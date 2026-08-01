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Un videoclip con aires de libertad y orgullo

El transformista cántabro Alen Santander reivindica la normalización del trabajo de las drag queens con su tema Me van a criticar, una producción musical grabada íntegramente en escenarios ilicitanos que persigue romper prejuicios

Fotograma del videoclip &quot;Me van a criticar&quot; de Alen Santander rodado en los alrededores del Palacio de Altamira.

Fotograma del videoclip "Me van a criticar" de Alen Santander rodado en los alrededores del Palacio de Altamira. / INFORMACIÓN

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María Trigueros

María Trigueros

Elche

Entre risas, aplausos y jolgorio cada fin de semana se hace la magia en el centro de Elche donde se encuentra uno de los locales más animados de la ciudad. Podría decirse que ha llegado a convertirse en «la casa» de Alen Santander, y es que el transformista cántabro, que lleva prácticamente tres años formando parte de los espectáculos semanales de la Sala Rumore Circus Cabaret, se siente cada vez más en su hogar cuando pisa tierras ilicitanas. Hasta el punto que hace sólo unas semanas lanzó el videoclip de su primer single Me van a criticar y eligió que todos los escenarios que aparecieran en él fueran rincones de la ciudad. Todo a modo de guiño para agradecer la acogida que ha tenido todo este tiempo.

Mensaje de la canción

La canción, además, encaja totalmente con el título ya que lanza un mensaje poderoso para que todas las personas sean como quieran ser sin miedo a ser prejuzgadas, especialmente las transformistas, quienes durante décadas se han tenido que someter a críticas, incluso por parte de personas del propio colectivo LGTBIQ+.

Videoclip

El lanzamiento del trabajo audiovisual fue el pasado 17 de julio con una producción que, como asegura la artista, fue «de cero euros». Aunque cueste creerlo y parezca impensable en los tiempos que corren, todas las personas que participaron en la grabación lo hicieron de manera altruista, únicamente con el deseo de formar parte y dar voz a un proyecto musical como este, de ahí que la artista insista en que puedan extenderse en estas líneas el agradecimiento a todos los participantes.

El cantante durante el rodaje de su videoclip en una peluquería de Elche.

El cantante durante el rodaje de su videoclip en una peluquería de Elche. / INFORMACIÓN

Participación

El videoclip ha contado con la participación de más de una veintena de personas, según recalcó el autor, y también tiene un pedacito de Raúl Orlando Jardines y José Ramón Esquinas, redactor de INFORMACIÓN, quienes han ejercido como productores. Recalcan que este trabajo ha supuesto «mucho más que el lanzamiento de una canción».

Productores

Ambos exponen que este ha sido el primer proyecto audiovisual realizado de manera conjunta, donde han tenido que mezclar las habilidades de ambos para «dar vida» a una idea que ya llevaba tiempo rondando. De hecho, reconocen que pese a tener recursos técnicos limitados tiraron de una gran implicación, creatividad y largas horas de trabajo para demostrar que «la pasión y el compromiso pueden transformar una ilusión en una realidad».

Localizaciones

En cuanto a la parte estética, Elche está presente desde el minuto uno ya que aparecen representadas localizaciones ilicitanas como los exteriores de la basílica de Santa María y el Palacio de Altamira con guiños también al Palmeral, la propia sala privada que cedió las instalaciones para el rodaje, el edificio Valona de la Universidad Miguel Hernández y el CIPFP La Torreta.

El transformista junto a su equipo rodando en uno de los escenarios elegidos para la grabación.

El transformista junto a su equipo rodando en uno de los escenarios elegidos para la grabación. / INFORMACIÓN

Guiño a Elche

La elección de este último concretamente tiene un pequeño matiz un tanto emotivo. La propuesta, tal y como declaró el transformista, surgió a raíz de que meses antes de comenzar la grabación del videoclip tuviese el placer de formar parte de la obra de fin de curso de los alumnos de los ciclos de Peluquería. Así pues, gracias al detalle que tuvo el centro con el artista, Santander tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de hacer partícipes a los estudiantes de algo tan bonito y personal al igual que ellos hicieron con él. «Cuando estás trabajando en un sitio, estás a gusto y ves que la gente te quiere, es de agradecer hacerles un pequeño guiño», traslada.

Elección del título

Cuando habla del título de la obra el cántabro reconoce que, como bien dice la canción, «siempre les van a criticar» hagan lo que hagan. Añade, además, que aquellos que están encima de un escenario van a ser los primeros en recibir críticas del resto, ya sea por envidia o por prejuicios.

Alen Santander en uno de sus espectáculos en Rumore Circus.

Alen Santander en uno de sus espectáculos en Rumore Circus. / INFORMACIÓN

Época de los 90

Los comienzos de Alen Santander en el mundo del espectáculo se remontan a la época de los 90, cuando, con tan solo 19 años, hizo sus primeros pinitos como bailarín de coro acompañando a diferentes artistas. El mundo del transformismo llegó a su vida dos años más tarde en una época gobernada por las miradas y los «cuchicheos». El cántabro se muestra contento de que, hoy en día, este tipo de espectáculo haya adquirido un mayor protagonismo y cada vez sean más las personas que deciden dar un paso adelante. No obstante, también reconoce que hace 30 años era impensable que la gente eligiera por voluntad propia la profesión de transformista: «No podías ir a una tienda y pedir unas medias porque no te las vendían», ejemplifica.

Nuevos proyectos

Con el paso del tiempo, se construyó a base de esfuerzo y constancia, un laborioso camino que no fue nada fácil para los pioneros de esta profesión. Es contundente cuando afirma que en sus comienzos esta disciplina artística era vista por la sociedad como «lo peor» e incluso su oficio era comparado con la prostitución. Actualmente, gracias a la concienciación por parte de los programas televisivos o el cambio que se ha registrado en los horarios de los espectáculos, este pensamiento ha mejorado. Sin embargo, alerta de que todavía queda un largo recorrido para que este trabajo sea considerado como lo que es y aseguró que «seguirán dando guerra» hasta que se consiga reconocer.

Noticias relacionadas y más

Tercera canción

El artista confirma que ya tiene entre manos su próximo proyecto, el que sería su tercer single oficial, después de que lanzara «Mi pluma, mi orgullo» hace alrededor de un mes aproximadamente. En esta nueva propuesta pretende dar voz a temas reivindicativos, como el edadismo, a través del toque nocturno y festero que caracteriza la esencia del cabaret.

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