El dragón amansado por Santa Marta y postrado a sus pies, símbolo de la victoria del bien sobre el mal, se fue cubriendo de hermosos ramos de flores ofrecidos por numerosos vecinos de La Galia que esperaban a las puertas de sus casas el paso de la romería durante la tarde del sábado, día 1 de agosto, en un recorrido de más de dos horas de duración que contó con la asistencia de unas 300 personas.

La romería de Santa Marta es probablemente la más larga del municipio ilicitano. Sale de la ermita, ubicada junto al colegio público de La Galia, y a hombros de mujeres y hombres recorre esta zona de Elche, de casas diseminadas y un pequeño núcleo de población, engalanado estos días con cintas de colores y banderines, para regresar al punto de partida.

Entre vítores, aplausos, pasodobles a cargo de la Unión Musical Ilicitana y un tremendo bochorno que dejaba constancia de las insufribles olas de calor fue avanzando la romería con el estandarte de la comisión de fiestas abriendo camino y la constante presencia de agentes y coches de la Policía Local y de voluntarios de Protección Civil para hacer el camino con total seguridad. Durante el recorrido hubo momentos muy emotivos.

Los vecinos de La Galia honran a su patrona Santa Marta con decenas de ramos de flores y vítores durante la romería / UFECE

El primero fue el homenaje que se hizo a Carmelo Lifante, de 88 años, miembro fundador de la comisión de fiestas, con parada de la imagen de la santa y largos y cariñosos aplausos. Poco más tarde también se recordó a Norberto Perea, policía nacional y corredor de maratones, siempre con la camiseta franjiverde, que falleció a los 47 años a finales del año pasado. Sus familiares ofrecieron a Santa Marta varios ramos de flores entre el cariño y el reconocimiento de los romeros a una persona muy apreciada en Elche.

También hubo un emocionante recuerdo para Conchi Selma y Otilia Linde, dos vecinas muy queridas en la pedanía y fallecidas recientemente. La romería contó con la presencia de las reinas y damas de las fiestas de Alzabares y de miembros de la directiva de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) con su presidente, Andrés Coves, al frente. También acudieron a la salida los concejales de Pedanías, Pedro José Sáez; de Transparencia y Distritos, Loli Serna; y de Deportes, Agricultura y Medio Ambiente, José Antonio Román; entre otras personalidades.

“Cada año va a más”

“Año tras año la romería va a más”, explica el presidente de la comisión de fiestas de Santa Marta, Francisco Torrecillas, quien ensalza la unión y el arduo trabajo que realizan sus compañeros para llevarla a cabo. Torrecillas destaca que los vecinos ofrecen los ramos de flores a la santa por motivos familiares o por devoción y fe, y manifiesta su emoción y satisfacción por el desarrollo de un evento que a lo largo del recorrido cuenta con puestos que ofrecen gratis bebida y comida para hacerla más llevadera.

“En la Unió de Festers del Camp d’Elx estamos muy contentos por todos los actos que se realizan en el campo de Elche. Para nosotros es un verdadero orgullo poder acompañar a las comisiones de fiestas y vivir con ellos el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada acto. Aprovecho para felicitar a la comisión por mantener vivas las tradiciones y la cultura dentro de esta pedanía ilicitana”. “La romería de Santa Marta es una de las más largas que tenemos en el Camp d’Elx y cuenta con muchísima participación. Creo que los vecinos no solo se vuelcan en ofrecer ramos de flores a la patrona, sino también en acompañarla y sacar a la calle bebidas y comida para hacerla más amena”, expresa el presidente de la UFECE.

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Al llegar a la ermita, los romeros pudieron disfrutar de una sesión de música y de un castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Turis. Santa Marta forma parte de la UFECE, entidad que cuenta con una docena de comisiones que representan a 17 pedanías ilicitanas y que, entre abril y noviembre, organizan más de 200 actos festivos, entre celebraciones religiosas, encuentros deportivos, gastronómicos o culturales, verbenas, charangas o romerías.