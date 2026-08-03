Homenaje
El bipartito de PP y Vox cambia la ubicación de la gala de las Bodas de Oro en Elche por una buena razón
El evento se desplazará en septiembre del Centro de Congresos a l'Hort del Xocolater para duplicar hasta los 70 matrimonios participantes
De un lugar donde habitualmente se celebran citas empresariales y científicas a un enclave más cálido y romántico, por qué no decirlo, en pleno Palmeral ilicitano. La tradicional gala de las Bodas de Oro en Elche pasará del Centro de Congresos a l'Hort del Xocolater en la próxima edición de septiembre. Una decisión que el bipartito de PP y Vox ha tomado para engrandecer este reconocimiento y más que duplicar el número de matrimonios participantes hasta los 70.
«Queremos que todas las parejas puedan celebrar sus 50 años de casados y que ninguna de ellas se quede fuera», explicó la concejala de Mayores, Aurora Rodil, mientras explicaba que el pasado año fueron una treintena las parejas reconocidas, un número que ha ido progresivamente en aumento desde que se recuperó esta tradición en 2022 después del parón de dos años por la pandemia de coronavirus.
La responsable municipal insistió en que el acto persigue rendir homenaje a las parejas que llevan medio siglo juntas, al considerar que alcanzar los 50 años de matrimonio constituye «un hito extraordinario que merece ser reconocido y festejado».
Inscripción
El encuentro tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en el pulmón verde, propiedad de la Fundación Mediterráneo, y el plazo oficial para solicitar la participación en la gala estará abierto desde el 10 de agosto hasta el 30, ambos días incluidos. Podrán inscribirse las parejas que lleven 50 años juntas y que se encuentren empadronadas en el municipio de Elche.
La solicitud deberá realizarse mediante un correo electrónico dirigido a mayores@elche.es. En el mensaje tendrán que incluirse los nombres completos de los dos integrantes de la pareja, sus respectivos documentos nacionales de identidad y los teléfonos de contacto. En el asunto del correo deberá figurar la expresión «Bodas de Oro 2026».
Contacto
Una vez finalizado el periodo de inscripción, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con las parejas admitidas para confirmar su asistencia y facilitarles todos los detalles relativos a la organización y el desarrollo de la gala.
Las personas interesadas que necesiten ampliar la información o resolver cualquier duda también podrán dirigirse presencialmente a la Casa del Mayor, situada en la calle San Isidro número 10, bajo, o llamar al teléfono 96 665 82 63. Rodil animó a participar a los matrimonios que cumplan los requisitos para vivir la experiencia.
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