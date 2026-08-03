Una pelea familiar en Santa Pola acaba con un matrimonio en Urgencias y el marido detenido

Una pelea familiar este domingo en Santa Pola acabó con un matrimonio trasladado al hospital y el hombre detenido ante los indicios de un presunto delito de violencia de género por las que se han abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido. La actuación se produjo alrededor de las 20 horas, después de que los servicios de seguridad recibieran un aviso alertando de un altercado en el ámbito doméstico en unas fechas en las que además la villa marinera ha multiplicado su población por la temporada alta.

Alcance

Según traslada la Comandancia de la Guardia Civil, en el incidente estuvieron implicados un hombre y una mujer de 66 y 70 años respectivamente. Por protocolo ambos fueron derivados a Urgencias para someterse a una evaluación médica. Pese a que por el momento no han trascendido detalles sobre la gravedad o el alcance de las lesiones, testigos que se encontraban en el lugar narran que la mujer presentaba contusiones en la cabeza.

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De oficio

Según la Guardia Civil ninguno de los dos quiso presentar denuncia por lo ocurrido, lo que no impidió la intervención policial, por lo que se procedió a la detención de oficio del hombre en vista de que los agentes tuvieron motivos racionales para creer que existía un hecho delictivo tal y como marca la ley de Enjuiciamiento Criminal. En el operativo participó la Policía Local de Santa Pola y la Benemérita que instruye las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la pelea con tal de poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.