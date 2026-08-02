El Festival de Guitarra "Ciutat d’Elx" se despide al son de Hayoung Lee y Jonathan Ross Parkin

La vibración de las cuerdas de guitarra resonó este viernes por última vez en el Claustro de la Iglesia de San José de Elche para poner fin al XXVIII Festival de Guitarra "Ciutat d' Elx". Una cita que finalizó por todo lo alto bajo un magistral concierto a cargo de los ya premiados en este certamen Hayoung Lee, en 2024; y Jonathan Ross Parkin, en 2023. La surcoreana Hayoung Lee, máster en Investigación e Interpretación de la Música Española por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, deleitó con la interpretación de la primera mitad del espectáculo, quien con su sentimiento lírico, una gran madurez interpretativa y su riguroso control técnico mantuvo la expectación del público de principio a fin. La segunda parte mantuvo el gran nivel con la magnífica interpretación de Jonathan Ross Parking, quien, con una amplia formación en célebres instituciones como la Guidhal School de Londres y el Mozarteum de Salzburgo, supo reflejar su gran sensibilidad y riqueza sonora.

Un momento de la interpretación de Jonathan Ross Parkin en el XVIII Festival de Guitarra "Ciutat d'Elx". / INFORMACIÓN

Cambio de dirección artística

Pero antes de que la música se apoderase del espacio y los oyentes, el director del festival, Iván Lledó, anunció que la dirección artística cambiará de nombre para la próxima edición. "Esta edición es la última que estaré como director artístico", explicaba, "continuaré en la asociación como presidente, pero quería anunciar que la próxima edición contará con un nuevo director artístico: Gonzalo Conchillo, un compañero a quien conocéis perfectamente y que seguro lo hará mejor que yo", matizaba.

Durante su intervención, Lledó no quiso dejar pasar el momento sin reconocer el trabajo de su scompañeros de la organización y expresó una gran gratitud hacia el trabajo y participación de profesores y alumnos durante la edición, así como del público durante toda la semana. Además de agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Elche, a la Diputación de Alicante, la Universidad CEU Cardenal Herrera y otras entidades colaboradoras. Y es que, además de las recien mencionadas, tanto la concejalía de Cultura de Elche, como Elx Cultura y las Bibliotecas Municipales de la ciudad han sido patrocinadoras de este evento. También han contado con la colaboración de P.I.M.A. Asociación de Guitarra Clásica, Semana Bach Elche, El Tendre, Knobloch Strings, Hannabach y el IES Carrús-Francis Mojica.

Intervención de Iván Lledó. / INFORMACIÓN

Una gran afluencia

Pero eso no fue todo, porque, tal y como trasladan desde la propia organización, el balance de esta edición destaca por la "altísima calidad de la programación", la cual ha reunido a figuras de referencia mundial con jóvenes talentos. Y esta calidad se ha materializado en su afluencia, y es que, durante toda la semana, el festival reunió a más de 800 personas entre las diversas actividades que ofrecía el certamen: desde conciertos y clases magistrales hasta concursos y exposiciones. De esta manera, el festival se revalida así como una de las citas culturales y musicales más consolidadas de la Comunidad Valenciana.

Concurso de de Guitarra Ciutat d'Elx

Durante estos días, unas de las citas más aclamadas son los concursos, especialmente para los participantes. Y es que, este año, el XXIII Concurso de Guitarra Premio "Ciutat d'Elx" lo ha puesto difícil para el jurado, ya que ha contado con diecisiete candidatos de gran nivel entre los que ha sido imposible entregar únicamente un primer premio, por ello se ha otorgado la mayor distinción por igual a los músicos Ignacio Cuadrado Espadiña y Fernando Romero Asencio. No obstante, el jurado, formado por Pedro Mateo González, Álvaro Toscano y Tania Boneva, también distinguió a Ignacio Cuadrado con el Premio del Público. El podio continuó con el Segundo Premio, que recayó en Mario Pino Mateos, y el Premio "Semana Beach", que fue para Fernando Romero.

Claustro de la Iglesia San José lleno durante la interpretación de Hayoung Lee. / INFORMACIÓN

Premios Calendura

Por su parte, los más jóvenes también tuvieron la oportunidad de llevarse una distinción con los XVIII Premios Calendura, en los que participaron cinco candidatos menores de veinte años. Así, el Primer Premio recayó en Markel Intxaurbe Onaindia, y el Segundo fue para Víctor Mateos Ponferrada. Por otra parte, el Premio Calendureta fue concedido tanto a Micaela Gomis Navarro como a Néstor Kekic Ivankovic.

Clases magistrales

Por último, el certámen reunió a veintinueve alumnos de siete nacionalidades diferentes que se impregnaron las Clases Magistrales de Guitarra que el festival ofrecía. De esta manera, españoles, belgas, italianos, franceses, coreanos, mexicanos y argentinos pudieron mejorar sus conocimientos musicales en esta edición.

Con estas actividades, el Festival Internacional de Guitarra "Ciutat d'Elx" pone fin a una edición que, tal y como trasladan desde la organización, "vuelve a situar a la ciudad de Elche en el epicentro mundial de las seis cuerdas".