La Crida de Elche bate récord y se convierte en la mascletá vertical más grande de España

El calor se palpaba en el ambiente, aunque menos bochornoso que en los calurosos días que le precedían, cuando, escasos minutos antes de las 22 horas de la noche del sábado, el entorno del estadio Martínez Valero condensaba a una gran masa de ilicitanos y visitantes de pueblos vecinos que se reunían para ver uno de los espectáculos pirotécnicos más espectaculares de las fiestas de Elche: la Crida a la Festa. Así, a pesar de la amenaza de tormenta eléctrica, el evento que marca el aviso del inicio de las fiestas patronales, esta vez, batió récord con sus 1.350 metros cuadrados de superficie, que son 450 más que el pasado año, convirtiéndose así en la mascletá vertical más grande de España.

Un momento de la mascletá de la Crida 2026. / Áxel Álvarez

Intervención de las Reinas

Pero antes de dar comienzo al espectáculo, que reunía disparos, conexiones pirotécnicas y música, generando una perfecta combinación de luz, color y sonido, intervinieron las máximas representantes festeras, Laura Rodrigo, Reina Mayor; y Aroa Durá, Reina Infantil. Estas, además de invitar al público ilicitano a participar en las fiestas de la ciudad en compañía de las Damas, hicieron un repaso por el programa festero y con un: "Ilicitans, voleu sentir la mascletà?", animaron a los asistentes segundos antes de que iniciara el espectáculo. De esta manera, la Crida dio de la forma más espectacular el pistoletazo de salida a una programación que marcará su inicio oficial el próximo viernes con el pregón, que correrá a cargo del futbolista crevillentino del Elche C.F., Josan Fernández a las 22.30 horas en el Ayuntamiento de la ciudad. Un acto que irá seguido de fiestas en las cábilas y cuartelillos de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, así como del sopar de cabasset en los recintos festeros de las comisiones de fiestas de la Federación Gestora.

Luz, color y sonido

De esta manera, la Crida vuelve a consolidarse como el acto encargado de anunciar que la cuenta atrás para las fiestas ya ha terminado. Un evento que, desde su creación por parte de la Gestora de Festejos Populares en 2018, ha ido creciendo edición tras edición, tanto en asistencia como en dimensiones, hasta convertirse en uno de los grandes reclamos del programa festero antes de la celebración del pregón.

Así, la noche, además de deslumbrar al público con la mascletá, que repetía sus 30 metros de alto, pero ascendía hasta los 45 metros de longitud, también se caracterizó por el ambiente que la rodeaba, con la presencia de barra para todos los asistentes y un DJ con el fin de amenizar la noche. Una exhibición que corrió a cargo, como ya es tradición, de la pirotecnia La Alpujarreña y que simulaba ese "juego de truenos" que caracteriza a esta noche.

Un espectáculo muy esperado

Con todo, fueron miles los ilicitanos que no quisieron perderse una cita que, pese a su reciente incorporación al calendario festero, ya se ha convertido en una de las más esperadas de las fiestas de agosto. Un espectáculo que reunió a familias, grupos de amigos y visitantes llegados de municipios vecinos, quienes, incluso horas antes del inicio de la exhibición, ya ocupaban los alrededores del estadio para disfrutar de una noche que volvió a estar marcada por la pólvora.

Así, la combinación de efectos aéreos, disparos terrestres y música consiguió mantener la atención del público durante toda la exhibición. Una propuesta que volvió a demostrar el protagonismo que tiene la pirotecnia dentro de las fiestas ilicitanas y que, un año más, sirvió para dar la bienvenida a los días grandes de la ciudad.

La Crida de las Fiestas de Elche, en imágenes /

Avís de Festa

No obstante, la noche empezó una hora antes, cuando los Moros y Cristianos realizaron el "Avís de Festa", un pasacalles en homenaje a los cargos honoríficos de la asociación que recorrió desde la Plaça de Baix hasta el colegio Ferrández Cruz y que culminó a las 22 horas con la cena de faja de la propia asociación, celebrada en el propio colegio.

Ahora, sin embargo, será el turno del resto de actos programados para los próximos días, en los que tanto las comisiones de fiestas de la Federación Gestora como la Asociación Festera de Moros y Cristianos volverán a llenar las calles de ambiente festivo. Un calendario que culminará con los días grandes de las fiestas patronales y con algunas de las citas más esperadas por los ilicitanos, como la Nit de l’Albà o la celebración del Misteri d’Elx.

Soroll de Festa

Con ello, los actos de la Gestora continuarán este domingo con el Soroll de la Festa, un pasacalles destacado por su divertida energía e informalidad en el que participarán festeros de las diferentes comisiones de la propia Federación. Un recorrido que se podrá seguir desde la Plaza de Obispo Siuri a las 20 horas, y que continuará su trayecto por las calles José María Buck, Marqués de Aspirillas, Reina Victoria, Plaça de Baix, Corredora, Obispo Tormo; así como por la Plaza del Congreso Eucarístico para acabar cruzando la Diagonal del Palau y culminar, como es tradición, en el Hort de Baix con la entrega de diplomas y reconocimientos, y un sopar de cabasset.

Aniversario de la Dama

Pero no solo eso, porque el siguiente paso a apuntarse de estas fiestas va destinado a los más pequeños, quienes el lunes podrán acudir desde las 18.30 horas hasta las 20.30 horas a la fiesta infantil que acabará con la Mascletá, también infantil, en la zona Oasis del centro comercial Aljub, bajo la organización de la Federación Gestora de Festejos Populares.

Una actividad que irá seguida de la gala del 129 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche, a las 20 horas. Acto que tendrá lugar en el Centro de Congresos y que contará con la extraordinaria presencia de las creadoras de contenido Lola Lolita y Sofía Surfers, quienes serán nombradas Damas de Honor. También estará el comisario jefe de la Policía Nacional de Elche, Pedro Montore, quien será nombrado Caballero de Honor. Un acto que pondrá su broche final con la actuación de la escuela de danza "Dance Family" y al que seguirá el martes con el resto de la programación.