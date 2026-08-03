La Subdelegación elevará al Gobierno la petición de Elche de contar con policías locales vigilando de paisano

La Subdelegación del Gobierno en Alicante trasladará a las instancias competentes la petición del Ayuntamiento de Elche para que determinados agentes de la Policía Local puedan trabajar de paisano en tareas de seguridad y prevención. El alcalde, Pablo Ruz, volvió a plantear la reivindicación durante la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes para preparar las Fiestas de Agosto, mientras que el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, advirtió de que esta modalidad de servicio se autoriza habitualmente en ámbitos muy concretos, como la violencia de género, o ante situaciones de especial necesidad.

El gobierno municipal expresó su intención de que el uso de policías sin uniforme vaya más allá de actuaciones relacionadas con el control de conductas incívicas, como la vigilancia sobre los propietarios que no recogen los excrementos de sus mascotas. La petición defendida ahora por Ruz tiene un carácter más amplio y se vincula a la posibilidad de reforzar la prevención de delitos, mejorar la capacidad de observación de los agentes y actuar con mayor discreción en determinadas zonas y circunstancias.

Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Elche, realizando sus labores de vigilancia / INFORMACIÓN

Una petición vinculada a la seguridad

Ruz aprovechó la presencia del subdelegado en la reunión de coordinación para recuperar una demanda que el Ayuntamiento y la jefatura de la Policía Local han formulado en distintas ocasiones. “Hemos vuelto a plantear al subdelegado la opción de poder, sobre todo con respecto a la seguridad, la posibilidad de un patrullaje de nuestros policías de paisano. Es una opción que el subdelegado ha recogido y que vamos a seguir reivindicando”, manifestó el alcalde.

El regidor no concretó qué unidades, espacios o servicios asumirían inicialmente estas funciones, aunque situó la propuesta dentro de las medidas preventivas que el Ayuntamiento considera necesarias para mejorar la seguridad ciudadana, lo cual sí va más allá de las demandas comunicadas anteriormente y relacionadas con el control de las conductas incívicas en el caso de los excrementos de mascotas. La cuestión salió a relucir durante una Junta Local de Seguridad centrada en el dispositivo de las Fiestas de Agosto, para las que se movilizarán miles de efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y unidad adscrita de la Generalitat Valenciana.

La "motodog" permite llegar a puntos donde la maquinaria de barrido no llega / Información

La intención municipal es disponer de una herramienta que permita actuar con más eficacia en aquellos casos en los que la presencia visible del uniforme puede provocar que determinadas conductas cesen momentáneamente o se trasladen a otros lugares. Los agentes de paisano podrían detectar situaciones que resultan más difíciles de comprobar mediante una vigilancia convencional, aunque la puesta en marcha de estos servicios necesita una autorización que el Ayuntamiento no puede concederse a sí mismo.

La reclamación había quedado asociada en los últimos meses a la polémica sobre la suciedad generada por los orines y las deposiciones de los perros. Sin embargo, el planteamiento expuesto ahora por el alcalde busca ampliar claramente el campo de actuación a la seguridad en sentido general, sin limitarlo a la vigilancia de las ordenanzas de limpieza o convivencia.

Una autorización muy limitada

El subdelegado del Gobierno confirmó que recogía la solicitud municipal y destacó que la elevará a los organismos correspondientes, pero rebajó las expectativas sobre una aprobación inmediata. “Yo lo trasladaré, pero ya he comentado que normalmente solo se permite para la unidad de violencia de género”, indicó Pineda cuando fue preguntado por las posibilidades reales de autorizar el patrullaje.

El subdelegado del Gobierno obserba al alcalde de Elche durante la Junta Local de Seguridad de este lunes / Áxel Álvarez

El responsable de la Subdelegación señaló que no se trata de una decisión que pueda resolver únicamente el Ayuntamiento ni que dependa en exclusiva de su departamento. “Como políticos, nosotros lo trasladamos, pero luego realmente son las Comunidades Autónomas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que tienen que dar el visto bueno. Tiene que ser una cuestión que se reivindique y conceda a nivel nacional”, añadió.

La respuesta introduce dos límites a la reclamación municipal. Por un lado, el uso de policías locales de paisano se reserva generalmente para unidades especializadas, con especial atención a la protección de víctimas de violencia de género. Por otro, una ampliación generalizada de esta capacidad necesitaría respaldo normativo y coordinación con administraciones y cuerpos de seguridad de ámbito superior.

Pineda dejó abierta la posibilidad de que la solicitud sea estudiada, aunque recordó que las excepciones suelen justificarse por la existencia de circunstancias especialmente graves. La concesión de este tipo de servicios no se plantea, por tanto, como una medida ordinaria que pueda incorporarse libremente a cualquier operativo municipal.

El debate gira también en torno al papel de la Policía Local. El Ayuntamiento sostiene que existen actuaciones de vigilancia que son competencia municipal y en las que los agentes podrían ser más eficaces sin uniforme. La Subdelegación, en cambio, recuerda que cualquier cambio debe respetar los criterios y límites establecidos para el conjunto de los cuerpos policiales.

Una reivindicación que viene de meses atrás

El alcalde ya había asegurado en mayo que el Ayuntamiento había solicitado “por activa y por pasiva” permiso para utilizar agentes de paisano. En aquel momento relacionó la reclamación principalmente con la necesidad de sorprender a quienes incumplen la normativa de limpieza y no recogen los excrementos de sus animales.

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de Elche exponen sus ideas durante la rueda de Prensa de este lunes / Áxel Álvarez

La petición volvió a cobrar fuerza en julio, cuando el comisario principal de la Policía Local, César Zaragoza, criticó públicamente la negativa que hasta entonces atribuía a la Subdelegación. Zaragoza defendió que estos servicios permitirían mejorar la eficacia de la vigilancia en materias que corresponden directamente al Ayuntamiento.

“Desde la Policía Local hacemos todo lo que podemos para erradicar ese tipo de conductas”, señaló entonces el comisario. Acto seguido lamentó “la negativa permanente y absoluta de la Subdelegación del Gobierno para conceder permiso a la Policía Local para que podamos hacer un trabajo que es exclusivo y excluyente nuestro”. Zaragoza sostuvo que la mera posibilidad de que haya efectivos no identificables a simple vista puede reducir algunos incumplimientos y facilitar la obtención de pruebas.

El próximo paso dependerá de la respuesta que den las administraciones y los responsables de seguridad competentes. Hasta entonces, la Policía Local continuará realizando sus labores con el modelo actual, mientras el gobierno municipal ilicitano mantiene abierta una reivindicación que pretende convertir en una herramienta estable para reforzar la vigilancia y la capacidad preventiva en la ciudad.