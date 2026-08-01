El robot Hugo del Hospital General de Elche marca un hito y alcanza las 500 cirugías

El Hospital General Universitario de Elche ha alcanzado recientemente un nuevo hito en la incorporación de la cirugía robótica a la sanidad pública al completar 500 intervenciones quirúrgicas realizadas mediante el robot Hugo Ras, un sistema de alta precisión que ha transformado la actividad de varios servicios del centro ilicitano desde su puesta en marcha. La operación número quinientos se llevó a cabo hace unas semanas y supone un paso más en la consolidación de una tecnología que sitúa al hospital entre los centros de referencia de la provincia y de la Comunidad Valenciana.

La cifra adquiere una relevancia especial si se tiene en cuenta que el Hospital General Universitario de Elche es, junto al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, el único centro público de la provincia que dispone actualmente de esta tecnología. Además, el balance evidencia el crecimiento sostenido de una herramienta que comenzó a utilizarse hace aproximadamente dos años y medio, y que ha ido ampliando progresivamente tanto el número de procedimientos como el de profesionales capacitados para trabajar con ella.

Un hito para la cirugía pública provincial

El jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital General Universitario de Elche, el doctor Antonio Arroyo, destacó la trascendencia de la cifra alcanzada. Según explicó, recientemente se realizó la intervención número 500 mediante cirugía robótica en el centro ilicitano, una actividad desarrollada de forma conjunta por los servicios de Cirugía General, Urología y Ginecología.

El especialista subrayó que la consecución de este volumen de actividad constituye un acontecimiento especialmente significativo para el hospital y para la sanidad pública. La cifra refleja no solo la implantación de una tecnología avanzada, sino también la confianza depositada en ella por los profesionales y por los pacientes que han sido intervenidos mediante este sistema.

La evolución ha sido especialmente rápida. El Hospital General Universitario de Elche se convirtió en septiembre de 2023 en el primer centro de la Comunidad Valenciana y uno de los primeros de España en incorporar el robot Hugo Ras. Desde entonces, la actividad no ha dejado de crecer, hasta alcanzar ahora el medio millar de procedimientos.

El robor Hugo en plena intervención quirúrgica en el Hospital General de Elche. / INFORMACIÓN

El robot Hugo pertenece a una nueva generación de plataformas quirúrgicas que permiten realizar intervenciones complejas mediante técnicas mínimamente invasivas. El sistema cuenta con varios brazos articulados controlados por el cirujano desde una consola específica, lo que facilita movimientos de gran precisión, mejora la visión del campo quirúrgico y contribuye a optimizar determinados procedimientos.

La llegada de esta tecnología supuso un salto cualitativo para el hospital ilicitano. Desde el primer momento, el objetivo fue incorporar progresivamente nuevas indicaciones y aumentar el número de profesionales acreditados para su utilización.

La experiencia acumulada durante estos dos años y medio ha permitido consolidar programas quirúrgicos en diferentes áreas asistenciales y convertir la cirugía robótica en una herramienta habitual dentro de la actividad del centro.

Tres especialidades lideran la actividad

Las 500 intervenciones realizadas hasta la fecha han sido desarrolladas por tres especialidades médicas: Cirugía General, Urología y Ginecología. Son precisamente las áreas que concentran la mayor parte de la actividad robótica en hospitales de todo el mundo.

Según explicó Antonio Arroyo, cerca del 95 % de la cirugía robótica que se practica internacionalmente corresponde precisamente a estas tres especialidades, lo que sitúa al Hospital General Universitario de Elche en línea con los modelos organizativos más extendidos.

La cirugía general ha sido una de las áreas que más ha impulsado el crecimiento de esta actividad. En el hospital ilicitano participan actualmente seis cirujanos generales especializados en cirugía robótica. Dentro de este grupo existen profesionales centrados en diferentes subespecialidades, entre ellas la coloproctología y la cirugía esofagogástrica.

En el caso de Ginecología, el equipo ha experimentado igualmente un crecimiento progresivo. Si en los primeros momentos de implantación únicamente participaban dos especialistas, en la actualidad son cuatro los ginecólogos que realizan procedimientos mediante esta tecnología.

La evolución también ha sido notable en Urología. El servicio ha incrementado paulatinamente el número de facultativos acreditados hasta situarse actualmente en torno a cinco especialistas que utilizan el robot de forma habitual.

En conjunto, alrededor de quince profesionales desarrollan actividad quirúrgica robótica en el Hospital General Universitario de Elche. Se trata de una cifra destacada si se compara con otros centros sanitarios que han incorporado esta tecnología en fechas similares.

Alrededor de quince profesionales desarrollan actividad quirúrgica robótica en el Hospital General Universitario de Elche / INFORMACIÓN

La expansión del número de especialistas ha sido una de las claves del crecimiento experimentado por el programa. La formación específica requerida para manejar estos sistemas exige un proceso progresivo de capacitación, experiencia práctica y acreditación.

La apuesta del hospital ha consistido precisamente en extender el conocimiento de la tecnología entre diferentes profesionales para garantizar su utilización en un mayor número de procedimientos.

El resultado es una estructura asistencial cada vez más consolidada que permite responder a una demanda creciente y ampliar las indicaciones quirúrgicas.

Más profesionales y posibilidades de crecimiento

El desarrollo alcanzado hasta ahora no representa necesariamente el techo de crecimiento de la cirugía robótica en Elche. Existen otras especialidades que pueden beneficiarse de este tipo de tecnología y que ya la utilizan en diferentes hospitales nacionales e internacionales.

Entre ellas figura la cirugía torácica, una disciplina que emplea cada vez más sistemas robotizados para abordar determinadas patologías pulmonares y mediastínicas. También destaca la cirugía pediátrica, donde la precisión de estos equipos puede aportar ventajas relevantes en procedimientos seleccionados.

No obstante, el Hospital General Universitario de Elche no dispone actualmente de estas especialidades dentro de su estructura asistencial. De ahí que la actividad se concentre en las tres áreas que desarrollan el grueso de la cirugía robótica a nivel mundial. La situación difiere parcialmente de la del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, donde además de las tres especialidades principales también existe actividad en cirugía torácica y cirugía pediátrica.

Antonio Arroyo recordó que estas cinco áreas son las que concentran prácticamente toda la actividad robótica desarrollada en los hospitales que disponen de esta tecnología.

Otros campos quirúrgicos, como la Traumatología, utilizan robots diferentes para procedimientos específicos. Se trata de plataformas tecnológicas distintas a las empleadas en cirugía robótica abdominal y pélvica, con aplicaciones más concretas y una implantación todavía menor.

En la provincia de Alicante, según explicó el especialista, este tipo de sistemas no tiene actualmente una presencia comparable a la alcanzada por los robots utilizados en cirugía general, urología o ginecología. La evolución tecnológica apunta, sin embargo, hacia una expansión progresiva de las aplicaciones robóticas en diferentes ámbitos asistenciales.

La experiencia acumulada por los profesionales ilicitanos durante estos años constituye una base sólida para afrontar futuras ampliaciones si las circunstancias organizativas y asistenciales así lo permiten.

De las 323 intervenciones a superar el medio millar

El crecimiento del programa puede apreciarse con claridad al comparar las cifras actuales con las registradas hace apenas unos meses. Durante la celebración de la XLVII reunión de residentes de las asociaciones de Urología de la Comunidad Valenciana y Murcia, celebrada en octubre de 2025 en Elche, el hospital informó de que había realizado 323 intervenciones mediante el robot Hugo Ras desde su incorporación. En aquel momento, el balance reflejaba que el 55 % de las operaciones correspondían a Cirugía General, el 34 % a Urología y el 11 % a Ginecología.

La evolución posterior ha permitido sumar casi doscientas intervenciones adicionales hasta alcanzar ahora las 500. Aquellas cifras ya evidenciaban el peso creciente de la cirugía robótica en la actividad hospitalaria y el papel protagonista que estaba adquiriendo en el abordaje de patologías complejas.

La progresión confirma que la tecnología ha superado la fase inicial de implantación para convertirse en una herramienta plenamente integrada en la práctica asistencial. Además del incremento cuantitativo, los especialistas destacan la mejora continua en la experiencia de los equipos quirúrgicos y en la optimización de los procedimientos.

La curva de aprendizaje desarrollada durante estos años ha permitido ampliar indicaciones y consolidar protocolos específicos. Todo ello contribuye a reforzar el posicionamiento del Hospital General Universitario de Elche como uno de los centros más avanzados en este ámbito dentro de la sanidad pública valenciana.

La consecución de las 500 intervenciones representa, por tanto, mucho más que una cifra estadística. Refleja la consolidación de un proyecto tecnológico y asistencial que ha situado al Hospital General Universitario de Elche entre los referentes de la cirugía robótica en la Comunidad Valenciana.

Con una plantilla cada vez más especializada, una actividad en crecimiento constante y la experiencia acumulada durante dos años y medio de trabajo, el centro afronta una nueva etapa marcada por la consolidación de una tecnología que ha dejado de ser una apuesta de futuro para convertirse en una realidad plenamente integrada en la atención sanitaria diaria.