Elche se convierte en la imagen de un cupón de la ONCE con toques inclusivos

Elche fue elegida el pasado mes de octubre como la Capital Mediterránea del Deporte de 2026. Por este motivo, el Ayuntamiento presentó este martes el cupón de la ONCE del 18 de agosto y que, con la imagen elegida, hace un pequeño guiño a este reconocimiento. Además, según apuntó el concejal de Deportes, José Antonio Román, se calcula que se venderán cinco millones de "papeletas" aproximadamente. La fotografía escogida para este cupón representa el pabellón de deportes inclusivo Sara Marín y María Díez, que se inauguró el pasado mes de marzo en los alrededores del centro comercial l'Aljub, y que supone un paso más en la consolidación de Elche como referente en infraestructuras deportivas modernas, con especial atención a la accesibilidad y a la inclusión.

Inclusividad

En este contexto, la directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina, expresó que estas cinco millones de papeletas van a "recorrer cualquier rincón de España" y que, de esta manera, se podrá llevar la imagen de Elche a lo más alto. También expresó que, para aquellas personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, el deporte les da autonomía, trabajo en equipo y superación y para ello también necesitan espacios accesibles, como es el caso del pabellón Sara Marín y María Díez.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, la edil de Turismo, Irene Ruiz y la directora, Estela Medina, junto al grupo de la Once. / María Trigueros

Venta

La venta de estos cupones, según indicó la directora, correrá a cargo de más de 21.300 vendedores y vendedoras que llevarán este pequeño y rectangular trozo de papel por toda España. También se podrán adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados. Medina no dudó en destacar que el grupo social ONCE es considerado como el tercer generador de empleo no público.

Homenaje

Por su parte, el concejal quiso recalcar que esta representación es un claro homenaje al deporte inclusivo y que, de cara al futuro, este grupo social colaborará para llenar este novedoso pabellón. De hecho, añadió que Elche es una ciudad muy involucrada en esta causa y que, de igual manera, todo esto tendrá un gran impacto nacional donde la ciudad se dará a conocer y este proyecto adquirirá una gran repercusión.

Instalaciones

Elche cuenta con un gran ecosistema deportivo compuesto por más de 250 instalaciones entre públicas, privadas y universitarias. De ellas, 119 son municipales, 87 privadas y 15 pertenecen a la Universidad Miguel Hernández. Por otro lado, cada semana, más de 50.000 ilicitanos practican algún tipo de actividad física, repartidos en más de 120 clubes deportivos y participando en unas 200 competiciones anuales.

Eventos deportivos

En cuanto a la Capitalidad Mediterránea del Deporte, el alcalde, Pablo Ruz, subrayó el pasado mes de febrero que este reconocimiento permitiría a la ciudad acoger más de 70 eventos deportivos de ámbito nacional e internacional a lo largo de 2026, con una previsión de asistencia cercana a las 200.000 personas entre deportistas, familiares y acompañantes.