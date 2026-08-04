El Consell activa la tramitación para rehabilitar la Ciudad de la Justicia de Elche y habilitar dos nuevas salas de vistas y despachos

“La Ciudad de la Justicia de Elche es un edificio de nueva planta construido en 2010, que, como consecuencia del uso habitual, necesita la adaptación de sus instalaciones a nuevos requerimientos”. Bajo esta premisa, la Conselleria de Justicia y Administración Pública acaba de sacar a licitación la redacción de los proyectos y la dirección de obras para habilitar zonas de reserva y reformar diferentes espacios en el complejo judicial situado en Los Palmerales. Con ello, se pretenden crear nuevas áreas administrativas, despachos para jueces y para sindicatos, dos aulas de formación y dos nuevas salas de vistas, además de rehabilitar otros espacios.

La Ciudad de la Justicia de Elche. / Pilar Cortés

Trabajos en 16 meses

Para ello, el valor estimado del contrato se sitúa en 459.713 euros, con el IVA incluido, y el plazo de ejecución total es de 21 meses. En este sentido, para la revisión de la documentación inicial, y el reajuste y adaptación de la distribución del inmueble se establecen cuatro semanas; para la redacción de los proyectos y el estudio de seguridad y salud se dan 16 semanas; y para la dirección obra se apunta a una duración estimada de 16 meses.

En conjunto, la actuación está previsto que se desarrolle sobre 3.647 metros cuadrados, de los que 1.658 se corresponden con superficie de habilitación de zonas de reserva y 1.988 con espacios que se van a reformar.

La consellera de Justicia en su visita a la Ciudad de la Justicia de Elche el pasado mes de octubre. / INFORMACIÓN

Nuevas necesidades

En concreto, el informe justificativo de la actuación firmado por el jefe del servicio de Proyectos de Infraestructuras Judiciales y fechado el pasado 21 de julio establece que el plan propuesto debe dar respuesta a nuevos requerimientos, entre los que se encuentran nuevas necesidades judiciales y la adaptación a la Ley Orgánica 1/2025, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Así las cosas, se deben habilitar zonas de reserva en las plantas cuarta y quinta para albergar áreas administrativas y despachos para jueces, respectivamente.

Nuevos espacios

Por otra parte, el aumento del número de juzgados hace indispensable la creación de dos nuevas salas de vistas, con lo que se deberá proceder a la habilitación de las zonas de reserva en la primera planta destinadas a este uso. Mientras, en planta quinta se habilitará una zona de reserva para incorporar dos aulas de formación y la nueva zona de despachos para los sindicatos.

La Ciudad de la Justicia de Elche, en imagen de archivo. / Pilar Cortés

Reubicación de usos

En paralelo, se reformarán espacios en todas las plantas del edificio para reubicar usos y mejorar el funcionamiento de los existentes. Hasta el extremo de que en el primer sótano se habla de la necesidad de analizar el área de detenidos y los espacios de dependencias policiales para promover su renovación y la adaptación a la normativa vigente.

En cuanto a la planta baja, se apunta al traslado del Registro Civil, contando, además, con una sala de lactancia. Mientras, el actual espacio del Registro Civil servirá para llevar el Servicio de Notificaciones y Embargos y en lo que ahora es la zona de despachos se emplazará el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y un área administrativa. Por otro lado, el espacio administrativo que hay junto a la cafetería se transformará en Oficina Electoral Local.

Colas para acceder a la Ciudad de la Justicia de Elche, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Primera planta

Por lo que hace a la planta primera, se adecuará la Unidad de Valoración Forense Integral y una “Sala Amable”, reformando la actual clínica forense. Asimismo, se habilitará en el hall de la primera planta el Servicio de Mediación, que contará con tres espacios -SOM, Espai Mediem y Espai Trobem-, y una sala de espera separados mediante tabiquería de vidrio, así como un área administrativa y el actual Espai Trobem se reformará como habitación sanitaria.

Segundo piso

En el segundo piso, se adecuará el espacio ocupado por los juzgados de lo penal y el aula de formación, recuperando su configuración original, al tiempo que se amplían para alojar nuevas dependencias judiciales asociadas a la sección de lo penal. En cuanto, a la Fiscalía se le dotará de dos nuevos despachos.

La consellera de Justicia en su visita a la Ciudad de la Justicia de Elche el otoño pasado. / INFORMACIÓN

Tercera y cuarta planta

En la tercera planta, se ampliará y reformará la zona ocupada por el Colegio de Abogados y se habilitará un acceso independiente para los graduados sociales y los procuradores. En la cuarta, se adecuará el área que ocupan actualmente los sindicatos para reconvertirlo en gerencia. Finalmente, en los halls de las cuatro plantas se habilitarán los espacios ubicados junto a los núcleos de ascensores para crear dos salas de espera o despachos por planta.

Accesibilidad

También se quiere poner el foco en la accesibilidad, con lo que se mejorarán en todo el edificio aquellos aspectos que requieren una adecuación a la normativa actual. Así las cosas, se apuesta por la instalación de bucles magnéticos portátiles en los mostradores de atención al público, en las salas de vistas y en los ascensores; y habrá rampas en los desniveles de los estrados de las salas de vistas, a la vez que se adecúan rampas y barandillas de los recorridos de evacuación, y se reforman los aseos para que sean accesibles y la señalética del edificio para las personas con discapacidades visuales, entre otros aspectos.

Modificación del contrato de obras en Alicante

El pleno del Consell autorizó el pasado viernes la modificación del contrato de obras para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante con el fin también de adaptar el edificio al nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025, que es en lo que también se justifica la reforma del edificio de Elche. En el caso de Alicante, la modificación, que supondrá un incremento de 14,27 millones de euros sobre el contrato, correspondiente al ejercicio presupuestario de 2027, permitirá adecuar las instalaciones a la implantación del tribunal de instancia en el partido judicial de Alicante, cuya nueva organización exige una redistribución funcional de los espacios para responder a las necesidades del nuevo sistema judicial, según explicaron desde la Generalitat a través de un comunicado el viernes.