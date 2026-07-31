Este es el programa de actos de las Fiestas de Agosto de Elche de 2026

A tan solo unas horas de que comience La Cridà, que dará luz verde a las Fiestas de Agosto de Elche, el Ayuntamiento presentó este viernes el programa de los actos que harán vibrar un año más a la ciudad ilicitana. También queda a disposición de la ciudadanía la página web, donde podrán encontrar todas las actividades que ha preparado el Ejecutivo local gracias al trabajo de las entidades que participan en ella como la Federación Gestora de Festejos Populares, el Patronato del Misteri, Pobladores, la Asociación de Carretilleros o la Asociación de Moros y Cristianos. La programación es la siguiente:

Sábado 1 de agosto

21:00 CONCIERTO DEPLOY METAL FEST, en L’Escorxador, apertura de puertas a las 20 horas.

21:00 AVÍS DE FESTA. PASACALLES HOMENAJE CARGOS HONORÍFICOS DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS, desde la Plaça de Baix a Corredora, Carrer Ample, Capitán Lagier, Carrer Alpuixarra hasta llegar al colegio Ferrández Cruz.

22:00 CENA DE FAJA DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS, en el colegio Ferrández Cruz.

22:00 CRIDA A LA FESTA, Y LANZAMIENTO DE LA GRAN MASCLETÀ VERTICAL NOCTURNA JUEGO DE TRUENOS, en la zona de aparcamiento del estadio Martínez Valero, ofrecida por la pirotecnia La Alpujarreña.

Domingo 2 de agosto

20:00 EL SOROLL DE FESTA, concentración de las comisiones de fiestas integradas en la Federación Gestora en la Plaza de Obispo Siuri para dar comienzo al pasacalles que dis-currirá por las calles José María Buck, Marqués de Asprillas, Reina Victoria, Plaça de Baix, Corredora, Obispo Tormo, Plaza del Congreso Eucarístico, para cruzar Diagonal del Palau hacia Hort de Baix.

Lunes 3 de agosto

18:30 FIESTA INFANTIL hasta las 20.30 horas y posterior Mascletá Infantil en la zona Oasis del centro comercial Aljub, organizado por la Federación Gestora de Festejos Populares.

20:00 GALA 129 ANIVERSARIO DESCUBRIMIENTO DE LA DAMA DE ELCHE. Acto que se celebrará en el Centro de Congresos donde tendrá lugar el nombramiento de Damas de Honor a las creadoras de contenido Lola Lolita y Sofía Surfers y Caballero de Honor al comisario jefe de la Policía Nacional de Elche, Pedro Montore. El acto finalizará con la actuación de la Escuela de Danza “DANCE FAMILY”.

Martes 4 de agosto

11:00 MESA CONMEMORATIVA DEL 129 ANIVERSARIO DESCUBRIMIENTO DE LA DAMA, en la partida de Torrellano, concretamente en Plaza de Nieves Piñol. Se contará con la presencia de la Dama Viviente, photocall, obsequios, cuentos, pulseras y programas de fiestas. Para finalizar, actuará el Grupo de Coro y Danza de la Casa de Andalucía.

20:00 HORAS VISITA CONMEMORATIVA A LA ALCUDIA. A las 18.30 horas partirán desde el MAHE autobuses para trasladar a quienes deseen asistir al acto en Alcudia. A las 20.00 horas tendrá lugar la visita al lugar del descubrimiento, depositando a la Dama Viviente el tradicional ramo. También habrá espacio para la actuación musical de la Camerata “Nuestra Señora de la Merced”. Exposición de lienzos colección “La Dama en las Balconadas del Raval”. Finalizará el acto con una cohetá. Se ofrecerá un refresco. La salida de los autobuses de regreso a Elche está programada para las 21 horas.

Miércoles 5 de agosto

14:00 COMIDA ARROZ CON COSTRA, CON ENTES FESTEROS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN como antesala al pregón de fiestas, organizada por la Asociación de Amigos del Arroz con Costra.

Jueves 6 de agosto

20:00 PRUEBA DE VOCES DEL MISTERI D’ELX en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche.

21:30 V FESTIVAL DE LA CANCIÓN FESTES D’ELX en el Hort de Baix. Entrada libre hasta completar el aforo.

Viernes 7 de agosto

12:00 ENTREGA DE PREMIOS a los ganadores del VII Concurso de escaparatismo y ambientación comercial AFMYC Elche.

18:00 ENTRADA DE BANDAS DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS. Desde las Cuatro Esquinas, Corredora, Carrer Ample, siguiendo por Passeig de les Eres de Santa Llucia, Diagonal del Palau al Palacio de Altamira.

19:00 INTERPRETACIÓN DEL HIMNO OFICIAL DE MOROS Y CRISTIANOS “ELCHE 1977” (Autor: Francisco Valor Llorens y director Salvador González Moreno, director de la Lira de Quatretonda).

19:45 ENTRAETA DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS, desde Marqués de Asprillas, Reina Victoria, Plaça de Baix, Corredora, Carrer Ample, finalizando edificio PROP.

20:30 CONCENTRACIÓN DE FESTEROS de las comisiones de la Federación Gestora de Festejos Populares y los miembros de la Unió de Festers del Camp d’Elx, Comisión de Fiestas Altet y Comisión de Fiestas Asprillas, la Asociación Histórico-Artística de Pobladores de Elche, la Casa de Andalucía y el Centro Aragonés, con el siguiente itinerario: calle José María Buck, Plaza de España, Marqués de Asprillas a Reina Victoria, para llegar a la Plaça de Baix.

22:30 PREGÓN DE FIESTAS, a cargo de Josan Ferrández desde el Ayuntamiento. Al finalizar el pregón, habrá fiestas en las cábilas y cuartelillos de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, y sopar de cabasset en los recintos festeros de las comisiones de fiestas de la Federación Gestora.

22:30 MVRK + JUIGIY BAE, en la Barraca Municipal ubicada en el parking de la UMH. Apertura de puertas a las 21 horas. Precio 15 euros.

23:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

00:00 PIRATES PARTY, Artista principal VDJ RALPH & JONY MUSIC, en la barraca Elx Music Fest ubicada en la explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 22 horas.

Sábado 8 de agosto

09:00 MISA EN MEMORIA DE LOS FESTEROS DIFUNTOS DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS. Lugar: Iglesia del Salvador.

10:00 DIANA OFICIAL, desde la Plaza del Salvador, Solars, Sant Miquel, Porta Oriola, Alfonso XII, Plaça i Baix, Corredora, Carrer Ample finalizando en la esquina del edificio PROP.

12:00 INAUGURACIÓN Y APERTURA XVIII ÁGORA HELIKETANA de la Asociación Histórico-Artística de Pobladores de Elche. A las 12.30 tendrá lugar el espectáculo de marionetas infantiles. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

12:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

14:00 DÉCIMO SEXTO CONCURSO DE MASCLETAES FESTES D’ELX, a cargo de la pirotecnia ‘’NADAL MARTÍ’’. Lugar: Avenida Alcalde Vicente Quiles.

20:00 ENTRADA MORA DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS, desde Reina Victoria, Plaça de Baix, Corredora hasta Puente Ortices. Al finalizar el desfile, en el Hort del Xocolater tendrá lugar la recepción a los festeros de los pueblos que integran la Undef. Al finalizar, fiesta en las cábilas y cuartelillos.

20:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

20:00 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES DE ELCHE. Torneo de Naciones. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

21:45 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES DE ELCHE. Obra de teatro “El fin de una era” de Manuel Segarra. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

22:00 CONCIERTO L’ESCORXADOR EN FESTES: CORTE! + NEOVERBENEO. Apertura de puertas a las 21 horas.

22:00 BAILES Y ACTUACIONES en los recintos festeros de las comisiones de fiesta de la Federación Gestora.

22:30 SILOÉ + NEVERLAND BARI, en la Barraca Municipal ubicada en el parking de la UMH. Apertura de puertas a las 21.00 horas. Precio 25 euros.

23:30 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES DE ELCHE. Noches temáticas Pop. Lugar: Rotonda del Parque Municipal

23:30 MARTA SÁNCHEZ en el Hort de Baix. Álvaro Fenoll sessions. Apertura de puertas a las 22 horas. Precio 15 euros.

00:00 URBAN NIGHT, Artista principal ALEX SELAS & DANY YLLANA, en la barraca Elx Music Fest ubicada en la explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 22 horas.

Domingo 9 de agosto

09:00 ALARDO DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS, desde Juan Carlos I (esquina Daoiz), hacia Puente Ortices, Capitán Lagier, Passeig de les Eres de Santa Llúcia,Carrer Portell de Granyana, Plaça del Parque, Diagonal del Palau y Palacio de Altamira.

12:00 APERTURA DEL RECINTO XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. A las 12.30 será el turno del Cuenta Cuentos. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

12:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

14:00 DÉCIMO SEXTO CONCURSO DE MASCLETAES FESTES D’ELX, a cargo de la pirotecnia TAMARIT. Lugar: Avenida Alcalde Vicente Quiles.

20:00 DESFILE INFANTIL DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS, desde Alfonso XII a Plaça de Baix, Corredora, Carrer Ample, finalizando en el edificio PROP.

21:45 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Obra de teatro “Lisístrata”, de Manuel Segarra. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

22:00 BAILES Y ACTUACIONES en los recintos festeros de las comisiones de fiesta de la Federación Gestora.

22:00 EMBAJADA DEL MORO DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS se realizará en el Palacio de Altamira. A continuación se pondrá en escena la EMBAJADA CRISTIANA, con la entrega de la ciudad al Rey D. Jaime I. Al finalizar, fiesta en las cábilas y cuartelillos.

22:30 SIDECARS, en la Barraca Municipal ubicada en el parking de la UMH. Apertura de puertas a las 21 horas. Precio 15 euros.

23:30 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Noches temáticas de rock. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

23:30 CARLOS BAUTE en el Hort de Baix. Álvaro Fenoll sessions Apertura de puertas a las 22 horas. Precio 15 euros.

00:00 EMERGEFEST 2026, Artista principal. JONY MUSIC & VDJ RALPH, en la barraca Elx Music Fest ubicada en la explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 22:00 horas.

00:30 ESPECTÁCULO DE FUEGO Y LUZ, a cargo de la pirotecnia Nadal Martí. Lugar: Avenida Cortes Valencianas (frente al pabellón del Toscar).

Lunes 10 de agosto

08:00 DIANA LIBRE DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS, desde cábilas y cuartelillos por diferentes recorridos.

12:00 46º CONCURSO ARROZ CON COSTRA, con la participación de las comisiones de la Federación Gestora de Festejos Populares. Lugar: Paseo de la Estación.

12:00 APERTURA DEL RECINTO XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. A las 12.30 horas tendrán lugar las manualidades Infantiles. Lugar: Rotonda del Parque Municipal

12:30 PAELLA GIGANTE para 2.500 personas y ARROZ CON COSTRA GIGANTE para otras 2.500, organizado por la Federación Gestora de Festejos Populares. Lugar: Paseo de la Estación.

18:00 CELEBRACIÓN DE LA PROVA DE L’ANGEL, en la basílica de Santa María.

20:00 ENTRADA CRISTIANA DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS, desde Reina Victoria, Plaça de Baix, Corredora hasta Puente Ortices. Al finalizar, fiesta en las cábilas y cuartelillos.

20:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

21:45 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO- ARTÍSTICA DE POBLADORES, obra de teatro “El Último Guardián”, de Daniel Gamuz. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

22:00 BAILES Y ACTUACIONES en los recintos festeros de las comisiones de fiesta de la Federación Gestora.

22:30 LIA KALI en la Barraca Municipal ubicada en el parking de la UMH. Apertura de puertas 21:00 horas. Precio 18 euros.

23:30 HIJO DE LA LUNA en el Hort de Baix. Álvaro Fenoll sessions Apertura de puertas a las 22:00 horas. Entrada 15 euros.

23:30 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Noches temáticas Punk. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

00:00 EMERGEFEST 2026, Artista principal. JONY MUSIC & VDJ RALPH, en la barraca Elx Music Fest ubicada en la explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 22 horas.

00:00 MASCLETÁ NOCTURNA, a cargo de la pirotecnia Piroalpa-Piro Dama. Lugar: Sector V-Pistas del Pla.

Laura Rodrigo y Aroa Durá ya reinan en las Fiestas de Elche. / Alex Domínguez

Martes 11 de agosto

08:00 DIANA LIBRE DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS, desde cábilas y cuartelillos por diferentes recorridos.

10:30 ALMUERZO FESTERO DE LA ASOCIACIÓN FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS EN EL CARRER TRINQUET

12:00 APERTURA DEL RECINTO XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. A las 12.30 será el turno del Cuenta Cuentos. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

12:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

14:00 DÉCIMO SEXTO CONCURSO DE MASCLETAES FESTES D’ELX, a cargo de la pirotecnia ALTO PALANCIA. Lugar: Avenida Alcalde Vicente Quiles.

14:00 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Convivencia con la Asociación Centro Aragonés de Elche. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

16:00 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Fiesta de agua. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

18:30 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Juegos Olímpicos. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

18:30 BAUTIZO DE NEÓFITOS DE LA ASOCIACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS en la iglesia de San Juan.

19:00 ACTO DE BENDICIÓN DE LOS MOROS DE LA ASOCIACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS.

19:30 PROCESIÓN OFRENDA DE LA ASOCIACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS desde la iglesia de San Juan, Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII, Plaça de Baix, Corredora, Ample, Uberna, Plaza Santa Isabel, carrer la Fira hasta la basílica de Santa María. A la llegada de la imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción se darán por finalizados todos los actos oficiales de la Asociación de Moros y Cristianos. Al finalizar, fiesta en las cábilas y cuartelillos.

20:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

20:30 GRAN CHARANGA, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares con el siguiente recorrido: calle Antonio Pascual Quiles, Reina Victoria, Plaça de Baix, Corredora y Avenida Juan Carlos I (fin de recorrido en el colegio Santa María-Jesuitinas). Al finalizar la Charanga, baile y actuaciones en los recintos festeros de las comisiones de la Federación Gestora.

22:00 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Noches temáticas Música Mediterránea. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

22:30 ENSAYO GENERAL DEL MISTERI D’ELX, en la basílica de Santa María.

22:30 CELTAS CORTOS, en la Barraca Municipal ubicada en el parking de la UMH. Apertura de puertas 21 horas. Acceso gratuito hasta completar el aforo.

23:30 MASCLETÀ NOCTURNA, a cargo de la pirotecnia Turis y organizada por la Unió de Festers del Camp d’Elx. (Horario aproximado, sujeto al intermedio de las representaciones del Misteri d’Elx). Lugar: Avenida Alcalde Vicente Quiles.

00:00 NEON PARTY, artista principal. VDJ RALPH & JONY MUSIC, en la barraca Elx Music Fest ubicada en la explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 22 horas.

23:30 MIGUEL POVEDA en el Hort de Baix. Álvaro Fenoll sessions Apertura de puertas a las 22 horas. Entrada 20 euros.

Miércoles 12 de agosto

12:00 APERTURA DEL RECINTO XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES y a las 15.30 horas fiesta del agua. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

12:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

14:00 DÉCIMO SEXTO CONCURSO DE MASCLETAES FESTES D’ELX, a cargo de la pirotecnia TURIS. Lugar: Avenida Alcalde Vicente Quiles.

20:00 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Espectáculo Escuadra Romana. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

20:30 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Karaoke Ágora. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

20:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

20:30 BATALLA DE FLORES, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares, en la calle Diagonal del Palau, desde la calle Portell de Granyana hasta el Puente de Altamira.

22:00 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Noches temáticas Tecno-Reggaeton. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

22:00 MASCLETÁ NOCTURNA, HOMENAJE A LAS REINAS Y DAMAS DE LAS COMISIONES DE FIESTAS, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña. Lugar: Avenida Alcalde Vicente Quiles. Al finalizar la mascletá nocturna, baile y actuaciones en los recintos de las comisiones de fiestas de la Federación Gestora.

22:30 ENSAYO GENERAL DEL MISTERI D’ELX, en la basílica de Santa María.

22:30 RIGOBERTA BANDINI, en la Barraca Municipal ubicada en el parking de la UMH. Apertura de puertas a las 21 horas. Precio 18 Euros.

23:30 LOS PARRANDBOLEROS, en el Hort de Baix. Álvaro Fenoll sessions Apertura de puertas a las 22 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

00:00 CRAZY PARY, artista principal. ALEX SELAS, en la barraca Elx Music Fest ubicada en la explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 22 horas.

Jueves 13 de agosto

12:00 SESIÓN PÚBLICA DEL PATRONATO RECTOR DEL MISTERI D’ELX

12:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

12:00 APERTURA DEL RECINTO XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. A las12.30 es el turno de los más pequeños con el Taller Infantil de manualidades. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

14:00 MASCLETÁ EXHIBICIÓN, a cargo de la pirotecnia ALPUJARREÑA Lugar: Puente de Altamira.

15:00 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Fiesta del agua. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

17:30 ENSAYO GENERAL DEL MISTERI D’ELX, en la basílica de Santa María.

19:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación. De 19 a 23 horas y de la una de la madrugada hasta las seis de la mañana.

23:15 NIT DE L’ALBÀ

01:00 EFECTO PASILLO, en el Hort de Baix. Álvaro Fenoll sessions Entrada gratuita hasta completar el aforo.

00:30 DJ’S: JOSETE & CHANCLETE, RHY MO (BIZZART-MURCIA) Y COMO CIERRE KUTXU (BASSOA-MURCIA. Colegio Candalix. Zona Indie Elx “Elche en fiestas”.

01:00 GRAN CARRETILLÀ, organizada por la Associació de Carretillers i Tradicions d’Elx. Hort del Monjo (Filet de Fora).

01:30 DANI MIXTIKA, Artista principal. VDJ RALPH & JONY MUSIC, en la barraca Elx Music Fest ubicada en la explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito hasta completar aforo. Apertura de puertas a la una de la madrugada.

01:30 OBK, en la Barraca Municipal ubicada en el parking de la UMH. Apertura de puertas a la una de la madrugada. Acceso gratuito hasta completar el aforo.

Viernes 14 de agosto

12:00 APERTURA DEL RECINTO XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. A las 12.30 horas tendrá lugar la Gymkana tematizada con juegos de agua. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

12:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

14:00 DÉCIMO SEXTO CONCURSO DE MASCLETAES FESTES D’ELX, a cargo de la pirotecnia ALPUJARREÑA. Lugar: Avenida del Alcalde Vicente Quiles.

15:00 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Fiesta del agua. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

18:00 REPRESENTACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL MISTERI D’ELX “LA VESPRA” en la basílica de Santa María.

20:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

20:00 OFRENDA DE FLORES A LA MARE DE DÈU DE L’ASSUMPCIÓ, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares, con la participación de entidades festeras y culturales de Elche y de otras poblaciones con el siguiente recorrido: Reina Victoria (cruce Capitán Antonio Mena), Plaça de Baix, Corredora, Pont dels Ortissos, Capitán Lagier y Plaza del Congreso Eucarístico hasta la basílica de Santa María. Al finalizar la ofrenda, fiesta en los recintos de las comisiones de fiestas de la Federación Gestora.

22:00 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES, Sesión previa DJ. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

22:00 ROCKNHITS, en el Hort de Baix. Álvaro Fenoll sessions. Apertura de puertas a las 22 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

22:00 INICIO CONCURSO DJ EMERGENTE DE ELCHE, en la barraca Elx Music Fest.

23:00 ENCENDIDO LUMINARIAS, de la víspera del día de la Asunción.

23:00 SERENATA A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, con la participación de las corales Illice Augusta, Amics Cantors, Centro Aragonés, Coral Blanco y Negro y la Asociación Coral y Cultura de Elche. Lugar: Plaza Congreso Eucarístico.

22:30 CHIMO BAYO & DJS + KUVE, en la Barraca Municipal ubicada en el parking de la UMH. Apertura de puertas a las 21:00 horas. Acceso gratuito hasta completar el aforo.

23:00 TOÑO (CLUB CAMELOT) Y COMO COLOFÓN PARA LA NIT DE LA ROÀ CRISTIAN SET ROC. Colegio Candalix. Zona Indie Elx “Elche en fiestas”.

00:00 NIGHT VERSE, artista principal. VDJ RALPH & JONY MUSIC, en la barraca Elx Music Fest ubicada en la explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito hasta completar aforo. Apertura de puertas a las 22 horas.

00:00 XVIII ÁGORA HELIKETANA DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE POBLADORES. Concierto en directo “La Coartada” Covers 80s/90s. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

00:00 INICIO DE LA ROÀ

Sábado 15 de agosto

10:00 PROCESIÓN-ENTIERRO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN con el siguiente itinerario: Uberna, Major de la Vila, Plaça de Baix, Corredora, Puente Ortices, Capitán Lagier y Plaza del Congreso Eucarístico a Santa María.

12:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

14:00 GRAN MASCLETÁ en honor a la Virgen de la Asunción a cargo de la PIROTECNIA ALTO PALANCIA. Lugar: Avenida Alcalde Vicente Quiles.

18:00 REPRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL MISTERI D’ELX “LA FESTA”, con la Coronación de la Mare de Déu. Basílica de Santa María.

20:00 RACÓ DE OCIO Y GASTRONOMÍA FESTIELX en el Paseo de la Estación.

21:30 Plaza Congreso Eucarístico por la Coral Ilicitana y Orquesta ZARZUELA EN CONCIERTO: “LA PARRANDA”, bajo la dirección de Christian A. Lindsey.

00:00 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES desde el Puente del Ferrocarril, a cargo de la PIROTECNIA TURIS.

Domingo 16 de agosto

11:00 MISA EN MEMORIA DE FUNCIONARIOS Y FESTERS DIFUNTOS celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

20:00 Solemne Octava de Nuestra Sra. de la Asunción, Santa Misa y al finalizar canto de las tradicionales SALVES. Este acto tendrá lugar del 16 al 22 de agosto en la Basílica de Santa María.

Lunes 31 de agosto

23:00 SALVE EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN por la agrupación coral Dama de Elche en la Basílica de Santa María. Al finalizar, desde la torre del campanario, lanzamiento de la PALMERA FIN DE MES (SAN RAMÓN), patrocinada por el restaurante mesón "El Granaíno".