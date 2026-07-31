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La mejora del entorno del Martínez Valero en Elche continúa con la poda en los huertos de palmeras

Los trabajos incluyen la limpieza, desbroce y retirada de palmas secas para garantizar la seguridad del entorno

Las actuaciones en Travalón, en el entorno del Martínez Valero.

Las actuaciones en Travalón, en el entorno del Martínez Valero. / INFORMACIÓN

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María Pomares

María Pomares

Elche

A poco más de 24 horas de que se celebre el acto con el que, oficiosamente, se abrirán las Fiestas de Elche, con la Cridà, una mascletà vertical organizada por la Gestora de Festejos Populares que llega a reunir a más de 40.000 personas en el entorno del estadio Martínez Valero, y que, en esta ocasión, pese a las obras para mejorar los accesos al campo de fútbol del club franjiverde, será más espectacular, creciendo un 50% en superficie, pasando de los 900 metros cuadrados del 2025 a 1.350, e incorporando láser y efectos de luz y fuego, el Ayuntamiento ha hecho nuevas actuaciones en los alrededores. Hasta el punto de que, según anunciaron este viernes desde el equipo de gobierno, el departamento de Parques y Jardines ha iniciado los trabajos de poda y adecuación de los huertos de Don Porfirio y Doña Palmira, en barrio de Travalón. El objetivo es mejorar el estado de conservación de estos espacios y garantizar las condiciones de seguridad en el entorno del Martínez Valero, según indicaron desde el bipartito de PP y Vox.

Los trabajos de poda en la zona de Travalón, en el entorno del Martínez Valero.

Los trabajos de poda en la zona de Travalón, en el entorno del Martínez Valero. / INFORMACIÓN

Con una grúa

La actuación consiste en la limpieza y desbroce de la vegetación existente a ras de suelo, la poda de las palmeras y la retirada de las palmas secas, además de la gestión y eliminación de todos los restos vegetales generados para dejar ambos huertos completamente acondicionados. En las labores de poda, de hecho, como muestran las imágenes distribuidas por el Ayuntamiento, no se está siguiendo el método tradicional de los palmereros ilicitanos, sino que se está recurriendo a una grúa.

Los trabajos de poda en la zona de Travalón, en el entorno del Martínez Valero.

Los trabajos de poda en la zona de Travalón, en el entorno del Martínez Valero. / INFORMACIÓN

Años sin mantenimiento

El concejal de Servicios Públicos, José Claudio Guilabert, destacaba este viernes que “estamos actuando en huertos que llevaban años sin podarse ni recibir ningún tipo de mantenimiento”, y aseguró que “es una prioridad de este Gobierno recuperar y poner en valor nuestros huertos históricos”.

Al respecto, señaló que esta actuación se suma a la reciente recuperación del Hort del Gat, que oficialmente abrió sus puertas el miércoles por la tarde, y a las obras de reurbanización que se están ejecutando en la zona del estadio Martínez Valero.

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Plan de choque

Los trabajos se están acometiendo dentro del contrato municipal de poda en huertos con el apoyo de las brigadas municipales del Ayuntamiento de Elche. En total, cerca de una veintena de personas participan en estas labores, enmarcadas dentro de un plan que permitirá intervenir en más de 6.200 palmeras del municipio durante los próximos cinco meses.

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