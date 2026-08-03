Elche blinda sus fiestas con un despliegue récord de 3.725 agentes

Elche movilizará entre el 1 y el 15 de agosto un total de 3.725 efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Unidad Adscrita de la Policía Autonómica para garantizar la seguridad durante las fiestas patronales. Se trata del mayor dispositivo desplegado hasta ahora en la ciudad, con 42 agentes más que el pasado año y una vigilancia reforzada en los actos multitudinarios, las barracas, los racós y el Camp d’Elx durante las noches de mayor afluencia.

El operativo fue acordado este lunes en la Junta Local de Seguridad y Emergencias, celebrada ante la previsión de que las celebraciones superen en conjunto lOs 500.000 asistentes. La prevención de agresiones sexuales, el control de armas y objetos peligrosos, la vigilancia del consumo de alcohol y drogas, la protección de los menores y la prevención de robos en las pedanías figuran entre las principales prioridades de los organismos involucrados.

Más de dos mil policías locales

La Policía Local de Elche asumirá el grueso del despliegue, con 2.153 servicios efectivos durante el periodo festivo. A ellos se sumarán 1.200 agentes de la Policía Nacional, 340 servicios de la Guardia Civil, con base en Santa Pola, y 32 miembros de la Unidad Adscrita a la Policía Autonómica.

El alcalde, Pablo Ruz, aseguró que “es el mayor dispositivo de seguridad de la historia de Elche para garantizar la seguridad y libertad de ilicitanos y visitantes durante las fiestas”. El regidor destacó el trabajo preventivo y la capacidad de respuesta que pretende ofrecer el operativo ante cualquier incidencia.

En la reunión participaron el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda; la concejala de Festejos, Inma Mora; el comisario principal de la Policía Local, César Zaragoza; el comisario de la Policía Nacional, Pedro Montore; el inspector jefe de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, Roberto Sánchez; la subinspectora de la Policía Autonómica, Gema Boix; el teniente de la Guardia Civil de Santa Pola, Jorge Oliver, y los comisarios locales José Eugenio Medina e Israel Marco.

Agentes de la Policía Nacional en los accesos a la barraca / AXEL ALVAREZ

Ruz puso en valor la coordinación de todos los cuerpos, que “permite afrontar las fiestas con un dispositivo único y plenamente integrado”. El objetivo, explicó, es “reforzar la presencia policial en todos los actos con mayor afluencia de público y en los principales espacios festivos como la barraca y los racós”.

La vigilancia se intensificará especialmente durante los dos fines de semana incluidos en las celebraciones y en las jornadas del 13, 14 y 15 de agosto, consideradas las más complejas por la concentración masiva de personas. La noche del 14 será uno de los momentos más exigentes, con alrededor de 200.000 personas distribuidas entre las calles del centro, los recintos festeros y los distintos espacios de ocio.

Los agentes mantendrán su presencia mientras continúe la concentración de público en cada punto. El dispositivo incluirá controles en los accesos a las barracas, vigilancia motorizada en el Parque Municipal y los huertos, inspecciones aleatorias y supervisión de las zonas con mayor movilidad durante las madrugadas.

Reunión de este lunes en el Ayuntamiento de Elche para decidir los recursos destinados a la seguridad durante las fiestas / Áxel Álvarez

Alcohol, menores y grandes concentraciones

El Ayuntamiento ha anunciado tolerancia cero con el consumo de alcohol y la conducción, además de controles sobre drogas, venta de bebidas a menores e incumplimientos en establecimientos. El operativo también se orientará a prevenir agresiones sexuales, detectar armas u objetos peligrosos y responder ante altercados y peleas, incidencias que habitualmente están vinculadas al consumo excesivo de alcohol. “Habrá tolerancia cero con el consumo de alcohol y la conducción de vehículos”, insistió Ruz, quien situó entre las prioridades “ofrecer la mayor seguridad a los menores y mayor tranquilidad de las familias”.

En la barraca municipal se mantendrán las condiciones de acceso implantadas en anteriores ediciones. Los menores de 14 años deberán entrar acompañados por sus padres o tutores; quienes no hayan cumplido los 16 necesitarán una autorización firmada; y los jóvenes de 16 a 18 años podrán acceder, aunque tendrán prohibido comprar o consumir alcohol. También volverá a instalarse la barraca joven sin bebidas alcohólicas.

El alcalde recordó que el Ayuntamiento eliminó en el inicio del mandato el espacio de botellón que se habilitaba años atrás en un parque de la ciudad. “No puede ser que la ciudad tenga un espacio para el consumo de alcohol de manera libre, incluso con menores”, afirmó.

Ruz hizo además un llamamiento a la población para “colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, utilizar el transporte público y seguir los canales oficiales de información para conocer posibles incidencias”. El dispositivo municipal de movilidad pretende reducir la entrada de vehículos particulares al centro y facilitar los desplazamientos hacia los espacios festivos.

Dispositivo de seguridad durante el pregón del pasado año / Áxel Álvarez

El subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, señaló que el Estado colaborará mediante la Policía Nacional y la Guardia Civil en la protección de los actos. El refuerzo incluirá unidades TEDAX, guías caninos, drones, caballería procedente de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y la posible participación de medios aéreos tripulados.

Pineda aseguró que se trata de ofrecer una seguridad “necesaria para disfrutar y que estas sean las mejores fiestas”, al tiempo que destacó la colaboración entre las distintas administraciones y cuerpos.

Protección especial en el Camp d’Elx

La Guardia Civil centrará buena parte de su actividad en las pedanías y en las vías de su competencia. La salida de numerosos residentes del Camp d’Elx hacia el casco urbano durante las principales noches festivas puede dejar algunas zonas con menor presencia vecinal, una circunstancia que se quiere evitar que sea aprovechada para cometer robos en viviendas.

El teniente Jorge Oliver explicó que la intervención del instituto armado será más discreta y periférica que la de los cuerpos desplegados en el centro, pero resultará fundamental para proteger las partidas rurales, controlar el tráfico y supervisar los accesos desde las principales carreteras.

Los tres cuerpos policiales, con apoyo de la unidad autonómica, desarrollarán más de 340 servicios de refuerzo vinculados a las fiestas, con atención específica a las pedanías durante las horas en las que buena parte de su población se traslada a la ciudad.

La Guardia Civil también tendrá un papel destacado en la Intervención de Armas y Explosivos, especialmente durante el reparto, transporte y utilización de pólvora. Las celebraciones movilizarán alrededor de nueve toneladas de material pirotécnico, de las que unos 2.800 kilos corresponderán a los lanzamientos organizados por el Ayuntamiento y el resto a la participación particular.

La coordinación será especialmente intensa durante la Nit de l’Albà, La Roà y La Carretillà, jornadas que combinan grandes concentraciones, uso masivo de pólvora y desplazamientos continuos entre el centro, los huertos y los recintos de ocio. A los cuerpos policiales se sumará el trabajo de cerca de 80 voluntarios de Protección Civil, encargados de tareas de apoyo, prevención y atención durante los principales acontecimientos. El Ayuntamiento prepara además el traslado de este servicio al antiguo colegio Carlos III, que se convertirá en un centro de emergencias compartido.