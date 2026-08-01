La Reina y las Damas de Elche llevan la ilusión festera a los residentes de Cáritas

A tan solo seis días del pregón que dará inicio a las Fiestas de Elche, la máxima representante de los festejos ilicitanos, la Reina Mayor, Laura Rodrigo, junto a sus Damas, Paula Esquiva y Esther Pradera, visitaron este sábado el Centro de Acogida de Cáritas en Elche con el objetivo de acercar, un año más, las fiestas a los residentes del centro. La jornada, tan emotiva como cercana, permitió a las representantes compartir un aperitivo con los usuarios, en el que no faltaron la horchata y el granizado, además de conversar con ellos sobre las próximas celebraciones. En un ambiente distendido, Laura Rodrigo quiso agradecer la labor que desarrolla la entidad. "Gracias a Cáritas por vuestra implicación y por dar visibilidad", señaló, antes de dirigirse a los residentes para recordarles que "todos somos ilicitanos" y desearles "unas muy buenas fiestas, inclusivas sobre todo, y que todos os sintáis arropados por la patrona".

La visita de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche a Cáritas, en imágenes / Héctor Fuentes

Asientos para disfrutar

Las palabras de la Reina Mayor, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos tras su intervención, fueron recibidas con un caluroso aplauso por parte de los asistentes, entre los que se encontraban el director de Cáritas en Elche, Jaime Pascual; la representante de la Gestora de Festejos Populares, Saray Álvarez; la concejala de Familia y Mayores, Aurora Rodil; y la edil de Participación, Bibliotecas y Mercados, María Dolores Serna.

Durante la visita, las tres representantes pudieron conocer de primera mano a las personas que, por diferentes circunstancias, residen en el centro e invitarlas a participar en las Fiestas de Elche. En este sentido, Jaime Pascual explicó que este año disponen de asientos para asistir a la Gran Charanga y a los desfiles de Moros y Cristianos, gracias a la colaboración de la Gestora y del Ayuntamiento. Además, indicó que el Patronato del Misteri ha facilitado entradas para que los usuarios puedan asistir a la representación, acercando así las principales celebraciones a quienes viven en el centro.

Apoyo a los residentes

Así, la Dama Paula Esquiva también quiso dedicar unas palabras de apoyo a los residentes, animándolos a disfrutar de las fiestas pese a no haber nacido en la ciudad. "Aunque no seáis nativos aquí, merecéis y deberíais vivir las fiestas, porque es un pedacito que os vais a llevar siempre con vosotros", afirmó, unas palabras que también fueron recibidas con un fuerte aplauso.

Por su parte, la concejala de Familia y Mayores, Aurora Rodil, puso en valor la visita de la Reina Mayor y sus Damas al considerar que este acto va mucho más allá de su papel como representantes de las fiestas. La edil aseguró que "todos los años vemos lágrimas de emoción porque aquí se siente amor por el que está invisibilizado" y destacó que este encuentro supone un ejemplo de cercanía y de compromiso con las personas que más lo necesitan. También agradeció a la Gestora de Festejos Populares que mantenga esta iniciativa año tras año.

Arroz y paella para 5.000 personas

Así, su representante, Saray Álvarez, explicó que la entidad trabaja de forma altruista durante todo el año para promover las Fiestas de Elche y acompañar a las Reinas y Damas en todos los actos oficiales. Además, aprovechó la visita para destacar algunas de las citas más populares del programa festero, entre ellas el arroz con costra y la paella gigante que la Gestora organiza el 10 de agosto y con los que se da de comer gratuitamente a más de 5.000 personas. Álvarez subrayó que se trata del arroz con costra "más grande de Europa", elaborado de forma tradicional sobre brasas, un proceso que calificó como "un espectáculo visual". Además, animó a los usuarios a participar en el resto de actos de las fiestas y aseguró que son "días para sentir, vibrar y compartir".

El director de Cáritas, Jaime Pascual, agradeció la visita de la Reina y sus Damas y destacó que este tipo de encuentros contribuyen a que las personas acogidas por la entidad se sientan parte de la ciudad. "Nuestro trabajo no tiene sentido si no está en la comunidad", afirmó, antes de recordar que el objetivo de Cáritas es que quienes acompañan puedan participar plenamente en la vida de Elche y, también, disfrutar de unas fiestas que son patrimonio de toda la ciudadanía.

Una traca

Así, entre los residentes, una de las usuarias quiso agradecer la acogida recibida y destacó que "se nota la mirada para poder dar la bienvenida a los que con dificultades venimos aquí, que somos de fuera y llegamos con problemas".

Como broche final de la visita, tras las intervenciones, residentes, representantes institucionales, la Reina Mayor y sus Damas posaron para una fotografía de grupo. El acto concluyó con el lanzamiento de una traca a cargo de las Damas y la Reina, poniendo el punto final a una jornada cargada de emoción, convivencia y espíritu festero.