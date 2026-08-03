La población de crías de cerceta pardilla se duplica en charcas protegidas de El Hondo

La protección de las charcas del parque Natural de El Hondo ha llevado a asentar la población de cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa, hasta el punto que prácticamente se ha duplicado el número de crías en el último año en las fincas que se habilitaron para blindar a la especie de la extinción dentro del proyecto de restauración del hábitat Life Cerceta Pardilla

Así lo expresan la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y SEO/BirdLife que han estado desarrollando en los últimos años trabajos de preservación de la especie en coordinación con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Desde los colectivos apuntan a que la temporada de nidificación de 2026 ha dejado un resultado histórico para estos ejemplares en las lagunas de la Raja, enclavada en el parque natural y propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), así como en El Espigar donde ambas entidades desarrollan su labor tras adquirir las fincas y erradicarse la caza en ellas.

Máximos

Gracias al seguimiento de la especie se ha confirmado la presencia de 13 polladas, cinco más que en 2025, lo que supone un máximo en los registros de reproducción local en esta zona dentro de las actuaciones de restauración del hábitat

Ya en 2024 se dio un hito al haberse registrado por primera vez en muchos años la reproducción de esta anátida en este sector del entorno natural entre Elche y Crevillent. Aunque no ha trascendido el número de crías en total, la media por pollada suelen ser de seis a ocho crías, con lo que la estimación es que hayan podido nacer en los últimos tiempos más de 70 nuevos ejemplares solo en el perímetro de estas charcas. Dimensionando el dato sería positivo teniendo en cuenta que sería similar al que registró todo el parque natural en 2023, en un año complicado por la sequía, cuando se detectaron 15 polladas, el mayor número en toda la Comunidad Valenciana, por delante del Clot de Galvany (6), el Marjal de Almenara (5) y l’Albufera de València (4).

Desde (ANSE) y SEO/BirdLife achacan esta situación a la gestión que se ha hecho del espacio que, en conjunto, forma un humedal de 141 hectáreas dedicado prioritariamente a la conservación.

Reproducción

Por otra parte, trasladan que uno de los resultados más relevantes de la temporada es la formación de hasta dos parejas entre ejemplares anillados procedentes del Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler, en el marco del programa de cría en cautividad, y aves en las que no se ha observado anilla, lo que indica que habrían nacido en libertad.

La cerceta pardilla es la especie emblema del parque natural de El Hondo / INFORMACIÓN / 5

De igual modo, apuntan desde Anse que la reproducción entre ejemplares de distinto origen parece una señal positiva para la estrategia de conservación porque revela que no existe una barrera de conductas que impida, al menos en los casos observados, el emparejamiento entre aves liberadas y nacidas en libertad. Además de su contribución directa al crecimiento de la población, estas parejas favorecen el nexo reproductivo entre el programa de conservación ex situ y la población que vive en libertad.

Pese a los datos positivos, los gestores del proyecto apuntan a que la recuperación de la especie, catalogada “en peligro de extinción” y declarada “en situación crítica”, sigue requiriendo continuidad en la restauración y gestión de sus humedales, en el seguimiento científico y en la reducción de sus amenazas para mejorar el dato de 2025, cuando la población en toda la península era de unas 172 parejas.

Cinco años después

Para evitar el riesgo de que la preservación se estanque después de que el proyecto Life finalizase el pasado marzo, y tras tres meses prorrogado, poniendo fin a un trabajo que se inició en 2021, los gestores que compraron las charcas están ahora en plena tramitación de un convenio de La Raja con la CHS que garantice el mantenimiento común de esta parte del humedal.

Ese acuerdo permitiría que haya una coordinación por escrito a la hora de ejecutar desbroces básicos de carrizo y se produza intercambio de agua entre lagunas para mantener unos niveles adecuados de inundación en las tres fincas, tanto de forma aislada como conjunta, como expone Pedro García Moreno, director de Anse.

El gestor admite que al haberse agotado este impulso que tenía financiación europea ahora hay más limitaciones para contratar personal especializado, lo que también dificulta el seguimiento pormenorizado de la especie. Aún y así, explica que siguen interviniendo en las charcas con fondos propios y con ayuda de otras entidades como la Fundación Estrella de Levante.

Pasado el tiempo, el profesional señala que la estrategia nacional fue un "buen empujón" para la cerceta hasta el punto que se calcula que se haya podido triplicar la presencia de la especie en el parque natural, pero entiende que deben seguirse realizando acciones para que el animal pase a otra categoría de protección menor que asegure su supervivencia en el futuro.

Gestión

Lo que es indudable es el efecto que ha tenido la puesta en valor de las charcas, con las restricciones de la actividad cinegética, que ha hecho que el efecto “paraguas” también se de sobre otras aves acuáticas. Por poner ejemplos, ambas asociaciones destacan la reproducción en 2026 de 23 parejas de pato colorado, 9 de ánade azulón, 11 de porrón europeo, 4 de ánade friso, 4 de tarro blanco y 17 de chorlitejo patinegro, además de 32 parejas de canastera común y 18 de charrancito común. Estas tres últimas especies necesitan hábitats de nidificación adecuados y libres de molestias, por lo que su presencia pone de manifiesto que las medidas aplicadas para la cerceta pardilla generan beneficios más amplios para la biodiversidad del humedal.

Referencia

Por ello exponen que con los datos obtenidos en las Lagunas de la Raja se demuestra que la restauración ecológica, la protección efectiva y una gestión basada en el mejor conocimiento técnico al alcance pueden recuperar funciones esenciales para la biodiversidad.