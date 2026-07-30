El Tribunal de Recursos Contractuales levanta la suspensión sobre el contrato de limpieza de edificios municipales tras cinco meses de bloqueo

La junta de gobierno local aprobaba el pasado 23 de enero la adjudicación provisional del contrato del servicio de limpieza de dependencias y centros educativos municipales, que pasaba de costar 5,3 millones anuales a los 10,3 millones por los que salió a licitación, y la definitiva el 19 de febrero. Una cantidad que se duplicaba porque la empresa que se hiciera con la contrata debería asumir, según el bipartito de PP y Vox, más frecuencias de mantenimiento, más baldeos y cubriría siete nuevas dependencias, como el Hort del Gat, los centros sociales previstos en el solar de Jayton o en Torrellano así como los colegios Virgen de la Luz, Les Arrels y la ampliación del Rodolfo Tomás Samper de El Altet.

El concejal de Contratación, José Claudio Guilabert, este jueves. / INFORMACIÓN

Certificaciones extraordinarias

Sin embargo, cinco meses después, siguen pasando certificaciones extraordinarias por la junta de gobierno local, la última este jueves, por 450.000 euros, a la UTE formada por FCC Medio Ambiente SAU-Obras y Servicios P. Selva SL, que precisamente es la que quedó como primera clasificada en la licitación, porque el servicio sigue caducado, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) suspendiera la adjudicación tras el recurso presentado por la empresa situada en segunda posición en el proceso, Clece. Ahora, el TARC acaba de desestimar el recurso, por lo que el proceso puede continuar, hasta el extremo de que el edil de Contratación, José Claudio Guilabert, cree que el proceso podría cerrarse por fin en breve.

Desde mayo de 2025

El recurso fue interpuesto contra la adjudicación de los dos lotes en los que se distribuía el servicio. Llegaba después de un proceso que se había iniciado en mayo de 2025, por medio de un procedimiento abierto, ordinario y sujeto a regulación armonizada. Poco después, se publicaba en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) el anuncio de licitación junto con los pliegos correspondientes, y se daba de plazo para presentar las ofertas hasta el 7 de julio del año pasado.

La fiesta de inauguración del Hort del Gat celebrada este miércoles por la tarde. / INFORMACIÓN

Seis licitadores

Finalmente, se presentaron seis licitadores, y tras las diferentes reuniones de la mesa de contratación, se acordó que la UTE FCC Medio Ambiente SAU-Obras y Servicios P. Selva SL obtenía 93.36 puntos en el lote 1, correspondiente a las dependencias municipales, y 91 puntos en el lote 2, por otras dependencias. En ambos casos la empresa recurrente, Clece, aparecía en segundo lugar. Así las cosas, el 19 de febrero de este año llegaba la adjudicación definitiva de los dos lotes a la oferta mejor clasificada.

De la Oficina de Transparencia municipal al TARC

No obstante, unos días después, Clece presentaba un escrito dirigido a la Oficina de Transparencia municipal solicitando la revisión de las ofertas presentadas por la UTE ganadora del contrato, para, posteriormente, presentar un recurso especial en materia de contratación contra la resolución de adjudicación de la licitación del expediente. Se escudaba la firma en que la declaración de confidencialidad del licitador que resultó adjudicatario no podía extenderse a la totalidad de la oferta, y se amparaba en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), en un proceso en el que el órgano de contratación mantenía que la declaración de confidencialidad era conforme a derecho.

Unos escolares salen de un centro educativo en Elche. / INFORMACIÓN

Desestimado

En cualquier caso, el TARC acaba de desestimar el recurso interpuesto por Clece y, además, levanta la suspensión del procedimiento de contratación, dejando claro, de paso, que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la multa prevista en la ley. Lo hace bajo el argumento de que “el recurrente, más allá de solicitar de este tribunal la aplicación de lo dispuesto por el artículo 52.3 de la LCSP, no alega qué documentos, de los que no le fueron mostrados, requiere para fundamentar el recurso, ni concluye mediante la justificación de un nexo causal evidente que la falta de acceso le haya ocasionado indefensión”.

Luz verde

Por ello, el TARC añade que “debe desestimarse su pretensión de estimar el motivo, con retroacción de actuaciones al momento anterior a la aceptación de la confidencialidad y confirmar la adjudicación impugnada, respecto de la cual, además, no adelanta siquiera un mínimo motivo de impugnación autónomo, constando publicados en la PCSP los informes de valoración de ofertas y parcialmente la oferta económica”. Con ello, se da luz verde a que el Ayuntamiento de Elche pueda formalizar la adjudicación, con el matiz de que, al ser la misma empresa que ya prestaba el servicio, aunque con el contrato vencido, los tiempos se podrán agilizar, como señala el concejal de Contratación, que este jueves también ejerció de portavoz adjunto de la junta de gobierno en la comparecencia posterior.