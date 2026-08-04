Cuenta atrás para el desmontaje de la fachada de El Progreso de Elche: arranca la instalación del andamio para empezar con los trabajos después de Fiestas

La idea era que los trabajos de desmontaje de la fachada de la Sala de Venta de Agua de Nuevos Riegos El Progreso en Elche, que lleva ya ocho años apuntalada en pleno centro, en la plaza de la Constitución, tras el intento frustrado de derribarla para hacer una promoción de viviendas, comenzaran en junio o en julio a más tardar. Sin embargo, el pasado mes de mayo se cambió el paso y se decidió que la actuación comenzara en pasar las Fiestas de Agosto. Un retraso que se justificaba bajo el argumento de que no se quería interferir en las celebraciones patronales. En este contexto, a principios de julio, la junta de gobierno local adjudicaba los trabajos para retirar la fachada y el derribo del inmueble a Obras y Servicios P. Selva SL, por 171.783 euros, dentro de un proceso al que se presentaron cinco empresas. Ahora, a dos semanas de que, en teoría, si no hay más giros de guion, arranquen esas labores, la adjudicataria ha comenzado con los trabajos previos, que pasan por el montaje del andamio necesario para desarrollar la actuación.

La imagen que presentará el exterior de Nuevos Riegos El Progreso cuando acabe la ejecución. / INFORMACIÓN

Complejidad técnica

“Estos trabajos preparatorios se realizan antes del inicio del desmontaje manual de la fachada, previsto para después de las Fiestas de Agosto, una intervención de complejidad técnica que permitirá preservar íntegramente los elementos históricos del inmueble para incorporarlos posteriormente al nuevo edificio municipal que se construirá en la parcela”, indicaron este martes a mediodía desde el bipartito de PP y Vox. Todo en el marco de una actuación con un plazo de ejecución de tres meses, con la vista puesta en que las obras de construcción de uno de sus proyectos estrella como es El Progreso puedan comenzar en 2027, año en el que habrá elecciones municipales.

Parte del andamio ya colocado en uno de los laterales del edificio. / INFORMACIÓN

A mano

La actuación para la que ahora han arrancado los trabajos preparatorios incluyen el desmontaje manual de la fachada protegida, y la recuperación de todos los elementos singulares, entre los que se cuentan frontón, cornisa, sillares, recercados de huecos y zócalo. De hecho, cada una de las piezas será numerada, catalogada y almacenada para garantizar su posterior reposición, respetando la configuración original de la fachada. En paralelo, se deben preservar los muros medianeros y el muro que cae al patio, donde se recuperarán manualmente los huecos originales.

Parte de la estructura que se utilizará para el desmontaje de la fachada. / INFORMACIÓN

Patio

Significativo es el hecho de que el patio también cuenta con protección. Para ello, en su día, se tramitó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para dotar de protección patrimonial a la fachada neoclásica que da a la plaza de la Constitución, con su composición, elementos y materiales, aunque retranqueada, y también al patio en su alineación actual, con su inclusión en el catálogo del plan especial de protección de edificios y conjuntos del término municipal de Elche. Eso implica que en el claustro se mantendrá el aljibe y el diseño de las ventanas que tenía en su momento, tal y como se aprecia en las imágenes que han venido mostrando desde el equipo de gobierno de cómo quedará el espacio tras la finalización completa del proyecto.

La imagen que presentará el patio de Nuevos Riegos El Progreso cuando acabe la ejecución. / INFORMACIÓN

Catas

También se van a realizar las catas arqueológicas y el estudio geotécnico necesarios para la construcción del nuevo edificio. Es más, será acabada esa intervención arqueológica cuando se iniciarán los trabajos, lo que ha llevado a que el inicio de las obras se sitúe en 2027, sin dar una fecha concreta, ante lo que pueda pasar con esa actuación arqueológica. Otra cosa es que, para ir adelantando, y en la línea en lo que ha hecho la empresa municipal Pimesa con Elche Parque Empresarial, el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ya dijo en julio que se iban a empezar a preparar los pliegos para la ejecución de la nueva construcción, para ir aligerando, y hasta el alcalde, Pablo Ruz, apuntó a finales de este año o principios del próximo como tiempo estimado para que la ejecución pudiera salir a licitación.

En torno a los 1,9 millones

En este sentido, desde el equipo de gobierno apuntan a un presupuesto de en torno a 1,9 millones de euros, dentro de un plan que permitirá levantar un nuevo edificio con sótano, planta baja y cuatro alturas, con una superficie total construida de 920 metros cuadrados, con ascensor, escalera lineal, aseos en cada planta y cubierta a dos aguas con espacio técnico para instalaciones. Además, se incorporará un cerramiento acristalado contemporáneo retranqueado tras la fachada protegida que se debe volver a montar con el aspecto que aún hoy tiene, aunque apuntalada. Será al nuevo edificio una vez levantado donde se trasladarán dependencias del Ayuntamiento de Elche, a priori, de Urbanismo, y se abrirán los dos carriles de circulación de la calle en ese punto.