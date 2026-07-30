El Gobierno inyecta dos millones a un proyecto liderado por la UMH de Elche para reducir la contaminación del Mar Menor

Un modelo para que el manejo extensivo del ganado no sea incompatible con la recuperación de los suelos, el aumento de la biodiversidad y la disminución de los efectos contaminantes sobre el Mar Menor. Es el reto que persigue la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que liderará uno de los proyectos de investigación más ambiciosos para la recuperación ambiental tras obtener una inyección de casi dos millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La iniciativa, denominada Zoosimbiosis. Ganadería extensiva regenerativa. Una alianza natural para sanar el suelo y revivir la cuenca del Mar Menor, ha sido la mejor financiada de toda la convocatoria estatal, llevándose el máximo subvencionable, y permitirá desarrollar durante los próximos tres años un modelo innovador para restaurar los ecosistemas de la cuenca vertiente de la laguna murciana a través de la denominada agroganadería regenerativa.

Es decir, el reto es que el terreno quede en mejores condiciones que antes por lo que en lugar de limitarse a producir carne o leche, el ganado también ayuda a fertilizar, controlar la vegetación, aumentar la biodiversidad y reducir restos nocivos que acaban en el mar.

Regeneración

Por ello entre las metas del proyecto, coordinado por la profesora del Departamento de Tecnología Agroalimentaria e investigadora de la UMH María Jesús Navarro Ríos, está el incremento de la capacidad de los suelos para retener agua y carbono, favorecer la regeneración de los ecosistemas agrarios y desarrollar herramientas que puedan ser utilizadas tanto por el sector ganadero como por las administraciones públicas para avanzar hacia modelos de producción más sostenibles. De ahí que lejos de criminalizar a un sector se pretenda demostrar que la ganadería extensiva puede convertirse en una herramienta para regenerar el suelo y reducir el impacto ambiental.

Un rebaño de cabras y ovejas junto a su pastor en un paraje de una comarca alicantina. / Juani Ruz

Hay que tener en cuenta que la elección de la UMH no es baladí, y llega teniendo en cuenta la trayectoria de Navarro Ríos, que lleva más de dos décadas especializada en producción animal, sostenibilidad y ganadería extensiva, una trayectoria que ha centrado especialmente en el estudio de los sistemas de producción ovina del sureste español. La docente ha desarrollado numerosos trabajos sobre la caracterización de explotaciones ganaderas y la viabilidad de modelos extensivos, una línea científica consolidada desde principios de los años 2000 e incluso tutorizando tesis sobre producciones ovinas como la del cordero segureño.

En 2025 también aparecía en el listado de admitidos de un programa de proyectos docentes para impulsar su investigación acerca del aprendizaje de modelos ganaderos agroecológicos con sinergias entre España y Brasil, lo que demuestra que antes de Zoosimbiosis ya trabajaba específicamente en modelos ganaderos agroecológicos.

Equipos

Ahora el enfoque es convertir el pastoreo extensivo en una herramienta de restauración ecológica, y para dar con las claves participarán en el estudio equipos multidisciplinares vinculados al Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG) y al Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (Ciagro) de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la UMH y que, precisamente, reúne a especialistas en ámbitos como la producción animal sostenible, la biodiversidad, la economía circular, el cambio climático o la gestión sostenible de los recursos agroalimentarios, disciplinas que encajarían con los objetivos de este nuevo proyecto.

Esta propuesta ha sido una de las mejor valoradas de toda la convocatoria, un reconocimiento que, según la propia UMH, refuerza su papel como referente en investigación sobre producción animal sostenible, innovación agroambiental y restauración ambiental en territorios mediterráneos. Además la ayuda está completamente validada después de que hace un mes se resolviese y se firmase por la Dirección de la Fundación Biodiversidad, confirmando el reparto económico entre las entidades participantes y el presupuesto global.

En el caso de la institución ilicitana, ha obtenido una ayuda de 1.999.999 euros, la cuantía más elevada entre las ocho iniciativas seleccionadas por el Miteco De esa cantidad, 1,17 millones de euros serán gestionados directamente por la Miguel Hernández mientras que el resto se distribuirá entre la Universidad de Murcia (620.000 euros), el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), con 180.000 euros, y Ecologistas en Acción Región Murciana, que recibirá 29.999 euros.

11,5 millones

El Ministerio presentó a los beneficiarios recientemente en un acto institucional celebrado en la Oficina Técnica del Mar Menor, al que asistió el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UMH, Ángel Carbonell, y la investigadora Amparo Melián, integrante del equipo científico del proyecto, que se enmarca en una convocatoria estatal moviliza 11,5 millones de euros destinados a ocho proyectos de investigación e innovación enfocados en la transición ecológica del sector ganadero.

Las iniciativas seleccionadas persiguen mejorar el tratamiento y la valorización de purines y otros residuos, reducir su impacto contaminante y promover modelos de ganadería extensiva y regenerativa. En este caso, la financiación forma parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), una estrategia impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica con la que pretende promover soluciones innovadoras y colaborativas para mejorar el estado ecológico de la laguna y de toda su cuenca vertiente mediante la implicación de universidades, centros de investigación, organizaciones agrarias y entidades sociales.