ciudadanía.

Actos más demandados

De hecho, los actos que han registrado una mayor demanda continúan siendo, como en años anteriores, las representaciones del Misteri d'Elx, con 2.079 solicitudes para asistir, concretamente, al pase de la noche del 12 de agosto, a las 22.30 horas. Igualmente, también ha tenido mucha aceptación la representación del 11, con 1.941 interesados en este día. Por otra parte, el acto de la Charanga se ha posicionado como el tercer evento más reclamado con 1.708 inscritos. Completan el ránking la Entrada Mora con 1.634 participantes, la Entrada Cristiana con 1.576 y las Embajadas con 1.350.

Sorteo

En cuanto al proceso del sorteo, se ha realizado a través de un sistema informático aleatorio, supervisado por personal funcionario municipal, y, a continuación, se pusieron a disposición de la ciudadanía 10 localidades, que serán entregadas en formato de invitaciones dobles. Los resultados del sorteo ya pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento (www.elche.es). Las personas adjudicatarias han recibido, además, una notificación por correo electrónico.

El Misteri d'Elx fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2001.

El Misteri d'Elx fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2001. / Áxel Álvarez

Participación

Si bien es cierto que cada participante podía solicitar la entrada de varios actos, las bases del sorteo establecían que cada persona solo puede resultar beneficiaria de uno de los eventos, de manera que se consiga favorecer al mayor número de aspirantes posibles.

Oportunidades

En esta misma línea, tal y como remarcó la edil de Participación, Loli Serna, con este sorteo se pretenden acercar las Fiestas Patronales a toda la ciudadanía en igualdad de oportunidades. La elevada participación que se consiguió con esta iniciativa demostró el alto interés de los ilicitanos e ilicitanas por vivir de cerca los actos más representativos de la ciudad, y "seguir disfrutando de unas fiestas abiertas a todos", apuntó Serna.

Recogida de entradas

En cuanto a las invitaciones, deberán recogerse de manera presencial en la concejalía de Participación, ubicada en la plaza Menéndez Pelayo, en el número 2, en horario de 8.30 a 13.30 horas. Las Entradas Mora y Cristiana y las Embajadas cuentan con un plazo abierto del 3 al 6 de agosto, mientras que para los actos más demandados, las representaciones del Misteri d'Elx y la Charanga, las entradas podrán recogerse del 3 al 7, es decir, del próximo lunes al viernes.

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Tal y como explicaron desde el Ayuntamiento, en caso de que todavía queden entradas una vez haya expirado el plazo, estas pasarán de manera automática a las personas apuntadas en la lista de reserva.

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