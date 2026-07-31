La Policía Nacional detiene en Elche a una mujer de 27 años por sustraer de la cuenta bancaria de su abuela 29.000 euros

La mujer tenía alzhéimer y estaba en situación de dependencia y, al parecer, una de sus nietas es la persona que estaba encargada de acompañarle al banco, por acuerdo de la familia. Sin embargo, cuando uno de los hijos quiso darse cuenta, habían volado 29.000 euros de la cartilla de la abuela. Al final, denunció en la Comisaría de la Policía Nacional de Elche y resultó detenida una chica de 27 años, también nieta de la titular de la cuenta, hermana de la autorizada y sobrina del denunciante.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación. / INFORMACIÓN

A lo largo de un año

Todo comenzó cuando el hombre puso en conocimiento de los agentes que, a lo largo del último año, aproximadamente desde junio de 2025, se habían ido produciendo diferentes movimientos en la cuenta de su madre. Hasta el punto de que faltaban 29.000 euros. De hecho, desde el primer momento, apuntó a su sobrina que, a su vez, era nieta de la víctima, ya que era ella la que se estaba encargando de ir con ella al banco para poder retirar dinero en efectivo, aunque no era la persona que había acordado la familia.

Sin contar con la familia

En este sentido, el hombre declaró esa tarea era de la hermana de la presunta autora, y, sin contar con el resto de familiares, habían decidido que fuera la posteriormente arrestada la que se encargara de este cometido. Ahora bien, la investigación no demostró relación alguna de la hermana con el presunto delito, de manera que sólo ha acabado detenida la chica de 27 años.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Cambio de versión

En un primer momento, tras la denuncia, incluso la joven declaró que, efectivamente, se había apropiado de ese dinero y que se comprometía a devolverlo. Sin embargo, poco después cambió de opinión, de forma que comenzó a mantener que no sabía nada de esas operaciones y que no tenía nada que ver. Es más, al parecer, incluso para demostrar su inocencia, había presentado resguardos de la cartilla en la que no había ni rastro de las cantidades retiradas, aunque después se demostró que, efectivamente, los movimientos para sacar esos 29.000 euros de la cuenta se habían producido.

Apropiación indebida

La mujer acabó detenida por apropiación indebida. De hecho, este tipo de casos no suelen ser infrecuentes en el seno de las familias cuando hay una persona dependiente. Tanto es así que, sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado recientemente la pena de catorce meses de prisión para una joven de Valladolid que retiró de forma ilícita 4.990 euros de la cuenta bancaria de su abuela, que sufría de deterioro cognitivo, aunque la madre de la acusada, que era hija de la víctima, resultó absuelta porque la sala entendió que usó el dinero para cuidarla

Una agente en la Comisaría de Elche. / INFORMACION

Con otro socio

Apropiación indebida en el caso de la nieta de Elche que, precisamente, es el mismo delito que se le atribuye a otro hombre de 38 años en Elche, que fue arrestado también por la Policía Nacional. En este caso, presuntamente sustrajo unos 5.700 euros de la cuenta de una empresa que tenía hasta un tiempo atrás con otro socio.

Cuenta personal

En este sentido, eran dos socios y uno de ellos, que para ese entonces se había desvinculado de la firma, había desviado ingresos de la mercantil, que operaba online, a su cuenta personal. Las cantidades, a la sazón, procedían de una subvención que les había otorgado una entidad pública, y, como hasta que dejó la sociedad él era quien se encargaba de la tramitación de estas aportaciones, una vez ingresadas las ayudas, las enviaba a su cuenta personal. Un modus operandi que se repitió hasta en cuatro ocasiones, con el dinero que transfería la institución en cuestión, lo que acabó elevando la cantidad sustraída a 5.700 euros. Así hasta que el socio se acabó dando cuenta y denunció los hechos, poniendo de manifiesto, además, que el más tarde detenido había dejado de pertenecer a la empresa.

Grupo II de la Policía Judicial

En ambos casos fue el Grupo II de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche la que desarrolló ambas investigaciones que acabaron con la detención de nieta de la víctima a que le habían sustraído 29.000 euros y el arresto del antiguo socio de otro hombre al que le habían “desaparecido” de su cuenta 5.700 euros que había recibido en concepto de subvenciones por parte de una entidad pública.