Autobuses nocturnos hasta las seis de la mañana en Elche para conseguir unas Fiestas sin riesgos al volante

El olor a pólvora, las casetas de petardos y las vallas de la UMH son algunos indicios de que las Fiestas de Elche ya están aquí. Así pues, este viernes, los vecinos del barrio de Altabix han sido testigos de la soledad que, como cada año, caracteriza al parking principal de la Universidad Miguel Hernández en los primeros días de agosto. El recinto universitario ya se prepara para acoger las Fiestas durante las noches del 7 al 14, en las que se podrá disfrutar de conciertos como el del cantante urbano Mvrk, el grupo español Siloé o la catalana Lia Kali, entre muchos otros. En este contexto, el Ayuntamiento, por boca de la edil de Festejos, Inma Mora, presentó el programa de actos junto a la página web, cuya información también se podrá consultar en una aplicación en el móvil para estar al tanto en todo momento de las actividades festeras. Todo, además, cuando de nuevo el equipo de gobierno aportará por reforzar los autobuses nocturnos como alternativa al coche privado, durante los días principales de las Fiestas.

Web

De esta manera, con tan solo un click en la parte superior de la web, se podrá acceder a las diferentes pestañas que informarán acerca de los conciertos, el programa de fiestas, las mascletàs, la Nit de L'Albà, los autobuses nocturnos, el acceso de los menores a las barracas y la ubicación, junto al horario, de los diferentes puntos violeta.

El parking principal de la UMH esta mañana preparando el recinto para las Fiestas de Elche. / J. R. Esquinas

Autobuses nocturnos

Nuevamente, siguiendo con la iniciativa que se implementó el año pasado, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía el uso de autobuses nocturnos tanto en la ciudad como en sus pedanías para, según recalcó la concejala, asegurar que cualquier persona pueda disfrutar de las Fiestas de Elche de manera segura y con total tranquilidad.

Horario

En cuanto al horario, los autobuses nocturnos estarán disponibles a partir del 8 de agosto, entre las 23 y las 6 horas, y finalizarán su servicio el viernes 14, la noche de La Roà. El billete tiene un coste de 1,45 euros y además, podrán usar todos los títulos de transporte disponibles o bien físicos o bien desde la app.

Líneas

En relación con los desplazamientos, y según se recoge en la página web, las líneas que recorrerán la ciudad durante este periodo de Fiestas, serán tres. En primer lugar, la N1, que se encargará de realizar los traslados desde los barrios de Carrús y Toscar, y contará con una parada central, ubicada en la calle Doctor Caro, que será el punto clave para reiniciar este recorrido circular. A continuación, se suma una segunda línea, la N2, que llevará a cabo la trayectoria de El Pla, Llano de San José y Sector V con, nuevamente, una parada de cabecera situada en la calle Doctor Caro.

Finalmente, también estará disponible la N3, que actuará en la zona de Altabix, Travalón, Estadio Martínez Valero y Universidad Miguel Hernández, con parada central en Puerta Alicante.

Pedanías

Asimismo, los ilicitanos que residan en las pedanías también podrán contar con líneas especiales para poder disfrutar de las Fiestas de Elche en condiciones. Así pues, según se presenta en la web, se dispondrá de cinco líneas. Una primera, la NP1, que realizará su recorrido desde Elche hasta Matola. Una segunda, la NP2, que pasará por La Hoya y La Marina. La tercera, la NP3, llegará hasta Las Bayas. La cuarta, la NP4, recogerá a aquellos de Valverde, L'Altet y Los Arenales del Sol; y por último, los de Torrellano tendrán que coger la NP5.

La concejala de Festejos, Inma Mora, presenta la web y el programa de actos de las Fiestas de Elche. / INFORMACIÓN

Acceso menores

En este sentido, y como todos los años, la web también recoge información del acceso de los menores a las barracas. Hasta los 14, los jóvenes deberán ir acompañados de su tutor legal, padre o madre. Los chicos y chicas de entre 14 y 16 años no deberán acudir al recinto con ningún familiar, pero sí que necesitarán de un justificante para que se les autorice la entrada. A partir de los 16, podrán asistir de manera libre y sin autorización previa.

Mascletàs

Otro punto clave es que, a través de este portal, se puede acceder al visionado de las pirotecnias encargadas de lanzar las mascletàs diarias, así como a las votaciones, que estarán disponibles desde las 14 hasta las 23.59 horas de su día correspondiente. En esta misma pestaña, tal y como expresó Mora, también se encuentra el programa de todos los ilicitanos, empresas, organizaciones, entidades festeras y culturales que patrocinan las numerosas palmeras que se lanzan desde los diferentes puntos del municipio.

Alcohol

En una noche donde debe reinar la música y la fiesta, desde el Ayuntamiento de Elche, tal y como expresó la edil, ofrecen una vez más el espacio alternativo "Elx Music Fest", tras sumar el tercer año consecutivo del cierre del Parque Jaume I, con el objetivo de reducir los botellones y el descontrol de los jóvenes, de manera que, continúan con medidas basadas en la labor del cuerpo policial, los guardias de seguridad y la protección civil.

Revista oficial

Por último, Mora también anunció que ya están disponibles los programas oficiales de Fiestas, tanto en castellano como en valenciano, que podrán recogerse en la Concejalía de Festejos, Alcaldía y oficinas de turismo, y también pueden descargarse a través de la página web. Además, la próxima semana comenzará el reparto de la revista oficial de las Fiestas de Agosto.