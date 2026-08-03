Suerte
El Sueldazo de la ONCE deja 240.000 euros en Elche
Un cliente habitual del punto de venta de La Torreta recibe el premio repartido por José Vicente Santa Vergara
La suerte ha vuelto a sonreír a Elche. El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en la ciudad en el sorteo celebrado el pasado sábado 1 de agosto, gracias a un Sueldazo vendido por el agente José Vicente Santa Vergara en el establecimiento LIDL de la zona de La Torreta. El premio ha recaído en uno de los clientes habituales del vendedor, que desempeña su labor desde ese punto de venta y que está adscrito a la Agencia de la ONCE en Elche desde que comenzó su actividad como trabajador de la entidad en noviembre de 2024.
La suerte llega a La Torreta
La ONCE ha informado de que José Vicente Santa Vergara fue el encargado de repartir los 240.000 euros correspondientes al Cupón Fin de Semana del sábado, una cuantía que vuelve a dejar un importante premio en la ciudad ilicitana. El vendedor distribuyó el cupón agraciado entre su clientela habitual desde el punto de venta situado en el supermercado LIDL del barrio de La Torreta, donde desarrolla diariamente su actividad comercial.
Con este premio, Elche suma un nuevo golpe de suerte de la mano de los sorteos de la ONCE, que periódicamente dejan importantes cuantías económicas repartidas por distintos municipios de la provincia.
Cómo funciona el Sueldazo
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal dotado con 300.000 euros al cupón que coincida con las cinco cifras y la serie, además de un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos.
Asimismo, el sorteo contempla otros cuatro premios consistentes en 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, destinados a otros tantos cupones agraciados.
Esta modalidad es una de las más conocidas de la Organización y se celebra cada fin de semana con miles de cupones distribuidos por toda España.
Juego responsable y red de ventas
La ONCE recuerda que sus cupones forman parte de un modelo de lotería social, segura, responsable y solidaria, sometido a diferentes controles desde su diseño hasta su comercialización para prevenir consumos inadecuados.
Entre otras medidas, la Organización prohíbe expresamente la venta a menores de edad y el consumo a crédito, además de mantener una política de juego responsable respaldada por los sistemas de evaluación y seguimiento establecidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.
Los productos de la ONCE son comercializados por más de 21.300 agentes vendedores repartidos por todo el país. Además, también pueden adquirirse a través de la página web www.juegosonce.es y en los establecimientos colaboradores autorizados.
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