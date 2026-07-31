Elche refuerza su capacidad hotelera con un nuevo cuatro estrellas por cinco millones y otros cuatro proyectos turísticos

Elche ampliará la oferta de alojamiento en Elche tras haber concedido el bipartito de PP y Vox la licencia de obras para un nuevo hotel de cuatro estrellas que se levantará en pleno Parque Empresarial, a escasos metros del Hospital Imed, un proyecto que supondrá una inversión de cinco millones de euros, generará alrededor de 50 empleos directos y que tiene previsto abrir sus puertas dentro de aproximadamente dos años, con la vista en que las obras empiecen en septiembre. Son las previsiones que dieron este viernes representantes de la propietaria, Iris Vitelco, dueña también del hotel Areca de Torrellano, en una visita al solar de 5.700 metros cuadros sobre el que se asentará la infraestructura.

En el encuentro, al que acudió el alcalde, Pablo Ruz, junto a la socia de gobierno Aurora Rodil y los ediles de Estrategia Municipal y Turismo, el primer edil aprovechó además para revelar que el Ayuntamiento trabaja actualmente con otros cuatro proyectos turísticos sobre la mesa, tres nuevos hoteles y un camping que, de materializarse, permitirán incrementar de forma muy significativa, incluso casi duplicar, según Ruz, la capacidad hotelera del municipio en los próximos años.

El Ejecutivo local evitó entrar a dar detalles de la tramitación de estos futuros proyectos, delegando esa responsabilidad a los propios promotores, pero insistió en que los técnicos municipales están agilizando al máximo los procedimientos trabajando y que las subsanaciones se van trabajando "prácticamente en el día a día, sin necesidad de instancias y de burocracia". Fue el pasado noviembre en la inauguración del hospedaje en El Altet cuando Ruz ya hablaba de que había en macha al menos cinco proyectos para aumentar la capacidad hotelera donde entraba, por ejemplo, la iniciativa de que la pedanía costera ampliase su capacidad de camas con otro hospedaje unido a una gasolinera, según el planteamiento que una promotora le transmitió al Ayuntamiento el pasado agosto. También entraba en esa ecuación la reconversión de la antigua sede de la ONCE, en la calle Solars, en un hotel.

Solar vallado donde se construirá el futuro hotel del Parque Empresarial, a escasos metros del hospital IMED / Alex Domínguez

Entonces el equipo de gobierno decía que la ciudad necesita "muchos más hoteles" y que se iban a poner facilidades desde la Administración "y alfombra roja" a los empresarios. El primer edil llegó a cifrar en la feria World Travel Market que, con la apertura de los futuros establecimientos, aunque algunos son remodelaciones pendientes, se podría aumentar la oferta aproxidamente en medio millar de plazas, un dato que llegó a considerar insuficiente porque entiende que se debería doblar la planta hotelera.

Punto estratégico

Sobre el nuevo hotel, desde el equipo de gobierno defendieron que se encuentra en un lugar estratégico a escasos metros de la N-340, el acceso a las playas y en pleno enclave industrial, muy próximo a firmas como PLD Space, por lo que ven que esta iniciativa privada responde a la necesidad que PP y Vox planteó hace dos años de incrementar el número de camas hoteleras de la ciudad. El regidor recordó que la ciudad registra una ocupación hotelera media del 84%, con picos que llegan al 92% como el pasado junio, y que la ciudad dispone de unas 1.800 camas hoteleras, tras ampliarse un centenar después de la apertura del hotel Hampton by Hilton en El Altet en noviembe, mientras que, si se suman las viviendas turísticas, la oferta supera ya las 8.000 plazas diarias, unas cifras que, a su juicio, justifican la necesidad de seguir aumentando la capacidad de alojamiento. Al hilo la edil de Turismo, Irene Ruiz, confía en que de aquí a final de año se eleve la cifra a las 1.900 plazas contando con el establecimiento de la calle Solars.

Spa y parking

Por su parte la representante de Iris Vitelco, Laura Bru, explicó que la apuesta llega por tratarse de una zona de expansión en la que ven potencial como destino turístico. Aunque la empresa todavía no ha desvelado la marca comercial bajo la que operará el establecimiento, sí avanzó que tendrá categoría de cuatro estrellas, como el de la pedanía ilicitana, y 98 habitaciones, con salas de reuniones, restaurante, cafetería y amplias zonas ajardinadas.

Bru explicó que el concepto del establecimiento girará en torno a los espacios verdes, una seña de identidad teniendo en cuenta la trayectoria viverística de la familia promotora. El objetivo, indicó, es que el visitante "encuentre un espacio para relajarse y sentirse como en casa", convirtiéndose en "una de las puertas de entrada al oasis mediterráneo que representa Elche". Las obras comenzarán previsiblemente tras el verano y la empresa calcula un plazo de construcción de alrededor de dos años, por lo que la apertura podría producirse de cara a 2028.

Tal y como detalló el arquitecto Fernando García, el complejo contará con sótano, planta baja y dos alturas, concentrándose la mayor parte de las habitaciones en las dos plantas superiores. El sótano albergará un amplio aparcamiento de 120 plazas distribuidas entre superficie y sótano, además de espacios específicos para bicicletas. En estos momentos ya se puede apreciar que se han realizado labores de excavación para preparar el terreno y desde la empresa señalaron que la capacidad de aparcamiento estará reservada exclusivamente a los clientes, ya que por la elevada actividad del hospital hace cada vez resulta más complejo encontrar estacionamiento en el entorno, reconocieron. Eso sí, la empresa confirmó que estudia establecer acuerdos comerciales con el centro sanitario, ya que actualmente muchos familiares de pacientes ya se alojan en el hotel a escasos kilómetros en Torrellano gracias a derivaciones realizadas por el propio hospital.

La representante de Iris Vitelco, Laura Bru, durante la presentación del proyecto urbanístico junto al equipo de gobierno / Alex Domínguez

Respecto al perfil de cliente, Bru señaló que el establecimiento combinará turismo de negocios y vacacional en unos momentos en los que Elche lleva encadenando dos meses de récord en ocupación hotelera gracias al empuje de este tipo de turismo. Los principales focos de demanda serán el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, el Parque Empresarial y el propio hospital, por ello el diseño será atractivo con una serie de servicios como un spa de grandes dimensiones con piscina, iluminado mediante un patio interior que llegará hasta la planta inferior. En la planta baja se ubicarán el restaurante, la cafetería, los salones para eventos, una gran terraza y un número reducido de habitaciones. La oferta de alojamiento incluirá habitaciones convencionales, varias junior suites de mayor tamaño y también pequeños apartamentos equipados con salón y cocina, orientados a estancias más largas.

Apuesta "a largo plazo"

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, puso el acento en que la inversión prevista evidencia la confianza del empresariado en Elche y en las perspectivas de crecimiento de la ciudad, especialmente con la futura ampliación del Parque Empresarial. Soler agradeció a la familia promotora su apuesta "a largo plazo" y manifestó que la llegada de nuevos hoteles no supone cambiar el modelo económico ilicitano porque entiende que redundará en más visitantes, más actividad económica y la implantación de nuevos negocios alrededor.