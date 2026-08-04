Compromís reclama "el regreso definitivo de la Dama a Elche"

El 129 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche, que se conmemora esta martes, debe servir para reforzar una reclamación común y exigir su regreso definitivo a la ciudad. Así lo ha defendido la portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, quien ha pedido al alcalde, Pablo Ruz, mayor claridad sobre el lugar en el que debe permanecer la escultura íbera y ha reclamado una posición institucional “de máximos” por parte del Ayuntamiento.

La formación valencianista considera que el aniversario del hallazgo, celebrado cada 4 de agosto, no puede limitarse a una conmemoración simbólica, sino que debe convertirse en una nueva oportunidad para reivindicar que la pieza permanezca de manera estable en el municipio donde fue encontrada.

Una demanda histórica

Díez ha explicado que “el aniversario del descubrimiento de la Dama tiene que servirnos para hacer una reivindicación conjunta de su cesión definitiva a nuestro municipio, y por eso este año, en el marco del 129 aniversario de su hallazgo, reiteramos lo que es una demanda histórica de esta formación política y ampliamente compartida por la ciudadanía ilicitana”.

Compromís sostiene que esta reclamación ha formado parte de su acción política durante años y que cuenta con un amplio respaldo social en Elche. La portavoz considera que el valor de la escultura no puede entenderse únicamente desde una perspectiva arqueológica o museística, sino también desde su relación directa con el territorio y con la identidad local.

En este sentido, ha señalado que “Compromís ha sostenido de forma constante esta reivindicación al considerar que la Dama tiene un mayor valor histórico y cultural en el lugar en el que fue hallada, y por eso creemos que la reclamación es absolutamente justa”.

La pieza fue descubierta en 1897 en el yacimiento de La Alcudia y desde entonces su posible retorno permanente ha sido objeto de numerosas reivindicaciones institucionales, sociales y culturales. Para la formación, el vínculo entre la escultura y la ciudad constituye el principal argumento para reclamar que deje de ser una presencia temporal y pase a permanecer de forma definitiva en Elche.

La Real Orden de la Dama de Elche celebra el 129 aniversario del hallazgo del busto / Áxel Álvarez

Más claridad del Ayuntamiento

La portavoz de Compromís ha dirigido parte de sus críticas al alcalde, al considerar que el gobierno municipal debe definir con mayor precisión su posición sobre el futuro de la Dama.

“El compromiso institucional del Ayuntamiento tiene que ser claro, y tiene que ser de máximos, y así se lo trasladamos al alcalde Pablo Ruz, a quien le exigimos mayor claridad sobre una demanda que trasciende cualquier color político y responde al interés general de la mayoría”, ha subrayado Díez.

La formación entiende que el regreso definitivo de la escultura no debe convertirse en un elemento de confrontación partidista, sino en una reivindicación compartida por todos los grupos políticos y por el conjunto de la sociedad ilicitana.

Según Compromís, el Ayuntamiento debe asumir un papel más activo y mantener una interlocución constante con las administraciones competentes, especialmente con el Ministerio de Cultura, para avanzar hacia una cesión permanente.

Elche conmemora el 129 aniversario del descubrimiento del busto de la Dama / Áxel Álvarez

Díez ha destacado en este sentido “las actuaciones que ha llevado a cabo Compromís en los últimos años para garantizar el diálogo con las distintas instituciones públicas y poder impulsar el regreso permanente de la Dama, una demanda por la que seguimos interpelando al Ministerio de Cultura”.

Símbolo cultural y motor turístico

La portavoz municipal también ha insistido en la dimensión económica y turística que tendría la permanencia de la pieza en la ciudad. A su juicio, la Dama no es únicamente un emblema histórico, sino también un elemento capaz de reforzar la proyección cultural de Elche y atraer visitantes.

“La Dama d'Elx es un símbolo patrimonial e identitario para todos los ilicitanos e ilicitanas, además de ser un factor clave y dinamizador para el desarrollo turístico y cultural de nuestro municipio”, ha afirmado.

Compromís considera que su presencia estable permitiría fortalecer la oferta museística y cultural de la ciudad, mejorar la conexión entre el yacimiento de La Alcudia y el casco urbano y consolidar una imagen turística vinculada al patrimonio íbero.

La formación concluye que la reclamación mantiene plena vigencia después de décadas de reivindicaciones y que el aniversario debe servir para recuperar un frente común. “Por todo ello, desde Compromís seguiremos reclamando lo que es una demanda compartida por todos y que lleva décadas formando parte del consenso social”, ha señalado Díez.