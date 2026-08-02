Festejos de Agosto
Las comisiones de la Gestora alegran las calles de Elche con el Soroll de Festa
Los festeros acabaron su desfile más desenfadado en el Hort de Baix y reconocieron los 20 años de la organización de la Avenida Candalix y los 30 de la de San Andrés
La alegría de los festeros, la música de las charangas y el jolgorio de quienes llevan todo un año esperando a que lleguen los Festejos de Agosto de Elche se hizo notar este domingo en las calles ilicitanas. El Soroll de Festa se apoderó así de un recorrido que, desde la plaza Obispo Siuri hasta el Hort de Baix, volvió a reunir a las comisiones integradas en la Federación Gestora de Festejos Populares. Un desfile que, edición tras edición, ha conseguido hacerse un hueco entre los actos previos a la semana grande y que muchos festeros esperan con especial ilusión por tratarse de uno de los pocos momentos del calendario en el que todas las comisiones comparten un mismo recorrido.
Distinciones
La cita arrancó a las 20 horas y se prolongó hasta su llegada al Hort de Baix, que acogió el tradicional sopar de cabasset y la entrega de diplomas y reconocimientos a distintos cargos y entidades festeras. En esta ocasión, la Federación Gestora quiso distinguir la trayectoria de la comisión Avenida Candalix, que celebra su vigésimo aniversario, y de la comisión San Andrés, que cumple treinta años formando parte de las Fiestas de Agosto.
Música y celebración
De esta manera, al ritmo de las charangas, que arrancaron la tarde con el ya popular «Karrasketón», de La Fúmiga; «Tobogán», de Zoo; el inconfundible «Paquito el Chocolatero» o la sesión de Daddy Yankee con Bizarrap, los festeros fueron avanzando por las calles del centro. Canción tras canción, las comisiones acompañaron la música con bailes, palmas y cánticos, convirtiendo el recorrido en una celebración compartida que también terminó atrayendo la atención de quienes paseaban por la ciudad.
Porque, más allá del propio desfile, el Soroll de Festa se ha convertido en una cita para disfrutar sin la solemnidad que acompaña a otros actos del calendario. Aquí no hay espacio para el protocolo; el protagonismo recae en las propias comisiones, que aprovechan la tarde para encontrarse, compartir y dar la bienvenida, juntas, a unas fiestas que ya se sienten cada vez más cerca. Esa es precisamente una de las razones por las que muchos esperan este acto durante todo el año.
Un día para disfrutar
Así lo explicaba Rubén Maciá, integrante de la comisión Diagonal Parque, quien, minutos antes de que arrancara el pasacalles y con el estandarte entre sus manos, aseguraba a este diario que el Soroll de Festa es una de las citas más especiales del calendario. «El día de hoy es para disfrutar, porque estamos todo el año esperando el inicio de las fiestas», señalaba mientras los participantes comenzaban a concentrarse en la plaza Obispo Siuri.
Una sensación que compartían numerosos participantes. Tras la emoción vivida la noche de antes durante la Crida, el ambiente festero volvió a trasladarse a las calles en un acto completamente distinto, pero con el mismo objetivo: seguir alimentando la ilusión de unas fiestas que ya se sienten muy cerca. Si la noche anterior el protagonismo estuvo sobre el espectáculo instalado junto al Martínez Valero, este domingo fueron las propias comisiones las que tomaron el relevo recorriendo el centro de la ciudad.
Una Crida muy emocionante
Entre ellas también se encontraban la Reina Mayor de las Fiestas, Laura Rodrigo, y la Reina Infantil, Aroa Durá, que, lejos de tomarse un respiro tras la intensidad de la Crida, compartieron la tarde con el resto de los festeros. Laura Rodrigo reconocía que todavía seguía asimilando todo lo vivido la noche anterior. «Fue muy emocionante. Costaba creerme dónde estaba de la emoción que tenía, pero creo que dimos un buen discurso y un buen pistoletazo de salida a las fiestas, que ya están a la vuelta de la esquina», explicaba con una sonrisa.
La fiesta tampoco pasó desapercibida para quienes no formaban parte del desfile. A medida que las charangas avanzaban por el recorrido, numerosos vecinos se detenían para contemplar el paso de las comisiones, mientras otros se unían durante unos metros al ambiente festero. La música se convirtió en el mejor reclamo para un acto que, pese a su carácter relativamente reciente, ya forma parte de la programación previa más esperada por muchos ilicitanos.
La convivencia
No es casualidad. El Soroll de Festa con el paso de los años ha ido ganando protagonismo hasta consolidarse como una cita fija para el colectivo festero, que encuentra en este desfile un momento para compartir.
Porque si hubo una palabra que se repitió entre los participantes fue la de «convivencia». Así lo resumía Claudia Porta, Reina Mayor de las Fiestas en 2024 e integrante de la comisión Parque de Valencia. «Siempre tenemos ganas del Soroll porque, además de animar, es un día de convivencia con las comisiones», explicaba. Una idea que se hizo especialmente visible al término del recorrido, cuando los participantes volvieron a reunirse en el Hort de Baix para compartir el tradicional sopar de cabasset, una de las costumbres que mejor refleja el espíritu con el que nació este acto.
Unas fiestas que se superan
Ese carácter colectivo también lo destacaba Zaira Martínez, integrante de la comisión San Andrés, una de las homenajeadas este año con motivo de su 30 aniversario. La ilicitana, que en su día fue reina de su comisión y aspirante a Reina Mayor de las Fiestas, reconocía que esperaba con muchas ganas la celebración del Soroll de Festa. «La Gestora cada vez se supera más y eso se traslada a la fiesta», afirmaba, convencida de que tanto la Crida como los actos previos han ido creciendo con el paso de los años hasta convertirse en citas muy esperadas por los festeros.
Elche se prepara para su semana grande
Antes de que el pregón de inicio a la gran semana de las Fiestas de Elche, que culminará con la Santa Misa del domingo 16 de agosto, hay una jornada llena de actos para todas y todos los que quieran disfrutar del ambiente festivo ilicitano. Así, este lunes los más pequeños podrán gozar de la fiesta infantil que, a partir de las 18.30 horas tendrá lugar en la zona Oasis del centro comercial Aljub, y que culminará a las 20.30 horas con una Mascletà Infantil.
Pero no solo eso, porque a las 20 horas el Centro de Congresos acogerá a las creadoras de ocntenido Lola Lolita y Sofía Surfers para proceder a su nombramiento como Damas de Honor de la Dama de Elche, así como el de Caballero de Honor al comisario jefe de la Policía Nacional de la ciudad, Pedro Montore. Todo esto con motivo de la gala del 129 aniversario del descubrimiento de la escultura íbera.
El martes continuarán las celebraciones referentes a la Dama con la mesa conmemorativa del aniversario a las 11 horas en la Plaza de Nieves Piñol de Torrellano, donde también se gozará con la actuación del Grupo de Coro y Danza de la Casa de Andalucía. Pero lejos de acabar aquí, desde las 18.30 horas se dispondrán de autobuses desde el MAHE para asistir al acto que, a las 20 horas, tendrá lugar en el Alcudia, lugar en el que se descubrió la figura ilicitana y en la que se contará con una actuación musical de la Camerata «Nuestra Señora de la Merced» y finalizará con una cohetá.
El miércoles a las 14 horas habrá una gran comida de arroz con costra con entes festeros y medios de comunicación organizada por la Asociación de Amigos del Arroz con Costra, y el día anterior al pregón, el Misteri d’Elx llevará a cabo una prueba de voces a las 20 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y, una hora y media después, en el Hort de Baix se podrá disfrutar del V Festival de la Canción Festes d’Elx.
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