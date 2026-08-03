De toldos roídos a falta de gimnasio en el colegio Candalix de Elche: Compromís exige mejoras

"Hablamos de toldos roídos, de pavimento y paredes en mal estado, de la necesidad de iluminación en las pistas, de ventanas viejas y dedesperfectos en múltiples aulas". Estas son solo algunas de las deficiencias del colegio CEIP Candalix de Elche que enumeró este lunes Compromís para reclamarle al bipartito de PP y Vox que presione al Consell para invertir en mejoras para el centro educativo. La coalición fue más allá y reivindicó unas infraestructuras acordes a las necesidades del alumnado poniendo el foco en la recuperación del gimnasio, que según el grupo municipal está inutilizable en las actuales condiciones, así como unas mejoras en el comedor.

Desperfectos

La portavoz, Esther Díez, cargó contra las condiciones de habitabilidad para el alumnado y el personal educativo elevando estas demandas después de visitar las instalaciones junto a representantes de la Asociación de Familias del centro. Según detalló, el CEIP acumula desperfectos que afectan tanto a elementos cotidianos como a algunos de sus principales espacios educativos que, según alertó, está repercutiendo directamente en la actividad educativa y en el bienestar del alumnado.

Climatización

En otro orden de cosas, la coalición valencianista elevó la falta de climatización completa del colegio y aseguró que la transferencia económica realizada por la Conselleria de Educación de más de 800.000 euros a repartir entre decenas de centros, únicamente permitirá instalar aparatos de climatización en dos aulas. Para Compromís, la actuación del Gobierno autonómico resulta "totalmente insuficiente en contra de lo que vende Pablo Ruz" para atender las necesidades del conjunto del centro.

Estado actual de una de las fachadas del colegio Candalix de Elche / INFORMACIÓN

La portavoz también responsabilizó a la Generalitat y al Ejecutivo local de haber paralizado las actuaciones de mayor calado que necesitan los colegios ilicitanos tras la desaparición del Plan Edificant. Según Díez, mediante este programa se podrían haber financiado tanto la recuperación del gimnasio como las reformas del comedor, la renovación de instalaciones y otras intervenciones estructurales en el CEIP Candalix. La representante de la coalición insistió en que la decisión ha paralizado una nueva fase de mejoras en los centros educativos, calificándola como “una de las decisiones más graves de toda la legislatura”.

Ante esta situación, la formación le reclamó al alcalde y a la concejala de Educación que atiendan las reivindicaciones de la comunidad educativa, garanticen las reparaciones que sean competencia municipal y reclamen al gobierno de Juanfran Pérez Llorca los recursos necesarios para acometer una reforma más profunda.

Noticias relacionadas

Palmeral

A este respecto, Díez resaltó la ubicación singular del colegio, situado en un enclave de especial relevancia dentro del Palmeral y del centro histórico de Elche, circunstancia, según la portavoz, que refuerza la necesidad de conservar adecuadamente las instalaciones y de garantizar que cualquier intervención tenga en cuenta la integración del centro en su entorno.