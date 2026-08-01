«Crevillent contará con un nuevo complejo de piscinas moderno y funcional»

Crevillent se adentra en el verano de 2026, inmerso en la tramitación o ejecución de grandes proyectos que buscan mejorar la vida de los crevillentinos, como el que será el nuevo complejo de piscinas municipales (ya aprobado su proyecto) tan demandado por los crevillentinos para sofocar las altas temperaturas o también la modernización del centro con la implantación de la plataforma única, cuyas obras ya están ejecución. «Actuaciones que buscan mejorar la vida de los crevillentinos, como también lo pretenden las actividades culturales programadas durante este verano en la villa de Crevillent», según nos cuenta su alcaldesa Lourdes Aznar Miralles.

Estamos sumergidos en el verano y recientemente el gobierno que usted lidera aprobó en Junta de Gobierno Local el proyecto de ejecución del complejo de piscinas municipales exteriores y de vestuarios de Crevillent. ¿En qué punto se encuentra esta demanda histórica que será ideal durante los meses de verano para combatir el calor?

Pues nos encontramos tramitando el expediente para publicar la licitación próximamente para que se presenten las empresas interesadas. Este complejo de piscinas municipales, que se ubicará junto al Pabellón Félix Candela, responderá a una petición histórica de la localidad y Crevillent tendrá sus piscinas de verano para disfrutar y refrescarse en los meses más calurosos.

El futuro complejo de piscinas del municipio contará con capacidad para 487 personas. / INFORMACIÓN

Será un complejo, que se construirá sobre una parcela de 7.086 metros cuadrados, con tres piscinas: una semiolímpica de 25 x 12,5 metros; una de enseñanza y recreo de 18 x 12,5 metros; y una infantil o de chapoteo de 12,5 x 6 metros. ¿Qué otras prestaciones tendrá el complejo?

Tendrá también vestuarios para adultos e infantiles, aseos, sala multiusos, enfermería, espacios auxiliares, almacenes y zonas de servicios, ofreciendo una instalación moderna y funcional con una amplia zona ajardinada de más de 2.600 m², con amplios porches y terrazas cubiertas. Será una instalación con ocupación simultanea para 487 personas y reservamos un espacio de los terrenos para, en caso de considerarse necesario y oportuno, ubicar una futura piscina cubierta. El proyecto ha sido diseñado siguiendo la normativa de accesibilidad y también independizaremos los accesos de la piscina y del polideportivo, reduciremos el impacto acústico y visual de la circunvalación y crearemos un entorno más agradable para los usuarios.

¿Qué cuestiones han valorado para apostar por esta importante inversión?

Hemos valorado todos los escenarios y posibilidades del modelo de piscina municipal y generaremos un espacio con tres piscinas más funcional que el que estaba proyectado inicialmente en la pasada legislatura, buscando maximizar la cantidad de actividades que se pueden desarrollar en ellas. También hemos hecho un estudio de costes de mantenimiento y de recursos humanos que considerábamos fundamental para comprobar su viabilidad económica y poder hacernos una idea del coste de la gestión de la instalación.

Las nuevas piscinas municipales se construirán junto al Pabellón Félix Candela. / INFORMACIÓN

Además, en este verano también han comenzado las obras de implementación de la primera fase de plataforma única en Crevillent. ¿Qué buscan estas obras de modernización en la vía pública?

Hemos empezado las obras en las calles Alicante y Valencia, junto al Mercado de Abastos. Estas obras buscan renovar la totalidad de la red de agua potable y se cambiarán las tuberías de la red de saneamiento en aquellas zonas más deterioradas, así como modernizar y hacer accesibles nuestras calles, colocando a la misma altura calzada y acera, ganando espacio y protagonismo el peatón. Igualmente buscamos seguridad para las personas con movilidad reducida y para los usuarios del Mercado de Abastos. Esa es la finalidad que perseguimos con estas obras, al igual que revitalizar la actividad comercial con la posibilidad de nuevas cafeterías y terrazas o cualquier tipo de negocio que vea una buena oportunidad para asentarse aquí. Pero aclarar que no se peatonaliza, los vehículos podrán seguir circulando.

El Ayuntamiento confía en que la modernización del centro contribuya a revitalizar la actividad comercial. / INFORMACIÓN

El verano es época también de actividades culturales, ¿qué tipo de planes ofrecéis?

Pues tenemos una actividad muy asentada desde hace muchos años como es el Cine de Verano, actividad en la que proyectamos distintas películas durante los meses de julio y agosto para diferentes públicos en nuestras pedanías y en el municipio. Seguimos organizando visitas guiadas al Museo Municipal «Mariano Benlliure», un espacio espectacular que recoge la obra del insigne escultor valenciano. Venimos también de celebrar una nueva edición de Nit d’Estiu al Parc, con un concierto de swing- gypsy jazz en un enclave muy bonito a las puertas de la Casa del Parc Nou. Hace alguna semana también tuvimos por aquí a El Monaguillo con su monólogo. Como colofón, el 28 de agosto, tendremos IV Festival de Habaneras, que organizamos junto con el Ayuntamiento de Elche, y tendrá lugar en la Playa del Pinet con la participación de Coral Ilicitana de Elche y el Coro Amistad de Crevillent, acompañados por la Rondalla Crevillentina. Ofrecemos algunas actividades para compaginar mientras muchos crevillentinos se van a los campos, a la playa o de viaje.

El final del verano en Crevillent supone el pistoletazo a vuestras fiestas patronales y de Moros y Cristianos…

Así es. Para los crevillentinos, el final del verano tiene un sabor diferente porque septiembre es sinónimo de volver a las comparsas. Desde el Ayuntamiento hemos organizado un potente cartel de artistas que desvelaremos próximamente para abrochar e impulsar unas fiestas patronales y de moros y cristianos que ya de por sí son espectaculares. El reconocimiento de fiesta de interés turístico internacional nos coloca en una posición preferente. Invitamos a toda la gente a que se acerque a Crevillent, los días 25 y 26 de septiembre, con la fiesta de Cabos y Desfile de Humor respectivamente, y sobre todo el fin de semana grande del 2, 3 y 4 de octubre con las entradas infantil, cristiana y mora.

Encaramos el segundo semestre del 2026, ¿cómo se presenta este final de año y el que viene?

Pues afrontamos el final de legislatura con toda la ilusión por concluir o iniciar grandes proyectos que mejoren nuestro municipio. Si todo va bien, la piscina será una realidad en 2027 y nuestro centro será más accesible y bonito con la implantación de la plataforma única, además seguimos trabajando para poder iniciar la construcción del segundo centro de salud tan reivindicado por Crevillent, teniendo el compromiso de Conselleria para su construcción. Peleamos por conseguir un Crevillent mejor para el beneficio de toda la población.