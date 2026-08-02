La huella que dejó "Tacones lejanos" en Elche

Este mes de julio se han cumplido 35 años desde que el reconocidísimo director Pedro Almodóvar convirtió Elche en un rincón del Caribe. El manchego llegó en 1991 con su película «Tacones lejanos», para poner «patas arriba» la ciudad, en lo que serían los tres días de rodaje más esperados del municipio. El cineasta, que ya se había llevado una nominación al Óscar por su exitoso lanzamiento «Mujeres al borde de un ataque de nervios», buscaba conseguir su primer galardón con este nuevo filme.

Localizador

Como relata el investigador, escritor y divulgador de la historia del cine de Elche José Francisco Cámara, con este rodaje se trataba de hacer especial hincapié en la importancia de un oficio tan poco reconocido como el de localizador de ubicaciones. Este pequeño paisaje, que simulaba la Isla de Margarita en el Huerto de Travalón Bajo, lo que hoy se conoce como el Parque Multiaventuras, solo necesitó de tres días de rodaje para replicar al dedillo lo que el guionista y productor español tenía en mente.

Valor histórico

El también autor del libro «El cinema a Elx. Apunts per a la seua història» apunta que las imágenes que nacieron de aquel rodaje tienen un gran valor, especialmente porque «dejaron testimonio de cómo era la ciudad y el paisaje en un momento determinado». Añade, además, que el director junto a su equipo llegaron dos meses antes a Elche para elegir el huerto donde iban a rodar y dejarlo en condiciones. El divulgador asegura que posiblemente este sería uno de los rodajes más difíciles de grabar para el cineasta, ya que estaba acostumbrado a trabajar en interiores y con menos actores.

El equipo durante la grabación de la película en el Huerto de Travalón Bajo. / INFORMACIÓN

Cercanía de Almodóvar

Si algo cabe destacar del director de su paso por la ciudad ilicitana es «su cercanía con la gente», según asegura José Francisco Cámara, quién también declara que posiblemente la elección de Almodóvar tuviera que ver con el coste de producción, que en este caso fue mucho más barato. El cinéfilo afirma que el objetivo del director se cumplió, pues «el cine es magia y, de alguna manera, engañó a la retina simplemente con un buen decorado», apostilla.

Rodajes en Elche

Este icónico melodrama, que cuenta con Victoria Abril, Marisa Paredes o Miguel Bosé, entre otros protagonistas, no fue la primera ni la última huella del cine en las tierras ilicitanas. Años anteriores, películas como «El extraño viaje», de Fernando Fernán-Gómez, en 1964; «Kill!», de Romain Gary, en 1971; o «Entre dos amores», de Luis Lucía, en 1972, también eligieron esta ciudad para representar algunos de los escenarios de sus obras.

Entre las más recientes, se encuentran «Espíritu sagrado», de Chema García Ibarra, en 2021; «El Pacto», de Guy Ritchie, en 2023; y «La Festa», de Manuel Gutiérrez y Pablo Más, en 2025.

Fotograma del rodaje de la película «Kill!» en el Huerto de la Molinera en Elche. / INFORMACIÓN

Lugares emblemáticos

Acorde con lo que manifiesta el escritor, entre los lugares emblemáticos de Elche que más han aparecido en pantalla se encuentran la basílica de Santa María y sus alrededores (10), el Hotel Huerto del Cura (8) y el jardín (4), el barrio del Raval (4), el aeropuerto (4) y el Parque Municipal (3) junto al Paseo de la Estación (3). El rodaje de «Tacones lejanos» se sitúa como el más importante hasta la fecha, en cierta medida por el prestigio de su director, Pedro Almodóvar, según reconoce el investigador. No obstante, Cámara también declara que el rodaje considerado como el más emblemático por su forma de reflejar la ciudad ilicitana posiblemente sea «Espíritu sagrado», de 2021.

Jesús Franco

Todo ello sin dejar atrás obras cinematográficas como la dirigida por el malagueño Jesús Franco, «Vaya luna de miel», en 1979, ya que, según manifiesta Cámara, hay muchas escenas de la película que guardan un gran valor por cómo fue retratada la ciudad en los años 70, especialmente en el icónico Huerto del Cura. De hecho, Franco encabeza la lista de directores que más producciones han rodado en Elche. Las crónicas de aquella época sostienen que asistieron a la grabación un total de 58 personas.

Fotograma de la película "Vaya luna de miel" de Jesús Franco rodada en el Parque Municipal de Elche. / INFORMACIÓN

Nuevo proyecto

Según anuncia el investigador, el siguiente proyecto que se trae entre manos, «Paisatges d’Elx en la pantalla. Rutes turístiques per a cinèfils», surge del interés por dar a conocer el fondo audiovisual filmado en Elche, tanto en lugares de ciudad como de campo. Con él, pretende localizar los paisajes donde han sido ambientadas las imágenes de las películas más importantes grabadas en Elche a lo largo de la evolución del cine, estableciendo una catalogación por el significado de la película dentro de la historiografía, por la duración de las imágenes y el protagonismo del objeto patrimonial que aparece.

Finalidad

Este estudio busca recuperar algunas películas que han utilizado escenarios del municipio de Elche en un momento concreto y que sirven, a través de imágenes cinematográficas, para mostrar un paisaje diferente al actual, de manera que pueda ser útil para establecer paralelismos anecdóticos de interés para el turista cinéfilo, pero también comparaciones que sean claves en investigaciones sobre la evolución de la ciudad en el siglo XX.