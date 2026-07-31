«Asegurar el cuidado y la continuidad del Misteri es nuestro mayor legado»

Elche celebra los 25 años del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. Después de un año de actos y conmemoraciones, ¿qué valoración hace de esta efeméride?

Ha sido un año extraordinario para recordar quiénes somos y proyectar al mundo el mayor tesoro cultural de Elche. El 25.º aniversario ha servido para acercar el Misteri a miles de personas, reforzar el orgullo de los ilicitanos y reivindicar un patrimonio que sigue emocionando cada mes de agosto.

Hemos conseguido que esta efeméride no fuera una mirada al pasado, sino un impulso hacia el futuro.

¿Cómo valora el trabajo realizado por el anterior presidente del Patronato del Misteri d’Elx, Francisco Borja?

Excepcional. Paco Borja ha dedicado muchos años de trabajo y compromiso a la Festa, siempre con lealtad a la institución y poniendo el interés del Misteri por encima de cualquier otra consideración.

Ha sido muy fácil trabajar con él. Es un hombre bueno y muy implicado con Elche. El Patronato es una institución que se construye sobre el esfuerzo de muchas personas y él ha contribuido de manera importante a fortalecerla.

De cara al futuro, ¿cuáles son los retos más importantes a los que se enfrenta la Festa?

El principal reto es garantizar su transmisión a las próximas generaciones. Eso significa cuidar la Escolanía, seguir apoyando a la Capella, conservar el patrimonio material e inmaterial y conseguir nuevos recursos que permitan afrontar los proyectos pendientes.

También debemos continuar potenciando la proyección del Misteri para que cada vez más personas conozcan una obra única en el mundo, sin perder nunca su esencia ni sus raíces. Asegurar la continuidad y el cuidado del Misteri es nuestro mayor legado.

Para este cometido, hay una nueva junta después de la renovación del Patronato del Misteri. ¿Qué valoración hace de ella?

Es una junta que combina experiencia, conocimiento y nuevas incorporaciones con muchas ganas de trabajar. Creo que representa muy bien la pluralidad de la Festa y estoy convencido de que sabrá afrontar esta nueva etapa desde el consenso y el diálogo.

El Ayuntamiento va a seguir colaborando con absoluta lealtad institucional.

Después de la elección de José Manuel Sabuco como presidente del Patronato del Misteri, ¿qué espera el Ayuntamiento de él durante estos años?

José Manuel Sabuco conoce profundamente el Misteri y siente la Festa como pocos. Va a continuar fortaleciendo la institución, impulsando proyectos de futuro y consolidando la colaboración entre todas las administraciones y entidades implicadas.

Desde el Ayuntamiento encontrará siempre un aliado para seguir engrandeciendo nuestro principal símbolo cultural. Sabuco, al igual que Borja, es otro hombre bueno, amante de Elche y de la Festa. Pero, por encima de todo, es un gran devoto de la Mare de Déu.

Recientemente se ha anunciado que el Obispado impulsará una fundación para captar fondos. ¿Cómo se materializará el apoyo del Ayuntamiento a esta nueva entidad para afrontar la rehabilitación de la basílica de Santa María?

La basílica de Santa María es uno de los grandes símbolos históricos, religiosos y patrimoniales de Elche, además del escenario en el que se representa el Misteri. Por tanto, su conservación y rehabilitación es una cuestión de todos, aunque es la Iglesia la que debe liderar este proceso.

Es la casa de la Virgen y no puede estar así. El Ayuntamiento va a colaborar con el Obispado y con la nueva fundación para impulsar la captación de fondos y sumar la participación de administraciones, empresas y sociedad civil.

Nuestro compromiso es contribuir a que este proyecto avance con rigor y con la máxima coordinación institucional. Ahora bien, necesitamos que el Estado se implique a través del 2 % Cultural. Santa María es la casa del Patrimonio de la Humanidad y debe contar con el respaldo claro e inequívoco del Estado.

El renovado Museo del Misteri abrió sus puertas hace poco más de un año y ha superado los 16.000 visitantes hasta junio. ¿Cree que con este nuevo formato se ha saldado la deuda que tenía Elche a la hora de explicar al turista la magnitud del drama asuncionista?

Sin duda, hemos dado un paso muy importante. El nuevo museo permite comprender el Misteri durante los 365 días del año y ofrece una experiencia mucho más completa e inmersiva.

Los datos de visitantes demuestran que existía esa demanda. Era una deuda pendiente con quienes nos visitan y también con los propios ilicitanos. Ahora contamos con un espacio a la altura del patrimonio que representa.

Ha sido una apuesta decidida de este Gobierno municipal para seguir impulsando todo lo que rodea al Misteri.

Estas son sus cuartas fiestas como alcalde de Elche. Después de que la ciudad haya registrado cifras turísticas récord durante el Año Jubilar, ¿se disfrutan más las fiestas cuando la maquinaria municipal ya está rodada?

Las vivo con la misma emoción y devoción que el primer día, aunque es verdad que la experiencia permite afrontarlas con un poco más de serenidad.

Las fiestas son el momento en el que Elche muestra al mundo su mejor versión y eso supone una enorme responsabilidad. Además, el crecimiento turístico que está experimentando la ciudad nos obliga a ofrecer unas celebraciones cada vez mejor organizadas y más abiertas a quienes nos visitan, sin perder nunca su autenticidad.

Soy un amante de Elche y del Misteri, y creo que las fiestas representan una oportunidad única para que los visitantes conozcan la ciudad en todo su esplendor.

Usted fue cantor del Misteri d’Elx. ¿Cómo valora que actualmente la Escolanía cuente con 45 niños para la representación? ¿Qué supone este dato para la Festa?

Soy antiguo escolano e hijo de antiguo escolano. Es una de las mejores noticias que puede recibir cualquier persona que quiera al Misteri.

Haber pasado de momentos de incertidumbre a contar con una Escolanía fuerte demuestra que existe relevo generacional y que las familias siguen creyendo en este proyecto. Como antiguo cantor, me emociona especialmente.

Son esos niños quienes garantizarán que, dentro de cien años, el Misteri siga representándose con la misma fuerza y la misma emoción.

Con respecto a las fiestas patronales, el Ayuntamiento ha elevado la inversión para conseguir la Nit de l’Albà más potente de la historia y las entidades festeras continúan introduciendo nuevos actos. ¿Cómo valora la comunicación del Ayuntamiento con estas entidades?

La relación es excelente porque está basada en el respeto, la escucha y el trabajo conjunto. Las fiestas no las organiza únicamente el Ayuntamiento; las hacen posibles decenas de entidades, comisiones y colectivos que dedican muchas horas de manera altruista, tanto en la ciudad como en el campo de Elche.

Nuestra obligación es acompañarlos, facilitar su trabajo y construir las fiestas entre todos. Ese diálogo permanente está dando buenos resultados para alcanzar el objetivo principal: ofrecer una semana de alegría a los ilicitanos.

Como ilicitano y antiguo miembro de la Capella, cuando tenga lugar la Coronación, ¿qué le pedirá este año a la Patrona para el futuro de Elche?

Le pediré, sobre todo, salud para todos y prosperidad para Elche. Y agua, que sea un año muy lluvioso.

Pediré que la Mare de Déu nos ilumine para que la ciudad siga el mejor rumbo; que sepamos caminar juntos en aquello que realmente importa; y que cuidemos nuestro patrimonio, nuestras tradiciones y a las personas que más lo necesitan.

Elche tiene que seguir avanzando con ilusión, prosperidad y confianza en el futuro. Cada Coronación sigue emocionándome como el primer día y continúa siendo uno de los momentos más intensos que puede vivir un ilicitano.