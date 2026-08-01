Sanidad
El hospital General y el del Vinalopó de Elche recuerdan cómo actuar si la pólvora provoca una quemadura en la Nit de l'Albà
Los centros distribuirán 6.000 trípticos con las indicaciones en los establecimientos autorizados para la venta de fuegos artificiales, así como en clínicas de salud, servicios de Urgencias, comisarías de policía y ayuntamientos de ambos departamentos
Las Fiestas de Elche están a punto de empezar y, con ello, la Nit de l'Albà está a la vuelta de la esquina. Una noche que, además de mágica, precisamente por la pólvora puede causar quemaduras. Por ello mismo, el Hospital General Universitario de Elche y el Hospital Universitario del Vinalopó han puesto en marcha, un año más, una campaña conjunta para para prevenir quemaduras durante esta noche tan especial para los ilicitanos. Con este objetivo, distibuirán 6.000 trípticos con recomendaciones para hacer un uso seguro de la pólvora y con pautas básicas de actuación en caso de accidente. Folletos que estarán disponibles en los establecimientos autorizados para la venta de fuegos artificiales de la ciudad y que se repartirán en centros de salud, servicios de Urgencias y Atención al Paciente, comisarías de policías y los ayuntamientos de ambos departamentos.
¿Cómo actuar?
La campaña busca fomentar un uso responsable del material pirotécnico y reducir el riesgo de lesiones durante una de las noches con mayor actividad pirotécnica del año en la ciudad. Así, el tríptico recoge recomendaciones de primeros auxilios ante una quemadura, para lo que aconseja, en primer lugar, mantener la calma y comprobar que el entorno es seguro.
En el caso de que la lesión afecte a una mano o un brazo, se procede a la retirada de anillos, relojes, pulseras, así como otros objetos que puedan dificultar la circulación debido a la inflamación, además de limpiar la zona únicamente con agua limpia o suero fisiológico. También recuerda que no deben aplicarse pomadas, cremas ni remedios caseros, ni retirar la ropa que haya quedado adherida a la piel. Así, si la lesión se ubica en brazos o piernas, se ha de mantener la extremidad elevada para ayudar a reducir la inflamación.
No dar alimentos ni bebidas hasta ser atendidos
En las quemaduras leves, recomienda enfriar la lesión con agua corriente durante unos minutos y protegerla con una gasa estérilo un paño limpio humedecido. En caso de que la lesión afecte a los ojos, aconseja cubrir ambos para evitar movimientos involuntarios. Si hay una hemorragia, debe realizarse una compresión directa sobre la herida con un paño limpio sin retirar los apósitos, aunque estos estén empapados de sangre. También es importante, aseguran, no dar alimentos ni bebidas a la persona accidentada hasta que sea valorada por un profesional sanitario.
Centros habilitiados
No obstante, las personas que necesiten asistencia podrán acudir a los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) habilitados en los centros de salud de Altabix y Toscar, a los servicios de Urgencias de ambos hospitales (General Universitario de Elche y Universitario del Vinalopó), o al Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de El Altet.
La distribución de estos folletos forma parte de la campaña preentiva que ambos departamentos de salud desarrollan cada año con motivo de la Nit de l'Albà y que se completa con un dispositivo especial de asistencia para reforzar la atención sanitaria ante el incremento de incidencias relacionadas con el uso de la pólvora.
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