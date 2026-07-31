Santa Pola vuelve a intentar reflotar el colegio Hispanidad y una promotora inyectará 15 millones en la piscina

En menos de 48 horas Santa Pola ha desbloqueado dos de los proyectos que más quebraderos de cabeza le estaba dando al Ayuntamiento y que, dicho sea de paso, eran de los más esperados.Y es que la corporación municipal ha aprobado por unanimidad iniciar la licitación del nuevo CEIP Hispanidad por 7,6 millones, tres millones más de lo previsto después del último proceso cuando quedó desierta la contratación hace dos años.

El segundo hito sería el inicio de la licitación para ejecutar la futura piscina municipal, una actuación valorada en otros 15 millones que asumirá la futura concesionaria y que incluirá una residencia deportiva de 88 plazas, gimnasio, spa, saunas y servicio de restauración. En conjunto, ambos proyectos movilizarán cerca de 23 millones de euros, aunque una parte será privada, y pondrían fin a años de tramitación.

El primero de los acuerdos llegó en el pleno ordinario de julio este jueves, cuando el Ayuntamiento dio luz verde al expediente de contratación para volver a licitar las obras del nuevo centro educativo, justo cuando este mes se cumplen 13 años del hundimiento de parte del suelo de una clase de Primaria que obligó a desalojar el edificio y a derribarlo después dejando todo este tiempo al alumnado en una situación de provisionalidad.

Actualización

El equipo de gobierno (PP) confía en que el nuevo concurso encuentre empresas interesadas después de que ninguna concurriera como consecuencia del incremento de los costes de construcción provocado tras el inicio de la guerra de Ucrania. El Consistorio prevé que las obras se adjudiquen anstes de acabar 2026 y esperan que "no haya sorpresas" esta vez al haberse actualizado los precios, con una inversión que duplica la previsión inicial, y que se dispara hasta los 7,6 millones de euros, superando en más de un millón a la valoración que se hizo el pasado noviembre, cuando el pleno votó también por unanimidad anular el procedimiento anterior, frustrado, y solicitar de nuevo la modificación de competencias para que el Ayuntamiento pueda asumir la construcción, además de aprobar el proyecto ya modificado.

Miembros del AMPA del CEIP Hispanidad de Santa Pola con alumnos en la protesta por un nuevo centro / ÁXEL Álvarez

La documentación fue entonces remitida a la Conselleria de Educación para redactar el expediente correspondiente y delegar las competencias en el marco del Plan Edificant. Durante más de una década, y en medio de protestas de la comunidad escolar, el expediente ha atravesado numerosas fases administrativas, con informes técnicos, estudios geotécnicos, la incorporación al plan del Consell y la redacción del proyecto, varias actualizaciones presupuestarias y una primera licitación, sin éxito, antes de llegar al acuerdo aprobado esta semana.

245 alumnos

El nuevo centro se construirá sobre el mismo solar y contará con capacidad para 245 alumnos, una unidad de Infantil de dos años, tres aulas de Infantil, seis unidades de Primaria, gimnasio y comedor escolar con cocina propia. Paralelamente, el pleno aprobó la demolición de las actuales aulas de Infantil, por lo que los alumnos serán trasladados temporalmente a módulos prefabricados que se instalarán en el parque Antonio Espinosa mientras duren las obras, como explicó el concejal de Educación, Óscar Valenzuela.

De ruinas a atractivo turístico

Con las ruinas de la piscina también empieza a verse el principio del fin. Siete meses después de que el Ayuntamiento aprobase el estudio de detalle sobre la parcela de equipamiento como paso previo a elaborar los pliegos, este viernes todos los grupos aprobaron por unanimidad en un pleno extraordinario que se inicie el procedimiento para adjudicar la concesión administrativa que permitirá construir el nuevo complejo deportivo.

La remodelación, que se espera a partir de este año, llegaría después de que el enclave terminase abandonado en 2009 por la adjudicataria del primer proyecto y se alargase por casi tres lustros un procedimiento judicial que se completó en 2023 cuando la infraestructura pasó de nuevo a ser municipal tras abonar el Ayuntamiento más de 1,5 millones que exigía el Tribunal Superior de Justicia por la liquidación de la obra, que se quedó al 80% ejecutada.

Inversión

Aquel año, la Administración local limpió el enclave con un contrato menor y apenas meses después trascendió un informe encargado por el propio Consistorio que detectó que la red de electricidad, electrónica y climatización no podría ser aprovechable por el estado de degradación y vandalismo en el que se vio sumido el inmueble durante años. Hace tres años el equipo de gobierno apuntaba a que se reflorarían las instalaciones por 3,8 millones, una inversión que ahora se cuadruplicaría.

A diferencia del colegio, la actuación no será financiada por el Ayuntamiento ni mediante fondos europeos. Será la empresa adjudicataria la que asuma íntegramente la inversión a cambio de explotar el complejo durante un periodo de 40 años mediante una concesión administrativa. Eso sí, desde el Ejecutivo local insistieron este viernes en que pese a que la inyección y el modelo de gestión será privado, la piscina seguirá siendo municipal y las tarifas las tendrá que aprobar el Ayuntamiento.

"Un trabajo muy arduo"

La alcaldesa, Loreto Serrano, destacó que el proyecto es fruto de un largo trabajo y agradeció que el resto de grupos municipales no hayan puesto trabas. El concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, explicó por su parte que el expediente ha supuesto "un trabajo muy arduo" durante el último año para determinar la viabilidad económica.

Según detalló, la actuación permitirá rehabilitar unas instalaciones perdidas y levantar junto a ellas un edificio de cuatro alturas destinado a residencia deportiva con 88 plazas, una veintena más de las que primero se contemplaron, además del resto de servicios citados. El pasado noviembre el Ayuntamiento ya dio pistas de estos equipamientos cuando el pleno aprobó la admisión a trámite de la iniciativa privada presentada por ASCH Infraestructuras y Servicios interesada en finalizar y mejorar las instalaciones acuáticas. Esta firma hizo un estudio de mercado manteniendo contactos con clubes y asociaciones deportivas del municipio y analizó el volumen de competiciones que acoge Santa Pola.

Procedimiento

Ahora bien, aunque el proyecto parte de una iniciativa privada presentada al Ayuntamiento, la explotación no se adjudicará de forma directa porque la legislación sobre contratación pública obliga a que la concesión salga a licitación para garantizar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, de modo que cualquier empresa que cumpla los requisitos podrá presentar una oferta. Martínez defendió que el hecho de que hayan recibido el apoyo de los cuatro grupos municipales aporta "la confianza" necesaria para sacar adelante una de las mayores inversiones deportivas planteadas en la villa marinera y que viene siendo demandada por asociaciones desde hace prácticamente dos décadas.