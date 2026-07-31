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El Jardín del Huerto del Cura de Elche da otro salto en difusión e ingresa en un itinerario de espacios históricos del Consejo de Europa

El reconocimiento llega justo cuando la tramitación para convertir la casa en museo y espacio sociocultural ha encarado la recta final

La Palmera Imperial de Elche, situada en el Jardín del Huerto del Cura.

La Palmera Imperial de Elche, situada en el Jardín del Huerto del Cura. / Matías Segarra

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María Pomares

María Pomares

Elche

Una de las principales cartas de presentación turísticas de Elche es el Jardín del Huerto del Cura. Hasta el punto de que fue declarado Jardín Artístico Nacional en 1943, recibió la distinción al Mérito Turístico en 1960 y, como parte del Palmeral de Elche, también está incluido en la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Generalitat Valenciana, y en el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ahora, el enclave que, además, cuenta con la popular Palmera Imperial, ha formalizado su ingreso oficial en el Itinerario Europeo de Jardines Históricos (ERHG), ruta cultural certificada por el Consejo de Europa. Con ello, como destacan desde la propiedad, el jardín ilicitano se sitúa en la selecta red de espacios verdes que destacan en el continente por su incalculable valor patrimonial, su gestión sostenible y su relevancia en la historia europea.

Paneles informativos instalados recientemente en el jardín Huerto del Cura de Elche

Paneles informativos instalados recientemente en el jardín Huerto del Cura de Elche / AXEL ALVAREZ

Singularidad botánica

En concreto, la incorporación a la ERHG reconoce la singularidad botánica del Huerto del Cura, que alberga cerca de 1.000 ejemplares de palmeras de más de 85 variedades, incluida la archiconocida Palmera Imperial. También se pone el foco en su rica trayectoria histórica vinculada a figuras de calado internacional como la Emperatriz Sisi de Austria o el Archiduque Luis Salvador de Austria-Toscana, entre otros.

“Formar parte de este Itinerario Cultural del Consejo de Europa permitirá al Huerto del Cura colaborar activamente con otros jardines históricos de referencia en toda Europa”, explican desde el enclave. En paralelo, ponen el foco en que esto puede impulsar proyectos de investigación, fomentar el turismo cultural sostenible y reforzar la preservación de su patrimonio paisajístico.

Recorrido didáctico que ha impulsado el jardín artístico Huerto del Cura en Elche

Recorrido didáctico que ha impulsado el jardín artístico Huerto del Cura en Elche. / ÁXEL ÁLVAREZ

Conservación y divulgación

Ingresar en el Itinerario Europeo de Jardines Históricos supone un reconocimiento internacional al trabajo de conservación y divulgación que realizamos día a día. Nos permite compartir con toda Europa la riqueza botánica de nuestro jardín y seguir proyectando la historia viva de Elche al mundo”, señala Vicente Orts, director del Huerto del Cura.

Catálogo oficial

Con este paso que acaba de dar el Jardín del Huerto del Cura, toda la información institucional, la historia y las especificaciones botánicas del espacio ya forman parte del catálogo oficial de la red europea, hasta el punto de que la ficha completa del espacio se puede consultar directamente en la web oficial de la ERHG a través de europeanhistoricgardens.eu/es/huerto-del-cura.

Medusa, una de las nuevas palmeras multibrazo que se pueden contemplar en el Huerto del Cura de Elche

Medusa, una de las nuevas palmeras multibrazo que se pueden contemplar en el Huerto del Cura de Elche. / INFORMACIÓN

La ficha

“A lo largo del tiempo se plantaron más de 600 ejemplares de Phoenix dactylifera (palmera datilera), distribuidos en cuadrículas siguiendo la configuración tradicional de los huertos de palmeras de Elche”, se dice en la ficha que ya se puede visitar el portal del Itinerario Europeo de Jardines Históricos. “Esta disposición, organizada en hileras y cuadros, permitía el cultivo de limoneros, granados y otros árboles frutales”, se explica, a lo que se añade que, “en gran medida, esta estructura se ha conservado para mantener la esencia característica de un huerto. Al recorrer el jardín, el visitante camina bajo un dosel de palmeras que proporciona sombra y frescor, creando un microclima muy especial”.

Contexto histórico

También se da cuenta del contexto histórico, comenzando por el hecho de que “la primera imagen documentada del Huerto del Cura, entonces un sencillo huerto de palmeras y árboles frutales, data aproximadamente de 1882”, y se señala que “en ella aparece el sacerdote José Castaño junto a su sobrina, posando junto a un extraordinario ejemplar de palmera”. También se recuerda cómo recibió su nombre la Palmera Imperial. “La fama de este excepcional ejemplar comenzó a extenderse y, en 1894, la emperatriz Isabel de Habsburgo, emperatriz de Austria y reina de Hungría, visitó Elche y recorrió el huerto, donde conoció al padre Castaño y contempló la palmera, que desde entonces pasó a denominarse Palmera Imperial en su honor”, se relata, por ejemplo.

Las palmeras del Huerto del Cura que se han incorporado

Una vista del Jardín Huerto del Cura, con las palmeras que se han incorporado recientemente. / INFORMACIÓN

Sin ánimo de lucro

La European Route of Historic Gardens (Itinerario Europeo de Jardines Históricos) es una red internacional sin ánimo de lucro reconocida como Itinerario Cultural del Consejo de Europa. Su misión es proteger, difundir y poner en valor los jardines históricos continentales como patrimonio vivo, integrando la botánica, la historia y el arte. La ERHG conecta espacios verdes de alta relevancia patrimonial para promover el turismo cultural sostenible, la educación ambiental y la investigación científica.

De hecho, el Huerto del Cura fue distinguido el mes de marzo con el galardón de bronce en la categoría de “Participación pública, educación y sensibilización” de los Premios Acanthus. Un reconocimiento otorgado por el Itinerario Europeo de Jardines Históricos (ERHG), institución vinculada al Consejo de Europa a través de su programa de Itinerarios Culturales.

La Casa del Huerto del Cura de Elche se transformará en un museo y centro sociocultural con acceso público

La Casa del Huerto del Cura de Elche se transformará en un museo y centro sociocultural con acceso público. / Áxel Álvarez

Proyecto de reforma

La incorporación a este itinerario europeo llega cuando el proyecto para convertir la casa del Jardín Huerto del Cura en museo y espacio sociocultural parece que, prácticamente un año después, empieza a enfilar la recta final de la tramitación. Hasta el punto de que a finales de junio recibió luz verde por parte de la comisión de supervisión y control del catálogo de edificios protegibles del Ayuntamiento de Elche, después de que la Junta Gestora del Palmeral y la Conselleria de Cultura hicieran lo propio con la licencia de intervención para las obras de reforma, rehabilitación y cambio de uso de la vivienda.

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Distribución interior

El proyecto parte de que la superficie neta de parcela es de 12.596 metros cuadrados y la ocupación en planta de la casa del Huerto del Cura y la construcción auxiliar adosada llega a 470,21 m2. “El resto de construcciones exentas en la parcela, con usos vinculados a la visita del huerto y a su mantenimiento, no son objeto de nuestra intervención”, se afirma en el proyecto. De hecho, a grandes rasgos, la actuación implica la reforma de la distribución interior, respetando la situación de las escaleras, pasos, patio y muros de carga. Además, se dota de accesibilidad a la planta baja y a la primera. En cuanto a la escalera exterior del patio, amplía su ámbito y se crea una nueva escalera de subida a la planta de cubierta, adosada a los paramentos interiores del patio de luces abierto del edificio situado en planta primera, aunque sin afectar a la volumetría de la envolvente exterior de sus fachadas. Por lo que respecta a la zona del porche, se refuerza estructuralmente respetando su composición y materiales, y no se interviene en la fachada de la edificación y se respetan los huecos existentes, elementos y materiales.

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