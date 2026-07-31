Carlos Javier Sánchez, nuevo delegado de cantores del Misteri d'Elx: «La Festa no debe convertirse en un espacio de confrontación o de conquista ideológica»

Llega al cargo en un año especial por el 25 aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. ¿El reconocimiento ha servido para proteger mejor La Festa o queda camino por recorrer?

Es un año especialmente simbólico y, además, se da la coincidencia de que comienzo esta responsabilidad junto a José Manuel Sabuco como presidente. Ambos estábamos en la Casa de la Festa esperando la llamada desde París que confirmara el reconocimiento de la Unesco y corrimos hasta la Basílica de Santa María, abrimos sus puertas y comenzamos a tocar las campanas. Fuimos los primeros en ser voceros del anuncio en Elche. Patrimonio de la Humanidad no es solo un reconocimiento honorífico, significa que el Misteri constituye un legado de valor universal que debe conservarse y transmitirse. La música, los textos, la escenografía, la participación de niños y sacerdotes, la tramoya aérea y también su dimensión religiosa forman un todo inseparable. Ahora bien, el reconocimiento no garantiza por sí solo su permanencia. La verdadera salvaguarda depende del compromiso constante de los ilicitanos y de las instituciones.

¿Cuál ha sido la primera petición que le han trasladado los cantores?

La principal responsabilidad del delegado de cantores es saber representar fielmente a la Capella. El delegado debe conjugar dos deberes inseparables: representar con fidelidad la voz de la Capella y actuar siempre pensando en el interés general del Misteri d'Elx. Representar no consiste en expresar las opiniones personales de cada compañero, sino en ser fiel al mandato recibido como colectivo.

«Sería interesante que el delegado de cantores forme parte de la Comisión Permanente del Patronato»

¿Qué necesidades quiere resolver durante su etapa?

La adecuación de los espacios de la Casa de la Festa a las necesidades reales que hoy tiene el Misteri d'Elx. La Capella, la Escolanía y el Coro Juvenil reúnen cerca de 120 personas y, cuando coinciden los ensayos, las instalaciones son insuficientes. El anterior Patronato encargó en diciembre de 2021 a Alberto Vilella la redacción de un proyecto para reformar la sala de ensayos. Proponía una reorganización integral del espacio para ganar superficie útil y volumen, e incluso contemplaba la reproducción del cadafal. Lamentablemente, por distintas circunstancias, aquel proyecto no ha llegado a ejecutarse.

¿Lo recuperará?

Creo que merece la pena. Pero iría incluso un paso más allá. Considero necesario renovar algunos trajes y pelucas y abordar un estudio global de la Casa de la Festa que analice todas sus necesidades funcionales y permita planificar su adaptación a medio y largo plazo. No hablamos únicamente de la sala de ensayos. También es necesario revisar la organización de los vestuarios, los espacios de peluquería y sastrería, zonas de almacenamiento, duchas y dependencias de mantenimiento. La Casa de la Festa es el corazón operativo del Misteri y debe responder a las exigencias de una celebración que hoy moviliza a cientos de personas.

¿Y qué otras prioridades tiene?

Sería interesante que el delegado de cantores forme parte de la Comisión Permanente del Patronato. La Capella es el colectivo humano más numeroso y su representación debe estar presente de manera estable en el órgano que realiza el seguimiento cotidiano de la gestión. Su presencia permitiría que las inquietudes, propuestas y necesidades de la Capella estuvieran presentes desde el inicio de la tramitación de los asuntos y facilitaría una comunicación más fluida con quienes hacen posible la celebración desde dentro. Pero es una decisión que dejo, con respeto, al criterio del nuevo presidente y a la línea que él quiera ir marcando.

El delegado de cantores en uno de los ensayos con el Mestre de Capella, Javier Gonzálvez / Áxel Álvarez

¿Qué le gustaría que la sociedad conociera del trabajo silencioso durante el resto del año?

Ser cantor implica compaginar durante todo el año ensayos, actuaciones, reuniones y desplazamientos con el trabajo, los estudios y la vida familiar. Un compromiso que muchos comienzan a asumir desde la infancia. Nadie participa por una recompensa material, sino por el vinculo enocional con la Virgen y la convicción de estar custodiando un legado recibido de quienes nos precedieron y por el deseo de transmitirlo íntegro a quienes vendrán después. La Capella vive prácticamente sin vacaciones. Apenas disponemos de unas semanas de descanso después del Misteri y de las Salves de agosto. A partir de ahí retomamos dos ensayos semanales y, cuando se aproximan conciertos o actos extraordinarios, el ritmo se intensifica.

"Las instalaciones son insuficientes cuando coinciden los ensayos reuniendo a cerca de 120 personas"

La Capella viajó hace semanas a Londres. ¿Hasta qué punto estas actuaciones ayudan a difundir el Misteri sin caer en el riesgo de sacar la obra de un contexto para el que fue concebida?

No plantean ningún problema respecto a la autenticidad del Misteri; al contrario, contribuyen a proyectar internacionalmente su valor y a despertar el interés por conocer la celebración en su verdadero contexto. Hay que distinguir La Festa de los conciertos de la Capella, que ayudan a contextualizarla y son una magnífica herramienta de promoción cultural. Eso sí, la Capella no puede actuar en cualquier lugar ni en cualquier evento. Deben elegirse espacios y ocasiones acordes con la dignidad de lo que representa el Misteri d'Elx, de manera que su presencia contribuya a engrandecer su imagen y nunca a banalizarla.

¿Se le exige mucho más a un cantor ahora que hace 25 años?

La incorporación de José Antonio Román como mestre supuso un punto de inflexión, porque introdujo la convicción de que, aun siendo una agrupación esencialmente amateur, la Capella debía avanzar hacia una mayor profesionalización en el canto. El actual mestre ha recogido y desarrollado ese legado y hoy contamos con dos profesores de técnica vocal, Javier Piñol y José Manuel Guinot. Antes se confiaba principalmente en las cualidades naturales de los cantores, mientras que hoy existe una atención mucho mayor al estilo interpretativo, a la técnica vocal y a la comprensión musical de la obra.

Es mucho tiempo de preparación...

Dedicamos muchas horas a los ensayos colectivos, pero también a la formación vocal individual y al perfeccionamiento técnico. Muchos cantores han cursado estudios musicales y de canto en conservatorios y centros especializados. Aun así, cuando llega el momento de cantar ante la Basílica llena, en una celebración tan cargada de emoción y responsabilidad, los nervios siguen jugando malas pasadas. Detrás de cada intervención hay años de aprendizaje, innumerables horas de trabajo y un compromiso extraordinario por parte de quienes ponen su voz al servicio de la Festa.

El delegado de cantores en la Casa de la Festa / AXEL ALVAREZ

¿Hay voces que cuesta especialmente incorporar?

El equilibrio de una capella como la del Misteri no depende únicamente del número de cantores, sino de aspectos muy específicos como el tipo de voz, el timbre, la extensión, la proyección o el equilibrio entre las distintas cuerdas. Mantener ese conjunto armónico exige un conocimiento musical muy especializado. El Mestre realiza un auténtico trabajo de precisión para integrar cada voz y conseguir que el resultado sonoro responda a las exigencias de una obra tan singular. Por respeto a esa responsabilidad y a su criterio profesional, prefiero dejar esa valoración en sus manos.

¿Cuesta retener talento de la Escolanía para el Coro Juvenil?

Cuando llega el momento de marcharse a estudiar fuera de Elche algunos jóvenes se desvinculan parcialmente. Pero cada vez son más los que desean seguir vinculados al Misteri. El Coro Juvenil ha crecido de manera muy significativa y el grupo que está haciendo la transición desde la Escolanía hacia la Capella es cada vez más numeroso. Los niños no quieren marcharse de la Casa de la Festa porque han hecho amigos, han crecido como personas, se han vinculado con la Virgen y han aprendido a amar la Festa. Ver que desean seguir formando parte de esta familia es una de las mayores alegrías y una magnífica garantía para el futuro del Misteri d'Elx.

«Los papeles infantiles fueron concebidos para voces blancas de niño»

Polémica

Hay quienes insisten en la participación de niñas en el Misteri, ¿sería positivo para la musicalidad de la Festa?

Mi impresión es que quienes defienden la incorporación de niñas al Misteri no parten de un análisis de la naturaleza histórica y patrimonial de la Festa, sino de la voluntad de trasladar a ella planteamientos ideológicos ajenos a su esencia. El objetivo no es tanto comprender qué es el Misteri y por qué ha llegado hasta nosotros con la configuración que conocemos, sino imponer una visión contemporánea sobre una tradición que posee su propia lógica histórica, cultural y litúrgica. El Misteri no debe convertirse en un espacio de confrontación o de conquista ideológica. Las tradiciones no pueden interpretarse únicamente desde las categorías del presente; deben comprenderse desde su propia historia, su significado y su identidad.

Se ha manifestado recientemente la Coordinadora Feminista e incluso hay voces que abogan por un cambio como el compositor ilicitano Manuel Ramos...

Las declaraciones y justificación de Manolo Ramos a este respecto son sencillamente absurdas y falaces. Me sorprende que una propuesta de este tipo proceda de quien ha desempeñado la responsabilidad de mestre de Capella. Quien ha conocido el Misteri desde dentro debería saber mejor de su propia esencia. No estamos ante una obra contemporánea que pueda modificarse para adaptarla a particulares sensibilidades en cada época, sino ante un patrimonio cultural vivo cuya autenticidad fue la razón por la que la Unesco lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad. Haber ocupado ese cargo merece respeto, pero no convierte cualquier opinión en una verdad incontestable ni impide formular planteamientos que revelan un profundo desconocimiento de la naturaleza del Misteri. Por eso, este no es un debate sobre igualdad ni sobre discriminación. Quien lo plantea en esos términos parte de un error de comprensión de la realidad cultural y antropológica del Misteri.

¿Y en qué afectaría que hubiera niñas?

Igual que si sustitutuyesen de las meninas a la infanta margarita por la infanta sofia para modernizarlo. Dinamitarías el contenido cultural de la obra y su intención estetica. El Misteri nació hace aproximadamente setecientos años y, a lo largo de su evolución, ha sabido conservar aquellos elementos esenciales que lo definen como drama litúrgico medieval. Esto lo convierte en una manifestación única en el mundo: el único drama sacro de estas características que se ha mantenido vivo, celebrándose de manera ininterrumpida hasta nuestros días. Quien quiera estudiar esta realidad cultural en su forma auténtica no tiene otra posibilidad que acudir a Elche, porque aquí se conserva no una reconstrucción arqueológica, sino una tradición viva que mantiene la esencia con la que fue concebida. En el Misteri existen elementos esenciales que configuran su identidad y que lo sitúan como un lugar de cultura humana, junto a otros elementos accesorios que, aun siendo valiosos, no determinan su naturaleza profunda. Por ejemplo, el color de la Mangrana, aunque posee una gran carga simbólica y estética, no es un elemento que defina por sí mismo la esencia del Misteri. Pues No hay en el color rojo ningún lugar humano de cultura. Sin embargo, otros aspectos, como la interpretación masculina de los papeles femeninos, forman parte de la comprensión histórica, antropológica y artística de la Festa, pues nos permiten acercarnos de manera directa a la mentalidad medieval y a la concepción del ser humano propia de aquella época.

¿Y a nivel musical qué impacto hay?

Desde el punto de vista musical, los papeles infantiles fueron concebidos para voces blancas de niño. Poseen unas características tímbricas, una emisión y una evolución vocal concretas para las que fue escrita la obra. Ese color sonoro forma parte de la identidad musical del Misteri. Si pasara a interpretarse de una forma distinta en un aspecto tan esencial, supondría transformar aquello que la Unesco reconoció. Nosotros no tenemos legitimidad para hacerlo porque el Misteri no nos pertenece. No somos sus dueños; somos los depositarios de un legado recibido de nuestros antepasados. Nuestra obligación no es reinventarlo, sino custodiarlo y transmitirlo íntegro a las generaciones futuras.

"No existe un problema social dentro que requiera ser corregido y se intenta crear un conflicto donde nunca lo ha habido"

¿Por qué asocia esta demanda con una proyección ideológica?

Porque no existe un problema social dentro del Misteri que requiera ser corregido. Se intenta crear un conflicto donde nunca lo ha habido. Los ilicitanos entienden perfectamente la naturaleza de su Festa y la respetan precisamente porque reconocen en ella una tradición que ha llegado viva hasta nuestros días. El verdadero progreso no consiste en adaptar el patrimonio a las modas o a las corrientes ideológicas de cada momento sino en comprenderlo, respetarlo y conservar su autenticidad.

¿El Patronato escucha suficientemente a los cantores cuando hay que tomar decisiones?

Los últimos presidentes han estado volcados con la Capella. Quiero expresar mi agradecimiento público a Paco Borja por su defensa y su apoyo constante e incondicional. Creo que hemos superado una visión en la que podía percibirse cierto antagonismo entre el Patronato y la Capella. Esa concepción de "patrono" y "obrero" no tiene cabida en la realidad actual. Cada uno desempeña una función distinta, pero todos formamos parte de una misma familia. Esa es, a mi juicio, la mayor fortaleza.