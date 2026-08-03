El CEU y la Gestora de Festejos se alían para dar más proyección a las Fiestas de Elche

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Gestora de Festejos Populares de Elche sellan una alianza para remar por las Fiestas de este 2026. El acuerdo, materializado recientemente con un convenio, permitirá a la organización festera sumar el respaldo de la institución académica implantada en la ciudad, que además profundizará en su relación con una de las principales manifestaciones culturales y populares de la ciudad.

La rúbrica entre el presidente de la Gestora, Fernando Jaén, y el vicerrector de la CEU UCH en Elche, Álvaro Antón mantendrá esta colaboración vigente durante todo 2026 y contempla distintas acciones dentro del calendario festivo, especialmente durante los actos del 10 al 15 de agosto. Uno de los principales beneficios del acuerdo será el impulso a la promoción y difusión a través de soportes de comunicación, publicaciones, elementos promocionales y actividades organizadas alrededor del Racó Fester, uno de los espacios centrales de convivencia y participación durante los días grandes de la ciudad.

Esperan que con la incorporación de la Universidad a estas iniciativas aumente la visibilidad de las actividades impulsadas por la Gestora con el reto de apoyar la mejora continuada de las fiestas, favorecer su calidad y facilitar que continúen siendo accesibles y abiertas a la ciudadanía.

Conexión

Para el CEU, la alianza supone avanzar en su estrategia de conexión con el entorno social, cultural e institucional de Elche. La Universidad, que a través de sus tres sedes en el centro ya mantenía colaboraciones con empresas, administraciones, organizaciones sociales, asociaciones y entidades culturales ahora amplía ahora la red hacia un ámbito directamente relacionado con las tradiciones ilicitanas.

El vicerrector de la CEU UCH en Elche, Álvaro Antón, destaca que la colaboración nace del interés compartido por contribuir al desarrollo y la mejora de las celebraciones en honor a la Maredéu con la idea de incentivar que la comunidad universitaria se acerque a la realidad festera de Elche y participe de uno de los momentos del año en los que la ciudad muestra con mayor intensidad su patrimonio cultural y sus costumbres. La Universidad pretende así reforzar su papel como institución integrada en el municipio y no limitada únicamente a la parte formativa.

El vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Álvaro Antón, con el presidente de la Gestora de Festejos, Fernando Jaén / INFORMACIÓN

Cooperación

La Gestora de Festejos Populares, por su parte, incorpora al CEU a la red de entidades e instituciones que colaboran durante todo el año en la organización, promoción y difusión de las celebraciones. El respaldo universitario permitirá ampliar las posibilidades de cooperación institucional y sumar nuevos recursos y canales para acercar las fiestas a diferentes sectores de la población.

El presidente de la Gestora, Fernando Jaén, señala que ambas entidades ponen su cooperación al servicio de una iniciativa de interés general. El objetivo, indicó, es contribuir a unas fiestas “accesibles, con calidad y proyección”, que estén abiertas a toda la ciudadanía, al tiempo que se fortalece la conexión entre la Universidad y la sociedad ilicitana.El acuerdo reconocerá, además, el papel de las fiestas patronales como punto de encuentro entre generaciones, barrios, comisiones y colectivos. La colaboración no se limita a respaldar los actos celebrados durante el mes de agosto, sino que pone en valor el trabajo desarrollado a lo largo de todo el año por las entidades festeras para conservar y transmitir las tradiciones de Elche.

Implicación

Antón subraya que la firma da continuidad a la implicación del CEU en la vida social y cultural del municipio y consolida su colaboración con proyectos que contribuyen a la cohesión de la ciudad. “Participar en sus fiestas patronales permite a la Universidad acompañar uno de los momentos en los que Elche comparte con mayor intensidad su cultura y sus tradiciones”, afirma.