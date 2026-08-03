La Real Orden refuerza su reivindicación de que vuelva la Dama de Elche con una gala más mediática

Después de que Elche haya celebrado el 25 aniversario del Palmeral y del Misteri como Patrimonio de la Humanidad, la ciudad va camino de celebrar una efeméride redonda por un descubrimiento que marcó un antes y un después, pero lo cierto es que a la Real Orden de la Dama no le ha hecho falta esperar a 2027, cuando se cumplirán 130 años del hallazgo de la Dama para tener este lunes un apoyo unánime y casi desbordante. Y es que la de este 3 de agosto fue la gala de reconocimiento a los cargos de honor más multitudinaria y mediática que se recuerda en los últimos años que el colectivo organiza como antesala al día grande cuando fue descubierto el busto íbero.

Elche conmemora el 129 aniversario del descubrimiento del busto de la Dama / Áxel Álvarez

Y es más probable que haya estado detrás de ese tirón el hecho de que la institución apostase por las hermanas Lola Lolita y Sofía Surferss, dos de las creadoras de contenido más influyentes del panorama nacional, y además ilicitanas, como embajadoras de la icónica pieza íbera y que fueron reconocidas como damas de honor.

Precisamente una de las anécdotas de la jornada llegó minutos antes del arranque del acto en el Centro de Congresos, cuando desde el hall del edificio municipal varios grupos de adolescentes se acercaron a las influencers en busca de autógrafos y para hacerse fotos, hasta el punto que llegaron a acaparar todas las atenciones, casi más que la Dama Viviente, en la piel de Daniela Díaz, pese a la vistosa vestimenta con los abalorios de esta representación humana del busto, o las Reinas Mayor e Infantil de las Fiestas de agosto que acudieron vestidas con el traje de festera.

La Real Orden habilitó la sala de exposiciones del Centro de Congresos para seguir la gala / AXEL ALVAREZ

El encuentro se celebró a última hora de la tarde y lo curioso es que además de abrirse el auditorio principal para 400 asistentes se preparó también la sala Ternari anexa con otras 200 localidades, que se llenó a la mitad, donde se colocó una pantalla gigante con tal de que los más rezagados también tuvieran oportunidad de seguir el acto en vista de que no cabía ni un alfiler en el espacio principal.

Se sobrepasaron todas las expectativas duplicando prácticamente la afluencia del año anterior y con presencia del grueso del equipo de gobierno de PP y Vox, con el alcalde, Pablo Ruz, y su socia de gobierno Aurora Rodil a la cabeza, además de miembros de la oposición. Fuera del ámbito político acudieron representantes de las Universidades de Alicante, de la Miguel Hernández (UMH) y de la Universidad CEU Cardenal Herrera. También había integrantes de entidades del mundo cultural y festero así como empresarios como el propietario del Elche C.F. Christian Bragarnik que acudió con su familia y el presidente del club franjiverde, Joaquín Buitrago.

Tampoco fue baladí que la Real Orden reconociera como Caballero de Honor al comisario saliente de la Policía Nacional en Elche, Pedro Montoro, justo el mismo día en que anunciaba públicamente tras la junta de seguridad local que ofrecía sus últimos servicios al frente de la Comisaría ilicitana para incorporarse como nuevo jefe provincial de Operaciones.

El auditorio del Centro de Congresos lleno hasta la bandera / AXEL ALVAREZ

Con esta cita la Real Orden abrió los actos centrales del 129 aniversario a través de una gala que no estuvo exenta de simbolismo, reconocimientos y donde también se dejó caer la eterna reivindicación de que la Dama vuelva a casa. Eso sí, la propia presidenta de la Real Orden, Marí Carmen Pérez Cascales, expresó a este diario minutos antes del encuentro que un año más se ha vuelto a perder la oportunidad de que el patrimonio arqueológico salga de Madrid de forma temporal en un año redondo como este 2026 cuando se cumplen exactamente dos décadas desde que el busto regresó por última vez a su ciudad.

Pérez Cascales dejó claro desde el primer momento que el reconocimiento no supone únicamente un homenaje, sino la responsabilidad de "custodiar, difundir y defender la figura de la Dama de Elche, el amor a nuestra historia, a nuestras tradiciones y a nuestro pueblo". La representante de la institución puso en valor el cartel anunciador del aniversario, obra de la artista ilicitana Reme Gómez bajo el título La Dama Exiliada. Precisamente la presidenta trasladó la confesión que le hizo la autora cuando vivió el regreso temporal en 2006 y la contempló en la Torre del Homenaje.

-"Que este aniversario no sea solo la conmemoración de un hallazgo, sino el recordatorio de una deuda histórica pendiente" Mari Carmen Pérez Cascales — Presidenta Real Orden de la Dama

"La vi cerca, pero al mismo tiempo muy lejana". Una frase que Pérez Cascales hizo suya para resumir el sentimiento compartido por buena parte de la sociedad ilicitana. Porque, aunque la Dama volvió entonces a pisar suelo ilicitano, permanecía protegida tras una urna y bajo unas condiciones excepcionales que, en palabras de la presidenta, hicieron que "nunca terminara de volver del todo". La reflexión sirvió para introducir una de las ideas centrales de su intervención: la Dama "no es solo una pieza de museo prestada a la distancia", sino el mayor símbolo de una ciudad que continúa esperando recuperar aquello que considera suyo.

Ese fue el hilo conductor de un discurso breve en el que la presidenta recordó que la Real Orden trabaja durante todo el año para divulgar la figura de la Dama y mantener vivo su legado, más allá de la celebración del aniversario de cada 4 de agosto. Pérez Cascales defendió que la conservación del patrimonio también pasa por mantener vivo el vínculo emocional de la ciudadanía con su principal símbolo. De ahí que reclamase un mayor respaldo institucional.

En uno de los momentos más contundentes de la noche, lanzó un llamamiento directo a las administraciones públicas y, especialmente, al Ayuntamiento para que exista una implicación más decidida, recordando que proteger y difundir las raíces de la ciudad "no es solo tarea de colectivos y asociaciones", sino que requiere "del compromiso activo y constante de quienes nos gobiernan para garantizar que nuestra historia siga brillando como se merece".

El comisario Montore con las influencers Lola Lolita y Sofía Surferss durante el acto / AXEL ALVAREZ

La representante de la institución insistió en que el aniversario no se tiene que convertir en la conmemoración de un hallazgo, "sino el recordatorio de una deuda histórica pendiente", afirmó antes de pronunciar la frase que resume el sentir del colectivo desde hace décadas: "Volvemos a alzar la voz con la misma convicción de siempre: Elche no cesará en su empeño hasta verla regresar a su casa".

Homenaje

La gala también tuvo espacio para la memoria. En el tramo final de su intervención, y mientras se sucedían imágenes, la presidenta quiso dedicar unas palabras a título póstumo a quien presidió la Real Orden durante dos décadas, Antonio Martínez Camacho, fallecido este mismo año. Pérez Cascales recordó que dedicó veinte años de su vida a la institución "con orgullo y honor" y aseguró que su ausencia continúa siendo profundamente dolorosa para quienes compartieron con él el trabajo en defensa de la Dama. Destacó su "vocación de servicio", su entrega y el amor que siempre mostró por las tradiciones ilicitanas, convencida de que su legado permanecerá "en la memoria colectiva y en el latido de esta institución".

"Viajo por el mundo y hago mis locuras nadando con todo tipo de animales pero siempre vuelvo a Elche al igual que espero que vuelva pronto la Dama” Sofía Surferss — Dama de Honor

Después de que se tuviera un detalle con una representante festera de la Hoguera Pla del Bon Repòs, las hermanas ilicitanas fueron las primeras en recibir la insignia de la Real Orden después de proyectarse un vídeo que habían preparado desde l'Alcúdia poniendo en valor el potencial arqueológico. Surferss (Sofía Moreno Marco) enfatizó que pese a que se dedica a viajar por el mundo y "hacer sus locuras" nadando con todo tipo de animales, siempre vielve a su hogar, Elche, "igual que espero que vuelva pronto la Dama, a ver si lo conseguimos", expuso. Su hermana Lola, que acudió acompañada de su pareja, el piloto Alonso López, fue algo más escueta y en lugar de leer lo que tenía preparado en el móvil optó por un mensaje corto para trasladar lo orgullosas que estaban de este reto como embajadoras de la Dama.

"Gracias por contar con mi hermana y conmigo, que nos reconozcan esta noche es un orgullo" Lola Lolita — Dama de honor

Trayectoria policial

Una de las sorpresas de la noche la protagonizó José Javier Cuasante, excomisario provincial de la Policía Nacional en Alicante, quien le dedicó la laudatio a Pedro Montore, a quien se refirió como "un amigo y un compañero" del que destacó su "valía personal y profesional", su "inteligencia innata" y su firme compromiso con el cumplimiento de la ley. Recordó que conoció a Montore en la Comisaría ilicitana y repasó una trayectoria que le llevó a asumir responsabilidades de gran complejidad, especialmente al frente de la Policía Judicial en Alicante, donde afrontó investigaciones "muy complejas y muy mediáticas".

"Me toca ser embajador y creo que el regreso temporal de la Dama es una medida justa y necesaria"

Cuasante puso en valor su carrera y se mostró convencido de que está preparado para asumir mayores responsabilidades dentro de la Policía Nacional. Tras el discurso el propio Montore quiso centrar su intervención en la verdadera protagonista de la gala y recordó que el hallazgo del 4 de agosto de 1897 marcó "uno de esos momentos históricos para nuestra ciudad". Reivindicó la labor de la Real Orden por defender el regreso temporal y se sumó a la demanda del colectivo: " Creo que es una medida justa, es una medida necesaria", por lo que se comprometió desde su nueva condición de Caballero de Honor a ejercer como embajador de esa reivindicación "por todos los sitios donde vayamos". No quiso pasar por alto lo que han dado de si sus siete años al frente de la comisaría asegurando que se marcha con "una huella imborrable.

Lola Lolita firma autógrafos antes del acto institucional / AXEL ALVAREZ

"Cuando un pueblo canta 'Aromas Ilicitanos' está reivindicando la presencia de una Dama que es un símbolo" Pablo Ruz — Alcalde de Elche

Antes de que decenas de bailarines de la escuela Dance Family amenizasen el cierre, Ruz defendió que las ciudades "necesitan símbolos" y para ilustrar el papel que juega la Dama recurrió a la habanera Aromas Ilicitanos, una canción que, dijo, resume los símbolos de la ciudad con el verso "tiene su palma altiva, tiene su Dama universal". A su juicio, cada vez que los ilicitanos la cantan especialmente en partidos del Elche, en Navidad o durante la Nit de l'Albà, "estamos reivindicando la presencia de una Dama que es un símbolo, un motivo de orgullo y de unidad", sin entrar a hacer un llamamiento al Gobierno para que regrese.