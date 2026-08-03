Pedro Montore se despide de la Comisaría de Elche tras casi siete años al frente

El comisario Pedro Montore realizaba este lunes, con su participación en la Junta Local de Seguridad especial por las Fiestas de Agosto, sus últimos servicios al frente de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche y cerraba una etapa iniciada en diciembre de 2019. Tras casi siete años como máximo responsable del cuerpo en la ciudad, Montore abandona las dependencias ilicitanas para incorporarse como nuevo jefe provincial de Operaciones, el número dos de la Comisaría Provincial de Alicante, ante la inminente jubilación del comisario Matías Hernández. Mientras se resuelve el nombramiento definitivo de su sustituto, la jefatura de Elche queda en manos del inspector jefe Roberto Sánchez. Montore expresaba a INFORMACIÓN este lunes que seguirá vinculado a la ciudad a través de su nueva función policial y que siempre lo hará a nivel sentimental por los lazos establecidos con Elche a nivel social y personal.

El traslado supone un nuevo paso en la carrera de un mando policial estrechamente vinculado a la provincia y que ya conocía la Comisaría ilicitana antes de asumir su dirección. Montore llegó al puesto con 48 años, después de ascender a comisario y en un momento complejo: la plaza llevaba seis meses vacante y la plantilla arrastraba un déficit estimado de unos 70 agentes.

Una llegada marcada por la falta de efectivos

Pedro Montore tomó las riendas de la Comisaría de Elche después del ascenso y traslado a Toledo de su antecesor, Javier Pérez Castillo. Su nombramiento puso fin a medio año de interinidad en una dependencia policial que, además de atender a una de las principales ciudades de la provincia, tiene bajo su responsabilidad el Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Alicante-Elche, donde entonces también se advertía de la falta de otra decena de funcionarios.

Montore (izquierda), durante el acto de nombramiento como Caballero Portaestandarte del Misteri / Matías Segarra

El nuevo comisario se encontraba además ante el reto de contener una delincuencia que durante 2019 había crecido por encima del 6 %, según los datos del Ministerio del Interior. Aquella subida convivía con una circunstancia aparentemente contradictoria: Elche continuaba siendo una de las ciudades de más de 60.000 habitantes con menor tasa delictiva de la provincia.

Montore acumula ya 32 años de trayectoria en la Policía Nacional y una carrera desarrollada principalmente en áreas de investigación y, ahora, de dirección y mando. Había trabajado en las brigadas de Información, Extranjería y Policía Judicial en Navarra, Benidorm, Elda, Alicante y Elche. Precisamente en la ciudad ilicitana había ejercido previamente como responsable de la Brigada Local de Policía Judicial, por lo que conocía tanto la organización interna como las particularidades delincuenciales del municipio.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y con un máster en Criminología, a lo largo de su trayectoria ha recibido tres cruces al Mérito Policial con distintivo blanco, otra condecoración de la Guardia Civil y más de 250 felicitaciones profesionales. Una hoja de servicios que le permitió asumir la dirección de una de las comisarías con mayor peso de la provincia y que ahora le lleva a ocupar la segunda posición en la estructura policial alicantina.

De Elche a la dirección provincial

Su nuevo destino como jefe provincial de Operaciones le sitúa inmediatamente por debajo del comisario jefe provincial, Manuel Lafuente. La designación se produce tras la jubilación de Matías Hernández a comienzos de agosto y coincide con un refuerzo de las plantillas policiales de la provincia mediante la llegada de 152 agentes en prácticas de la XLI promoción de la Escala Básica.

De esos nuevos funcionarios, 40 han sido destinados a Elche durante su periodo formativo, que se prolongará durante un año. El resto se distribuye entre las comisarías de Alicante, con 48; Benidorm, con 32; Dénia, con diez; Alcoy y Elda-Petrer, con ocho en cada caso; y Orihuela, con seis.

Los agentes pasarán por áreas como Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras, Policía Científica, Policía Judicial e Información, al tiempo que reforzarán los dispositivos desplegados durante la temporada estival, entre ellos los planes «Turismo Seguro» y «Operación Verano».

Montore ya participó como nuevo responsable provincial de Operaciones en el acto de presentación de estos policías en prácticas, celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante. El subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, felicitó entonces al comisario por su nombramiento y destacó que los nuevos funcionarios completarían una formación orientada a que «saldrán unos policías como deben ser y además con mucha vocación de servicio público».

Aunque su actividad en Alicante había comenzado a desarrollarse durante los últimos días, este lunes marcaba la culminación de su etapa efectiva en Elche, con sus últimos servicios y su salida de la Comisaría que ha dirigido desde finales de 2019. Hasta que se produzca una designación definitiva, Roberto Sánchez ejercerá el mando provisional de una plantilla que afronta en agosto uno de los periodos más exigentes del año por las fiestas patronales, los dispositivos especiales y la elevada concentración de personas en la ciudad.

Una vinculación que trascendió la labor policial

La presencia de Montore en Elche no se limitó a la gestión de la seguridad ciudadana. Durante estos años se ha integrado también en la vida social e institucional del municipio y ha participado de manera habitual en sus principales celebraciones.

Uno de los reconocimientos más destacados llegó en 2024, coincidiendo con el bicentenario de la Policía Nacional, cuando fue elegido portaestandarte del Misteri d’Elx. El comisario fue el encargado de portar el pendón de La Festa acompañado por los electos Antonio Luis Martínez Pujalte, doctor en Derecho y director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA de la UMH, y María del Carmen Gómez Hurtado, paracaidista del Ejército del Aire.

Representantes del Misteri y municipales, junto a Montore y Pujalte / Matías Segarra

Durante la presentación de aquellos cargos, Montore recordó la especial significación del nombramiento para todo el cuerpo. «Este año para la Policía Nacional no es un año normal. Estamos de celebraciones en el 200 aniversario de nuestra creación y que la familia del Misteri se haya acordado de nosotros es un gran orgullo, una gran satisfacción», señaló entonces, haciendo extensivo el reconocimiento al conjunto de sus compañeros.

El comisario explicó también que, desde su llegada a la jefatura de Elche, había asistido regularmente a las representaciones del drama sacrolírico, poniendo en valor la emoción que le producía La Festa y la responsabilidad policial de garantizar su seguridad. «Espero estar a la altura de las circunstancias», manifestó antes de ejercer como portaestandarte.

Su elección fue defendida por el presidente del Patronato del Misteri, Francisco Borja, atendiendo a sus «méritos profesionales» y a la labor «incansable» desarrollada por el cuerpo al que representaba.

Su último reconocimiento ha llegado desde la Real Orden de la Dama de Elche al ser nombrado como caballero de la institución, título que recoge este mismo lunes en el acto del 129 aniversario del hallazgo del busto íbero.

Montore deja ahora la Comisaría de Elche para asumir responsabilidades sobre el conjunto de la provincia, después de una etapa atravesada por desafíos como la falta de efectivos, la seguridad del aeropuerto, la evolución de la delincuencia, los dispositivos estivales y la coordinación durante los grandes acontecimientos locales. Su salida abre una nueva fase en la dirección policial ilicitana, todavía pendiente del nombramiento del próximo comisario, mientras él comienza a ejercer como número dos de la Policía Nacional en Alicante.